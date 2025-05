Đô thị sáng tạo Thủ Đức bứt tốc: Cơ hội vàng cho nhà đầu tư “đón sóng”

In bài viết

Đây chính là nền tảng đưa khu Đông trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam, với hạt nhân là Vinhomes Grand Park - Đại đô đáng sống bậc nhất TP HCM.

Cơ hội rộng mở cho BĐS khu Đông

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, từ nay đến năm 2027, TP Thủ Đức dự kiến chiếm 50% nguồn cung căn hộ mới tại TP HCM và khoảng 30% nguồn cung nhà thấp tầng. Con số này cho thấy quy mô phát triển nhà ở tại Thủ Đức đang dẫn đầu toàn thành phố, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn lớn đối với cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư trung, dài hạn.

BĐS tại khu Đông tăng sức hút nhờ tầm nhìn phát triển dài hạn của TP Thủ Đức

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ Đức trở thành điểm tập trung nguồn cung mới. Thành phố này đang hội tụ ba động lực tăng trưởng hiếm có: quy hoạch tầm nhìn dài hạn, hạ tầng giao thông đột phá và định hướng phát triển rõ ràng thành đô thị thông minh, sáng tạo.

Đầu năm 2025, TP Thủ Đức chính thức công bố quy hoạch tổng thể đến năm 2040, theo mô hình 9 phân khu chức năng với diện tích hơn 21.100 ha. Các trục phát triển của Thủ Đức gồm: Trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm, 11 khu thương mại - dịch vụ trọng điểm, Khu công nghệ cao hiện hữu mở rộng thêm Công viên khoa học, 4 trung tâm logistics tích hợp cảng cạn và các khu đô thị theo mô hình TOD tại các điểm kết nối Metro số 1, Vành đai 3...

Đặc biệt, TP Thủ Đức đang được đầu tư mạnh về hạ tầng liên kết vùng. Các công trình trọng điểm như tuyến Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy giai đoạn 3 (dự kiến hoàn thành tháng 4-2026), cùng các tuyến đường trên cao và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đều đang được triển khai, quy hoạch đồng bộ. Sự kiện sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào 2-9-2026 sẽ càng củng cố vị thế "cửa ngõ kết nối toàn vùng" của Thủ Đức.

Như một quy luật tất yếu, sức bật hạ tầng kéo theo tốc độ đô thị hóa nhanh. Dân số TP Thủ Đức dự kiến sẽ chạm mốc 2,6 triệu người vào năm 2040, kéo theo nhu cầu lớn về chỗ ở, giáo dục, y tế, mua sắm và giải trí. Đây là cơ hội lớn cho các nhà phát triển BĐS, nhất là những đơn vị có năng lực triển khai vượt trội với những dự án pháp lý rõ ràng, hệ tiện ích hiện đại, đồng bộ.

Vinhomes Grand Park đón đầu xu hướng an cư và đầu tư

Trong số các dự án BĐS tại Thủ Đức, Vinhomes Grand Park nổi bật như một biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại, đa tiện ích và gần gũi với thiên nhiên.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Xiển - vị trí trung tâm của TP Thủ Đức, đại đô thị sở hữu kết nối chiến lược với các trục giao thông huyết mạch, như tuyến Vành đai 3 chạy xuyên tâm, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro số 1, Xa lộ Hà Nội, đại lộ Mai Chí Thọ, sân bay quốc tế Long Thành…

Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM còn khẳng định vị thế khác biệt trên thị trường nhờ quy hoạch "all in one" - nơi cộng đồng cư dân có thể sống, học tập, làm việc, mua sắm và giải trí ngay trong nội khu. Trên quỹ đất 271 ha của Vinhomes Grand Park là đại công viên trung tâm 36 ha, Vincom Mega Mall Grand Park, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, sân tập golf 2 tầng, bến du thuyền, cùng hàng loạt tuyến phố thương mại như Broadway, Ginza, Rodeo…

Không gian xanh trong lành ngay dưới chân các tòa căn hộ Vinhomes Grand Park

Một giá trị khác mà cư dân Vinhomes Grand Park được thụ hưởng chính là không gian xanh hiếm có. Không những được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Tắc và sông Đồng Nai, đại đô thị dành tới 36 ha cho đại công viên trung tâm, tích hợp 15 công viên chủ đề... Tính trung bình, mỗi cư dân được "sở hữu" 16m² không gian xanh - tỉ lệ đáng mơ ước giữa lòng đô thị.

Về sản phẩm, Vinhomes Grand Park cung cấp đa dạng các loại hình gồm căn hộ hạng sang, nhà phố thương mại, biệt thự ven sông… đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ ở thực đến đầu tư cho thuê và nghỉ dưỡng. Điểm cộng lớn của đại đô thị còn là pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai nhanh và giá bán cạnh tranh. Tính đến đầu năm 2025, dự án đã bàn giao hàng chục ngàn căn hộ và cấp hơn 11.000 sổ hồng chỉ trong vòng 5 tháng - một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều dự án "chờ pháp lý".

Với cộng đồng cư dân hiện hữu gần 60.000 người và tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới, Vinhomes Grand Park sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội và bền vững.

Các sản phẩm tại Vinhomes Grand Park đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ ở thực đến đầu tư cho thuê

Sự phát triển thần tốc của TP Thủ Đức không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho bức tranh đô thị tương lai, mà còn mang đến dư địa tăng trưởng rõ nét cho thị trường BĐS. Trong dòng chảy đầy triển vọng này, Vinhomes Grand Park đã và đang khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn đồng hành cùng nhịp phát triển dài hạn của Thủ Đức.