Cơ hội sở hữu ôtô với ưu đãi lãi vay chỉ từ 6,5%/năm của LPBank

Khi chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, việc sở hữu một chiếc ôtô phục vụ nhu cầu đi lại là cần thiết. Anh Hà Huy Hiệp (35 tuổi, Hải Dương) cho biết: "So với xe máy, sở hữu ôtô riêng mang đến nhiều lợi ích, điển hình như đảm bảo an toàn, che mưa, nắng, tránh khí thải, khói bụi và mang lại không gian riêng tư cho tôi mỗi khi di chuyển". Tuy nhiên, chi phí để sở hữu một chiếc ôtô cao gấp nhiều lần so với xe máy khiến nhiều người đắn đo trước khi xuống tiền.

Chi phí để sở hữu một chiếc ôtô cao gấp nhiều lần so với xe máy khiến nhiều người đắn đo trước khi xuống tiền (Ảnh LPBank)

Với mong muốn chung tay cùng Chính phủ kích cầu tiêu dùng, đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu chiếc ôtô cho riêng mình, từ ngày 12-3-2024, LPBank ra mắt sản phẩm Cho vay mua xe ô tô nhanh. Đây là một trong chuỗi các sản phẩm cho vay của LPBank được thiết kế may đo theo hướng đơn giản hồ sơ, nhanh gọn thủ tục cho khách hàng. Theo đó, chỉ trong vài tiếng là khách hàng có thể được giải ngân vay mua xe mà không phải chờ đợi lâu. LPBank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các gói cho vay đối với khách hàng cá nhân với lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 6,5%/năm. Khách hàng có thể tự tin lựa chọn mẫu xe ưa thích mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính.

LPBank ra mắt sản phẩm Cho vay mua xe ô tô nhanh với lãi suất chỉ từ 6,5%/năm

"Sản phẩm Cho vay mua xe ô tô nhanh là một trong nhiều sản phẩm cho vay của LPBank sẽ được triển khai mạnh trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ vay vốn cho khách hàng", đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cho biết.

Bên cạnh đó, với lợi thế mạng lưới rộng lớn, phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, LPBank không chỉ giúp khách hàng ở thành phố mà những khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa dễ dàng tiếp cận sản phẩm thông qua các điểm giao dịch của Ngân hàng ngay tại nơi mình sinh sống. Nhờ đó, LPBank góp phần giúp giấc mơ sở hữu ôtô của khách hàng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thời gian vừa qua, LPBank liên tục ra mắt các sản phẩm cho vay linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng, mua ôtô, sản xuất kinh doanh cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6%/năm. Trước đó, tháng 5-2023, sản phẩm Cho vay siêu nhanh sản xuất kinh doanh trong 24 giờ của LPBank đã ra mắt thị trường. Chỉ trong vòng 10 tháng triển khai, sản phẩm đã thu hút hơn 20.000 khách hàng tham gia. Đây là minh chứng cho nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm của LPBank để có được sự tin tưởng của khách hàng. Thành công của sản phẩm cũng chính là động lực mạnh mẽ giúp LPBank tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để cho ra mắt các sản phẩm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng truy cập Tại đây hoặc đến các CN/PGD LPBank để được tư vấn và hỗ trợ.