28/08/2025 17:45

Đại lý phân phối POWELLDD tham quan Nhà máy AIMA Quảng Tây – Thúc đẩy hợp tác, mở rộng tương lai

Ngày 1-8-2025, đoàn đại biểu các đại lý phân phối xe điện - xe máy điện POWELLDD tại Việt Nam đã có chuyến thăm quan Nhà máy của Tập đoàn công nghệ AIMA.

Đại lý phân phối POWELLDD tham quan Nhà máy AIMA Quảng Tây – Thúc đẩy hợp tác, mở rộng tương lai- Ảnh 1.


Nhà máy AIMA Quảng Tây hiện là một trong những cơ sở sản xuất hiện đại bậc nhất với bốn dây chuyền công nghệ chủ lực: lắp ráp, hàn, sơn và ép nhựa. Toàn bộ quy trình được tự động hóa với hơn 40 robot công nghiệp, công suất đạt tới 1,2 triệu xe điện mỗi năm. Sau chuyến tham quan, hơn 10 nhà phân phối Việt Nam đã trực tiếp ký kết "Biên bản ghi nhớ hợp tác" ngay tại sự kiện, thể hiện niềm tin mạnh mẽ và triển vọng đối với thương hiệu POWELLDD.

POWELLDD là thương hiệu xe điện hai bánh toàn cầu do AIMA phát triển dành riêng cho thị trường quốc tế, mang phong cách trẻ trung, tự do và đề cao "Thiết kế thời trang phong cách Châu Âu". Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2023, POWELLDD đã xây dựng nhà máy tại tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) và xuất xưởng những chiếc xe điện đầu tiên được thị trường và người tiêu dùng đón nhận tích cực. Đây không chỉ là khởi đầu thuận lợi, mà còn thể hiện cam kết của POWELLDD đồng hành cùng Việt Nam trong việc kiến tạo thế hệ di chuyển xanh mới.

Với hệ thống sản xuất toàn cầu gồm 11 nhà máy, xe điện AIMA hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia, đạt tổng doanh số lên tới 90 triệu xe tính đến tháng 3-2025. Thương hiệu cũng được tổ chức tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu Frost & Sullivan công nhận là "Thương hiệu xe điện hai bánh hàng đầu thế giới".

Trong thời gian tới, POWELLDD sẽ tiếp tục kế thừa sức mạnh sản xuất và công nghệ của Tập đoàn công nghệ AIMA, nâng cao chất lượng R&D, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những dòng xe điện Xanh, Thông minh và Thời thượng.

