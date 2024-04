Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Với 2 mùa thành công, Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup trở thành sân chơi vũ đạo uy tín và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhảy trong nước và quốc tế. Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup đã gây được tiếng vang lớn với hơn 35.000 khán giả đến xem trực tiếp tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng trong hai đêm chung kết và 150.000 lượt xem livestream cùng lúc trên các nền tảng. Tính đến thời điểm hiện tại, hashtag về chương trình trên nền tảng TikTok lên đến hơn 1,3 tỷ lượt xem; hơn 1000 bài báo nhắc về chương trình… Điều đó cho thấy sức hút của Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup lan toả vô cùng lớn.

Vừa qua, ban tổ chức Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup đã chính thức khởi động mùa giải năm 2024. Ngay lập tức thông tin này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và đặc biệt là các bạn trẻ yêu nhảy. Sự trở lại với mùa mới 2024, chuỗi sự kiện vũ đạo hot nhất nửa đầu năm 2024 vẫn tiếp tục là nơi tranh tài thể hiện bản lĩnh sức trẻ của cộng đồng nhảy Việt Nam và quốc tế.

Theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn Hoa Sen - Đơn vị tài trợ và tổ chức chương trình, Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup trở lại vẫn mang đúng tinh thần, sứ mệnh lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ lối sống lành mạnh, cổ vũ các bạn luôn luôn rèn luyện thân thể mỗi ngày. Bên cạnh đó, Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup còn quảng bá hình ảnh du lịch, con người của "Thành phố ngàn hoa" đến toàn thể người dân Việt Nam và cả bạn bè quốc tế.

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup sẽ gồm có 2 bảng thi đấu chính thức: Bảng Phong trào mở rộng và Bảng Quốc tế quy tụ các nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam và các nước khu vực châu Á như: Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản... Với việc mở rộng đối tượng dự thi bảng phong trào sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ yêu nhảy được thử sức và hòa mình vào Lễ hội vũ đạo ngoài trời lớn nhất năm 2024. Chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 29/4 và 30/04 tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chủ đề của Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup là "Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi". Với chủ đề này, BTC mong muốn tìm kiếm màu sắc cá nhân – điều riêng biệt định hình cá tính, sự khác biệt của thế hệ trẻ hiện nay thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Các tiết mục vũ đạo sôi động sẽ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khẳng định chất riêng của mỗi nhóm, mỗi cá nhân và lan tỏa những năng lượng tích cực, đam mê nhảy múa đến với tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, biên đạo Việt Max và biên đạo Viết Thành là 2 giám khảo đồng hành xuyên suốt cùng chương trình. Ngoài ra, Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup còn có sự góp mặt của Rochka Noel - Biên đạo, giám khảo quốc tế đến từ Pháp trên "ghế nóng" đêm chung kết. Được biết, Rochka Noel là gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu về nhảy múa, anh đã được nhiều thành tích và tham dự nhiều chương trình ăn khách: Street Dance of China 2021, Juste Debout Hiphop 2019, Future Pace 2019, Free Spirit 2018, Pop City Battle 2018, WDC Japan 2016, Fusion Concept World Final Paris 2014… Với kinh nghiệm dày dặn cùng với những màn vũ đạo cực cháy, Rochka Noel là nguồn cảm hứng cho các nhóm dự thi cũng như là luồng gió mới thổi bùng sân khấu Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup vào cuối tháng 4 này.

Không chỉ thu hút bởi sự hấp dẫn, ý nghĩa nhân văn, quy mô "cực khủng" mà cơ cấu giải thưởng của chương trình cũng khiến các đội chơi mong đợi. Theo đó, tổng giá trị giải thưởng của Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup lên đến 600 triệu đồng. Ngoài ra, sân khấu Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup hứa hẹn sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự "đổ bộ" của những ca sĩ Việt Nam và quốc tế như: Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 - Anh Tú, Á quân cuộc thi "Sing My Song - Bài hát hay nhất" Trương Thảo Nhi, Quán quân Đấu trường toàn năng Trung Hiếu và nhóm nhạc "tân binh" đến từ Thái Lan De GIFT’.

Chương trình Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup do Hệ thống Siêu thị VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và thương hiệu Ống Nhựa Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng và Công ty Truyền Thông Bee tổ chức với sự đồng hành của các đơn vị bảo trợ truyền thông: BTV, GDL JSC, POPS, Saobiz, Thể Thao Việt Nam Plus.