EVNSPC: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 21 tỉnh/thành phía Nam, trong 9 tháng năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng với tổng giá trị gần 30 tỉ đồng.

Trong tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc. Chung tay chia sẻ với người dân các địa phương, đoàn viên công đoàn, người lao động của EVNSPC đã đóng góp gần 14 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra.

CB-CNV Công ty Điện lực Kiên Giang ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra (Ảnh: PCKG)

Công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế, các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam luôn được chú trọng thực hiện. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều mô hình hay đã được các Công ty Điện lực triển khai, góp phần giúp các hộ gia đình vơi bớt phần nào khó khăn.

Năm 2024, EVNSPC và các Công ty Điện lực thành viên hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các hộ dân còn khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng tại các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh và Vĩnh Long (mỗi nhà căn trị giá 50 triệu đồng).

Công ty Điện lực Bạc Liêu trao tặng Nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở (Ảnh: PCBL)

Công ty Điện lực Bạc Liêu đã trích 250 triệu đồng từ nguồn quỹ an sinh xã hội do tập thể CNVC-LĐ đóng góp xây dựng cầu nông thôn dân sinh tại ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình; Công ty Điện lực Bến Tre hỗ trợ xây cầu dân sinh Tráng Việt 17 tại huyện Giồng Trôm; Công ty Điện lực Bình Phước triển khai mô hình "Nuôi heo đất", tạo nguồn quỹ để trao tặng cho các tổ chức xã hội, các gia đình khó khăn, hỗ trợ cho Bếp cơm Tình thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, xây dựng công trình "Ánh sáng Biên cương" tại Đồn Biên phòng Đăk Ơ…

Phối hợp với nhà tài trợ khởi công xây cầu dân sinh Tráng Việt 17 tại huyện Giồng Trôm Bến Tre (Ảnh: PCBTr)

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, nhiều Công ty Điện lực cũng đã tổ chức các "Gian hàng 0 đồng - Xuân yêu thương", ủng hộ các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ tiền để mua nhu yếu phẩm, thực phẩm… tặng bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn nghĩa tình. Ngoài ra, trong các dịp Lễ, Tết, Ngày Thương Binh - Liệt sĩ…, EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh Hùng…

Đại diện Công ty Điện lực Ninh Thuận thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn (Ảnh: PCBTh)

Song song đó, các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng cũng thường xuyên được tổ chức như: Hiến máu nhân đạo; Tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; Tặng quần, áo đã qua sử dụng đến "Gian hàng 5K", gây quỹ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế đến các hộ dân nghèo; triển khai Thắp sáng đường quê - lắp mới toàn bộ bóng đèn cao áp sử dụng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường giao thông nông thôn; Sửa chữa, thay thế miễn phí các thiết bị điện cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy tại các phường, xã, thành phố trên địa bàn "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ người dân và các tổ chức quản lý, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả…

Mô hình “Nuôi heo đất”, tạo nguồn quỹ trao tặng Bếp cơm Tình thương Bệnh viện của Công ty Điện lực Bình Phước (Ảnh: PCBP)

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, EVNSPC đã và đang chung sức, đồng lòng cùng chia sẻ, lan tỏa những yêu thương, góp một phần nhỏ giúp đỡ những mảnh đời, hoàn cảnh còn khó khăn vươn lên, tiếp thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.