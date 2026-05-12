Hàng trăm khách hàng hồ hởi ký thủ tục khu Đảo Ngọc, nhẹ nhõm vì đã mua được căn nhà ưng ý

Quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài cùng uy tín Vinhomes, tiến độ "nhanh như gió" và chính sách tài chính linh hoạt đã "chắp cánh" cho nhiều khách hàng xuống tiền. Nhiều người bày tỏ "hài lòng và nhẹ nhõm" khi chính thức sở hữu căn nhà ưng ý.

Khách hàng ráo riết chốt căn săn quỹ đất hiếm

Ngay từ sáng sớm, các văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay tại Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP HCM đã đông đúc khách hàng hoàn tất thủ tục ráp căn và ký kết. Phần lớn khách hàng đều vui mừng khi chọn được vị trí ưng ý giữa bối cảnh quỹ căn ven biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm.

"Khi hoàn tất thủ tục ráp căn, cảm xúc của tôi rất hài lòng và nhẹ nhõm vì đã mua được căn nhà ưng ý", chị Trương Thị Mỹ Xuân chia sẻ tại văn phòng bán hàng của Vinhomes tại Hà Nội.

Theo chị Xuân, vị trí ngay chân đèo Hải Vân, thuận tiện kết nối đi mọi hướng là yếu tố khiến gia đình quyết định xuống tiền "không do dự".

"Đây là một địa điểm tuyệt vời để gia đình tôi đến nghỉ dưỡng. Đi lại rất thuận tiện và nhanh chóng, chỉ mất khoảng 30 phút để ra sân bay, hoặc 5 phút là đã ra đến bãi biển cũng như các khu du lịch lân cận", chị Xuân nói.

Trong khi đó, tại văn phòng bán hàng ở TP Đà Nẵng, chị Hương Bình đến từ TP Huế cho biết bản thân vẫn còn bất ngờ khi quyết định chọn liền hai căn Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay chỉ trong thời gian ngắn vì "quá mê mẩn dự án này".

"Đây thực sự là một dự án rất khác biệt. Để sở hữu một bãi biển riêng tại vị trí như Đảo Ngọc là vô cùng hiếm, không khí cũng rất trong lành. Vì thế mà mình đã vượt đèo Hải Vân để vào đây", chị Bình chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đàm Trọng Dương (Hà Nội), cho biết đã "phải lòng" Vinhomes Hải Vân Bay từ chuyến du lịch năm ngoái, khi có dịp nhìn toàn cảnh dự án từ một quán cà phê trên đèo Hải Vân.

"Thấy quy hoạch quá đẹp, tôi đã tìm hiểu và quyết định đầu tư. Đây là vị trí đắc địa và gần như không có cái thứ hai", anh Dương chia sẻ.

Tính đến ngày 10-5, chỉ sau 3 ngày, Đảo Ngọc đã có 666 căn được hệ thống đón nhận và khớp khách. Riêng trong 30 phút đầu tiên của lễ ráp căn (ngày 10-5) đã có 189 căn được khớp thành công. Sau 2 giờ, đã có 119 căn hoàn tất ký thủ tục. Tổng doanh số đạt 2.582 tỉ đồng.

Uy tín thương hiệu, tiến độ thần tốc, sở hữu lâu dài thúc đẩy khách hàng xuống tiền

Không chỉ bị thuyết phục bởi vị trí và cảnh quan của Vinhomes Hải Vân Bay, nhiều khách hàng cho biết uy tín thương hiệu Vinhomes là yếu tố quan trọng giúp họ nhanh chóng đưa ra quyết định.

Theo anh Đàm Trọng Dương, dù không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, nhưng những gì trực tiếp chứng kiến tại dự án cùng uy tín của Vinhomes khiến anh hoàn toàn yên tâm xuống tiền để sau này có thể làm nơi sinh sống hoặc đầu tư dịch vụ.

Với bà Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), niềm tin dành cho thương hiệu Vinhomes còn đến từ trải nghiệm thực tế từ trước. Sau khi sở hữu một căn tại Vinhomes Ocean Park 2, bà tiếp tục cùng con gái đầu tư thêm hai căn liền nhau tại phân khu Đảo Ngọc. Theo bà, điều khiến bà tiếp tục lựa chọn Vinhomes cho kế hoạch an cư tuổi nghỉ hưu nằm ở chuẩn sống đồng bộ và tiện nghi đã được kiểm chứng.

"Tiêu chuẩn sống mà tôi mong muốn là không gian trong lành, khí hậu tốt và tiện ích đầy đủ. Ở Vinhomes, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là mọi thứ đã có sẵn trong tay", bà Nga chia sẻ.

Bên cạnh uy tín thương hiệu, tiến độ triển khai nhanh chóng cũng là yếu tố gia tăng niềm tin cho khách hàng. Theo kế hoạch, cuối năm sau, 502 căn thấp tầng đầy đủ nội thất tại Đảo Ngọc, tổ hợp VinWonders, các công viên và khu resort cao cấp sẽ đồng loạt hoàn thiện.

"Vingroup xây dựng cực kỳ nhanh, nhanh như một cơn gió. Từ kinh nghiệm mua căn ở Vinhomes Ocean Park 2, thỉnh thoảng đi ngang qua dự án tôi thấy chỉ cách một tuần là tiến độ đã thay đổi rõ rệt", bà Nga kể lại kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, tính pháp lý sở hữu lâu dài được xem là yếu tố quyết định đối với nhiều khách hàng xuống tiền ở thời điểm hiện tại. Ngoài lợi thế sản phẩm, nhiều khách hàng còn đánh giá cao các chính sách tài chính linh hoạt giúp tối ưu dòng tiền trong giai đoạn đầu sở hữu như chính sách "khóa trần" lãi suất từ 0 - 6%/năm trong 5 năm và giãn xây tới 18 tháng.

Chị Mỹ Xuân cho biết, nhờ sử dụng đòn bẩy thì ví dụ với căn liền kề khoảng 8 tỉ đồng, gia đình chị chỉ cần thanh toán 20% chi phí ban đầu cho giá trị đất và giá trị thương mại (khoảng 1,8 tỉ đồng), còn chi phí xây dựng được giãn theo tiến độ.

"Các chính sách của Vinhomes ở dự án nào cũng được xây dựng rất tốt. Trước đó, tôi đã tìm hiểu một vài dự án khác trên thị trường và nhận thấy Đảo Ngọc là lựa chọn tối ưu nhất", chị Xuân cho biết.