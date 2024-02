Công viên VinWonders hoàn thiện môi trường phát triển toàn diện cho cư dân nhí

Không gian sống chất lượng với hệ thống giáo dục hàng đầu

Kiến tạo không gian sống lý tưởng giữa trung tâm TP Thủ Đức đang phát triển sôi động từng ngày, đại đô thị Vinhomes Grand Park được các gia đình trẻ ưa chuộng bởi không gian sống thoáng rộng, bao quanh là sông Tắc và sông Đồng Nai rộng lớn, mật độ xây dựng thấp, có đến hàng chục công viên, hồ nước, thảm cỏ, các khu vui chơi, sân thể thao ngoài trời và trong nhà cho người lớn và trẻ em.

Không dừng lại ở đó, Vinhomes Grand Park liên tục triển khai xây dựng hàng loạt công trình tiện ích như công viên trung tâm rộng 36 ha với 15 công viên chủ đề, sân tập Golf tiêu chuẩn, TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, tòa tháp văn phòng hạng A…Đặc biệt là hệ thống giáo dục được đầu tư mạnh mẽ trong nội khu với 24 điểm trường học các cấp, từ mầm non cho đến trung học. Ngoài hệ thống trường Vinschool, đại đô thị còn có nhiều trường học nổi tiếng toàn cầu như Brighton College Vietnam và Korea Global School, mang đến cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế cho thế hệ tương lai tại Vinhomes Grand Park.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park kiến tạo không gian sống hoàn hảo cho cư dân

Bởi lẽ đó, hàng chục ngàn gia đình thành đạt, đặc biệt là gia đình có con nhỏ, đã chuyển đến sinh sống tại đây với mong muốn con cái có cơ hội phát triển toàn diện tại môi trường sống chất lượng, đẳng cấp hàng đầu. Nhiều chuyên gia nước ngoài dẫn theo gia đình đến Việt Nam làm việc trong dài hạn cũng chọn thuê, mua căn hộ tại Vinhomes Grand Park, hình thành nên một cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp, đa quốc gia với gần 60.000 người tính đến thời điểm hiện tại. Điều này đã tạo nên một hiện tượng chuyển cư đông đảo chưa từng có tại khu Đông.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park sở hữu hệ thống giáo dục lên đến 24 điểm trường

Công viên VinWonders - "Vũ trụ giải trí" mọi trẻ em đều mong ước

Không chỉ mang đến không gian sống hoàn hảo, mật độ phủ xanh cao và hệ tiện ích "all in one" phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí dành cho cư dân mọi độ tuổi, chủ đầu tư còn đặc biệt đề cao vai trò của các không gian vui chơi, vận động dành cho trẻ em - yếu tố quan trọng giúp thế hệ tương lai tại đây có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Điều này có thể thấy rõ nét qua hệ thống sân vận động liên hoàn, khu thể thao ngoài trời và các sân chơi trẻ em được xây dựng hoàn thiện trong nội khu. Đáng chú ý, từ tháng 4-2024, Vinhomes Grand Park sẽ đưa vào hoạt động công viên chủ đề VinWonders đầu tiên tại TP HCM, quy tụ hàng loạt khu vui chơi độc đáo, hấp dẫn, có công suất phục vụ hàng ngàn khách/giờ.

"Vũ trụ giải trí" này được trang bị đến 8 đường trượt thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau như khu rừng nhiệt đới, Tsunami, Big bowl Flying Carpet; cụm 3 bãi vòi phun lớn; bể bơi ngược dòng lần đầu tiên xuất hiện; bể sục khổng lồ… Cùng với đó là hàng loạt trò chơi lôi cuốn dành cho trẻ em mọi độ tuổi như tàu hỏa ngắm cảnh, xe điện đụng, đu quay ngựa gỗ, cốc xoay…cho đến những trò chơi mạo hiểm như đu quay cá heo bay boomerang coaster, đu quay dây văng, leo trèo vận động.

Đây là những trò chơi thường chỉ được đầu tư ở những khu du lịch lớn trong và ngoài nước, phục vụ du khách. Tuy nhiên, chủ đầu tư quyết định triển khai mô hình này nhằm bổ sung thêm hạng mục tiện ích giải trí đẳng cấp cho cư dân đại đô thị, trong đó đối tượng thụ hưởng chủ yếu là trẻ em.

Với tiền thân là công viên vui chơi giải trí Vinpearl Land được kiến tạo bởi Tập đoàn Vingroup, chuỗi công viên chủ đề (Theme Park) VinWonders trên cả nước đã thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm, nhờ mang đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao, các trò chơi hấp dẫn, các show trình diễn thực cảnh ấn tượng, các lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu có quy mô và tầm vóc quốc tế. Nhận thấy những giá trị mà VinWonders có thể đóng góp vào hành trình xây dựng nên những cộng đồng hạnh phúc, Vingroup quyết định đưa mô hình này tích hợp vào không gian sống tại các đô thị Vinhomes trên toàn quốc, mở đầu là Vinhomes Ocean Park 2, 3 (Hà Nội) trong năm 2023, và tiếp theo vào tháng 4 năm nay là Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức).

VinWonders với hệ thống công viên nước quy mô lớn tại Vinhomes Grand Park sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4-2024

Sự xuất hiện của công viên chủ đề VinWonders tại Vinhomes Grand Park không chỉ mang đến những trò chơi độc đáo, mới lạ, phục vụ nhu cầu giải trí, vận động của trẻ em mà còn thể hiện tâm huyết của Vingroup khi không ngừng đầu tư vào thế hệ tương lai, từ giáo dục cho đến các trải nghiệm sống. Đây cũng chính là những giá trị mà các gia đình tìm kiếm khi lựa chọn không gian sống, với mong muốn được nhìn thấy con phát triển toàn diện, khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày.