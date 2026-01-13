Đại Quang Minh tái khởi động KĐT Sala với sản phẩm mới tại trung tâm KĐT mới Thủ Thiêm

Sala - hệ sinh thái tinh hoa của khu đô thị mới Thủ Thiêm

Định vị là khu đô thị sinh thái - cân bằng - hài hòa, với mật độ xây dựng thấp, được bao bọc bởi lâm viên rộng hơn 150ha và hệ thống rạch nước đan xen mảng xanh dẫn từ sông Sài Gòn đến các hồ cảnh quan và công viên được quy hoạch đồng bộ đóng vai trò như "lá phổi xanh" của khu trung tâm Thủ Thiêm. Sala được phân cách thành hai phân khu Bắc và Nam bởi Đại lộ Mai Chí Thọ kết nối khu vực trung tâm TP HCM, các tỉnh phía Tây thành phố theo hướng Đại lộ Võ Văn Kiệt, khu Đông TP HCM và sân bay Long Thành.

Sala – phân khu phía Nam đã cơ bản hình thành với hệ sinh thái thương mại - dịch vụ - giáo dục - giải trí như tổ hợp Thiso Sala Center, các tuyến phố thương mại Nguyễn Cơ Thạch, trường quốc tế Việt Úc (VAS), chuỗi tiện ích nội khu hiện đại và sẽ tiếp tục được xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch được phê duyệt vào năm 2028. Sala - phân khu phía Bắc là phân khu phát triển mới, gắn với trục Trung tâm Tài chính - Hành chính Thủ Thiêm, được định hướng trở thành phân khu năng động, mang tính giao thương và kết nối cao của Khu đô thị Sala.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Sala

Tổ hợp Thiso Sala Center và Tuyến phố thương mại Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị Sala

Sarene – tâm điểm của Sala - phân khu phía Bắc

Sarene Residence & Commercial Complex là sản phẩm thế hệ mới, sở hữu tầm nhìn hướng hồ trung tâm, hướng đến triết lý hài hòa giữa "cuộc sống tiện nghi và giao thương cởi mở, năng động". Dự án được quy hoạch với mật độ khối tháp và số lượng căn hộ vừa phải cùng không gian tiện ích đa dạng, thiết kế tinh tế chú trọng sự riêng tư. Nổi bật bởi các dãy phố thương mại liên kết với toàn khu Bắc Sala thông qua tuyến phố Thương mại quốc tế cao cấp nối dài từ Tổ hợp Cung Thiếu Nhi TP HCM đến Bệnh viện Quốc tế.

Phối cảnh quy hoạch Sala – phân khu phía Bắc

Dọc tuyến phố sẽ hình thành các tháp căn hộ ở và căn hộ dịch vụ cùng với chuỗi trung tâm thương mại theo chủ đề kết hợp showroom ô tô đa thương hiệu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu với điểm nhấn kiến trúc là tòa Tháp Đôi văn phòng hạng A+ (Twin Tower) hướng đến phục vụ cộng đồng cư dân đa quốc gia. Ngoài ra, tuyến phố Thương mại quốc tế cao cấp còn được liên kết và song hành cùng tuyến phố Bến Du Thuyền Hoàng Thế Thiện tại Nam Sala thông qua trục kết nối Sala Bắc - Nam và hệ thống đường đi bộ xanh mát, phương tiện xanh (green mobility) nội khu, giúp cư dân tiếp cận trọn vẹn tiện ích và không gian sống toàn Khu đô thị Sala.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng Giám đốc Đại Quang Minh chia sẻ:"Sarene không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà là khởi đầu phát triển mới của phân khu Bắc Sala nói riêng và Khu đô thị Sala nói chung. Trên nền tảng pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và tầm nhìn dài hạn, chúng tôi hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống tinh tế, cân bằng và bền vững, góp phần định hình chuẩn sống mới tại trung tâm Thủ Thiêm, hài hòa cùng định hướng phát triển đô thị có chức năng thương mại – dịch vụ theo mô hình TOD".

Tuyến Metro số 2 từ ga Bến Thành được quy hoạch đi ngầm theo trục Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn bằng hầm ngầm, tiếp cận đại lộ Mai Chí Thọ tại Khu đô thị Sala và kết nối với ga chính của đường sắt cao tốc Bắc – Nam đến Sân bay Quốc tế Long Thành, giúp việc di chuyển thuận tiện và nhanh chóng. Hai trạm Metro ngầm được quy hoạch tại Khu đô thị Sala có các đường đi bộ ngầm liên thông Cung Thiếu Nhi TP HCM – tổ hợp Thiso Sala Center, Bệnh viện Quốc tế - Bến Du thuyền cũng như các công trình thương mại – dịch vụ dọc Mai Chí Thọ ở cả hai phân khu Bắc và Nam Sala.

Quy hoạch vị trí và phối cảnh ý tưởng trạm Metro ngầm dưới đại lộ Mai Chí Thọ - kết nối 2 phân khu Sala Bắc và Nam

Khẳng định tầm nhìn phát triển dài hạn của Khu đô thị Sala

Trong giai đoạn phát triển mới, Khu đô thị Sala tiếp tục theo đuổi tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái đô thị thương mại - dịch vụ - du lịch kết hợp không gian ở riêng tư cao cấp và lâm viên sinh thái, nơi các giá trị sống được nuôi dưỡng tinh tế, bền vững và hài hòa, góp phần thiết lập chuẩn mực phát triển mới cho trung tâm Thủ Thiêm nói riêng và TP HCM nói chung.

Sala - Refined Private Living Ecosystem

Nơi hội tụ tinh hoa cuộc sống.