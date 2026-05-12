Cao tốc kết nối, thủ phủ du lịch phía Nam đón tin vui

Vũng Tàu - "mắt xích" chiến lược phía Đông Nam TP HCM

Sau gần 3 năm thi công, 37km cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác tạm thời từ cuối tháng 4-2026. Tuyến đường bắt đầu từ nút giao với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây trên địa bàn Đồng Nai, kéo dài đến điểm giao Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa, thuộc địa phận TP HCM, nhanh chóng phát huy vai trò như một "van điều tiết" chiến lược, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 – trục giao thông huyết mạch vốn thường xuyên quá tải trong nhiều năm qua.

Hiện toàn tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 54km đang được tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu thông xe trước ngày 18-5. Hành lang giao thông này dần định vị khu vực Vũng Tàu trở thành "mắt xích" quan trọng ở phía Đông Nam siêu đô thị.

Khu vực Vũng Tàu thêm xung lực phát triển khi cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vận hành. Ảnh: Ánh Dương

Vai trò ngày càng được củng cố khi các khu công nghiệp tại Đồng Nai, Long Thành kết nối thuận lợi hơn với hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Chuỗi vận động hàng hóa từ sản xuất - logistics - xuất khẩu vì thế được rút ngắn cả về thời gian lẫn chi phí, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho khu vực.

Song song đó, ngành du lịch cũng đón lực đẩy rõ rệt. Việc rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM và các tỉnh lân cận không chỉ giúp gia tăng lượng khách, mà còn thúc đẩy xu hướng lưu trú dài hơn, trải nghiệm đa dạng hơn. Do giao thông thuận tiện, du lịch Vũng Tàu vẫn đang cho thấy đà phát triển ấn tượng, khi lũy kế 4 tháng đầu năm địa phương này đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài vừa qua, Vũng Tàu tiếp tục là một trong những điểm đến chủ lực, góp phần giúp TP HCM thắng lớn trên "đường đua" du lịch. Những con số không chỉ phản ánh sức hút ổn định của điểm đến, mà còn cho thấy dư địa tăng trưởng lớn khi hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện thời gian tới.

Du lịch Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: Ánh Dương

Điểm sáng cuối năm chính là việc Sân bay Long Thành dự kiến sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Đây được xem là tuyến kết nối nhanh và trực tiếp nhất từ cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực đến đô thị biển, mở ra một hành lang di chuyển hoàn toàn mới: khách quốc tế có thể tiếp cận Vũng Tàu nhanh chóng sau khi hạ cánh, trong khi dòng chuyên gia, doanh nhân cũng dễ dàng di chuyển giữa sân bay - khu công nghiệp - cảng biển.

Khả năng tiếp cận được cải thiện, kỳ vọng đầu tư bất động sản cũng theo đó thay đổi rõ rệt. Thị trường không còn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn hạn, mà bắt đầu mở rộng sang các nhu cầu lưu trú trung và dài hạn gắn với dòng chuyên gia và khách quốc tế.

Nhà đầu tư phía Nam "dịch chuyển khẩu vị"

Yếu tố kết nối liên vùng đang trở thành "biến số" quan trọng trong việc định hình sức hút an cư và giá trị đầu tư bất động sản tại Vũng Tàu, các sản phẩm căn hộ biển sở hữu lâu dài đang nổi lên như một phân khúc tiềm năng.

Thủ phủ du lịch biển phía Nam đón dòng tiền đầu tư căn hộ biển. Ảnh: Ánh Dương

Vợ chồng chị Ngọc Hoa (Đồng Nai) đang lên kế hoạch tài chính để sở hữu một căn hộ Beacon, quỹ sản phẩm mới thuộc đại đô thị biển Blanca City, với nhu cầu an cư lâu dài."Dự án không chỉ kết nối nội khu thuận tiện mà ngoại khu cũng rất nhanh chóng nhờ nằm ngay sát đại lộ 3/2. Vũng Tàu lại rất thuận lợi khi kết nối với quê mình ở Đồng Nai, cũng như TP HCM, như vậy lựa chọn an cư tại đây khá lý tưởng", chị Hoa chia sẻ.

Còn với anh Bảo Châu (phường Sài Gòn, TP HCM), việc sở hữu bất động sản không chỉ dừng lại ở kỳ vọng tăng giá, mà còn được đánh giá trên bài toán dòng tiền trong dài hạn. Dù danh mục đầu tư trước đó chưa có sản phẩm nào tại Vũng Tàu, nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm này cho biết cũng đã quyết định sở hữu một căn hộ Beacon.

"Trước đây, thị trường này vốn đã rất hấp dẫn nhờ lợi thế du lịch biển tuy nhiên hiệu suất khai thác thường phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Thời điểm này tôi nhìn thấy một kịch bản khác, với hạ tầng hiện tại dòng khách sẽ đến quanh năm, không chỉ là khách nghỉ dưỡng mà còn có chuyên gia, doanh nhân di chuyển giữa sân bay, khu công nghiệp và cảng biển. Tôi muốn "chớp thời cơ" ngay với Beacon Tower" – Anh Châu cho biết.

Căn hộ Beacon Tower sở hữu vị trí đắt giá bên biển Bãi Sau. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, Beacon Tower đang ghi nhận lượng quan tâm lớn ngay từ giai đoạn đầu, kéo theo dòng vốn đa dạng từ các khu vực như Đồng Nai, Bình Dương… góp phần kích hoạt làn sóng quan tâm mới trên thị trường bất động sản Vũng Tàu.

Có thể thấy, sự cộng hưởng của hạ tầng và du lịch cũng đang tạo nên một "bộ sàng lọc tự nhiên" cho thị trường, khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng vận hành và công năng khai thác thực của sản phẩm. Bởi bên cạnh yếu tố vị trí và pháp lý sở hữu lâu dài đóng vai trò "bảo chứng" cho giá trị tài sản, Beacon Tower còn đặc biệt thu hút nhờ "cỗ máy tiện ích" được phát triển khác biệt so với sản phẩm căn hộ truyền thống tại khu vực.

Beacon Tower hưởng lợi từ kết nối hạ tầng và hệ sinh thái đô thị Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Nằm trong hệ sinh thái đô thị biển Blanca City, không gian sống nội tòa được thiết kế theo tiêu chuẩn an cư cao cấp, với dải tiện ích chuyên biệt trải dài từ tầng 1 đến tầng 40 như sảnh đón sang trọng, khu thể thao ngoài trời, bể bơi vô cực, vườn trên cao, sân chơi trẻ em, sky lounge… sẵn sàng đón dòng cư dân chất lượng cao. Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của du khách ngay phía ngoài là "vũ trụ giải trí" từ quần thể từ bãi biển cho tới "bộ sưu tập" công viên chủ đề, công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô 15ha, trung tâm thương mại mặt biển rộng 5,5ha, khách sạn Marriott Hotels,…cùng các lễ hội, hoạt động giải trí sôi động quanh năm.