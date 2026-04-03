Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, 8/10 ngành của Đại học Quản lý Singapore (SMU) tăng hạng toàn cầu. Nổi bật, Nghiên cứu Kinh doanh & Quản lý đứng thứ 39 thế giới, còn Kế toán & Tài chính xếp hạng 50, lần đầu cùng vào top 50. Ngành Luật của SMU tăng 45 bậc lên hạng 56 thế giới, đúng dịp Yong Pung How School of Law chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập.

SMU hiện có 4 ngành trong top 60 toàn cầu: Nghiên cứu Kinh doanh & Quản lý, Kế toán & Tài chính, Kinh tế & Kinh tế lượng và Luật. Trong khi đó, nhóm Quản lý & Khoa học Xã hội tăng 89 bậc lên vị trí 86 thế giới, lọt top 100. Thành tích này tiếp tục củng cố uy tín quốc tế và thế mạnh nghiên cứu thực tiễn của SMU.

Chủ tịch SMU, Giáo sư Lily Kong, nhận định: "Những kết quả này phản ánh sự cống hiến tận tụy của giảng viên, sinh viên và các đối tác của chúng tôi trong việc xây dựng một trường đại học vừa nghiêm túc về mặt học thuật, vừa kết nối sâu sắc với tác động thực tiễn. Chúng tôi rất tự hào bởi sự tiến bộ mạnh mẽ, toàn diện trong các lĩnh vực của chúng tôi, điều này khẳng định chất lượng giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của SMU".

Là trường đại học trẻ, SMU tiếp tục củng cố vị thế quốc tế nhờ thành tích ổn định ở nhiều ngành và mở rộng sang các lĩnh vực mới.

Theo QS Quacquarelli Symonds, bảng xếp hạng năm nay đánh giá hơn 21.000 chương trình học thuật từ khoảng 1.900 cơ sở giáo dục trên 100 quốc gia, thuộc 55 ngành học và năm nhóm ngành đào tạo chính (Nghệ thuật & Nhân văn, Kỹ thuật & Công nghệ, Khoa học Đời sống & Y học, Khoa học Tự nhiên, và Khoa học Xã hội & Quản lý).   

