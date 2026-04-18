Cơ hội “chạm tay” vào ngôi nhà tương lai tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise

"Sống thử" để yêu hơn tổ ấm tương lai

Chỉ còn 2 ngày trước khi diễn ra "ngày hội" thể thao gia đình - giải đi bộ Green Family Walk, lượng người đăng ký vẫn tiếp tục tăng lên. Trước đó, 1.000 suất tham gia miễn phí đã được hệ thống ghi nhận ngay khi sự kiện được công bố.

Chị Nguyễn Thảo My (phường Sài Gòn, TP HCM) cho biết: Green Family Walk là một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi của gia đình: "Các hoạt động chuẩn bị từ việc lựa chọn trang phục thoải mái, giày phù hợp cho từng độ tuổi đến chia sẻ kinh nghiệm giữ sức, phân bổ nhịp đi để hoàn thành hành trình được các thành viên cùng tìm hiểu và chia sẻ".

Sức nóng của Green Family Walk được ghi nhận ngay tại địa điểm tổ chức khi nhiều gia đình chủ động lên kế hoạch di chuyển, đặt chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, các dịch vụ du lịch sau sự kiện.

"Cha mẹ đã hơn 70 tuổi nên tôi đặt khách sạn trước một ngày, vừa để nghỉ ngơi, vừa cho trẻ đi tham quan Rừng Sác", anh Minh Thành (xã Nhà Bè, TP HCM) chia sẻ.

Giải đi bộ Green Family Walk sẽ chính thức diễn ra tại Vinhomes Green Paradise vào ngày 19-4-2026

Tham gia Green Family Walk lần này có không ít cư dân tương lai của Vinhomes Green Paradise. Với họ, sự kiện không đơn thuần là một hoạt động thể thao, giải trí, kết nối các thành viên, mà còn là cơ hội hiếm có để "chạm tay" vào ngôi nhà mà gia đình sẽ gắn bó lâu dài.

"Sau khi tham gia sự kiện Lễ hội Xuân Cần Giờ, gia đình quyết định mua một căn nhà tại Vịnh Ngọc. Giải đi bộ lần này giống như thêm một lần "sống thử" để thấy yêu hơn tổ ấm tương lai", anh Phạm Thành Long (phường Bàn Cờ, TP HCM) nói.

Từ Green Paradise Tet Fest đến Green Family Walk và VnExpress Marathon Green Paradise, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise đang từng bước định hình một không gian sống năng động, kết nối và giàu trải nghiệm suốt 365 ngày giữa miền sinh thái. Tại đây, các gia đình nhiều thế hệ cùng hòa vào nhịp sống xanh tràn đầy năng lượng. Mỗi bước chân trên những cung đường xanh không chỉ là hành trình trải nghiệm, mà còn trở thành điểm chạm của gặp gỡ, sẻ chia và vun đắp sự gắn kết bền chặt.

Vịnh Ngọc - Chốn sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho gia đình đa thế hệ

Lối sống wellness mà Vinhomes Green Paradise hướng đến cũng chính là xu hướng chung trên thế giới hiện nay. Theo báo cáo thường niên The Wealth Report của Knight Frank, sau khi đã đạt đến sự thịnh vượng về tài chính, tầng lớp giàu có trên thế giới ngày càng đề cao lối sống wellness. Trong đó, nơi ở không chỉ là không gian cư trú mà còn là hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tại Ocean Reef Club (Mỹ), nhịp sống mở ra giữa biển Caribbean và rừng ngập mặn, nơi mỗi ngày bắt đầu bằng du thuyền rời bến, những vòng lặn khám phá đại dương xanh thẳm hay các hoạt động thể thao ngoài trời. Phía bên kia Đại Tây Dương, La Zagaleta (Tây Ban Nha) lại mang đến trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên với cưỡi ngựa băng rừng, trekking trên các triền đồi xanh và những cú swing trên sân golf giữa khung cảnh hoang sơ.

Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise được phát triển theo chính triết lý này, với Vịnh Ngọc là phân khu tiêu biểu, nơi các giá trị sống wellness không còn là trải nghiệm ngắn hạn trong một sự kiện, mà trở thành nhịp sống thường nhật của cư dân.

Các căn biệt thự tại Vịnh Ngọc đều được bao quanh bởi mặt nước

Ở Vịnh Ngọc, các giá trị sống khỏe mạnh và cân bằng được hiện thực hóa ngay trong từng không gian sống. Mỗi căn biệt thự Vịnh Ngọc đều sở hữu biển riêng sau nhà, tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha, mặt hướng ra biển hồ Lagoon rộng mở và đại dương bao la. Ngày mới của cư dân sẽ bắt đầu bằng những sải bơi giữa làn nước trong mát, chuyển động yoga mềm mại trong nắng sớm, nhịp bước đi bộ chậm rãi hay các động tác dưỡng sinh thư thái giữa thiên nhiên trong lành.

Bao quanh Vịnh Ngọc là những trục đại lộ rộng thoáng, men theo các "kỳ quan" tiện ích kiến tạo nên một cung đường độc đáo. Mỗi bước chạy, mỗi vòng đạp xe hòa nhịp cùng gió biển, ánh sáng và nhịp điệu thiên nhiên biến chuyển, sẽ khơi mở cảm hứng và duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày.

Nhà thi đấu đa năng Sportia Complex đáp ứng nhiều môn thể thao, các giải thi đấu chuyên nghiệp

Nhà thi đấu đa năng Sportia Complex tại Vịnh Ngọc là nơi nhịp vận động hiện hữu rõ nét qua từng âm thanh: tiếng bóng nảy liên hồi, nhịp chân dồn dập, những tràng cổ vũ rền vang. Không gian ấy trở thành điểm hội tụ của cộng đồng theo đuổi lối sống tích cực: người trẻ chinh phục giới hạn, người trung niên duy trì phong độ, và trẻ nhỏ hình thành thói quen rèn luyện từ sớm.

Một nghiên cứu trên Tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành y tế công cộng và môi trường IJERPH chỉ ra rằng, những người duy trì hoạt động thể chất thường xuyên có mức độ hạnh phúc cao hơn và cảm nhận tích cực hơn về cuộc sống. Vinhomes Green Paradise đang kiến tạo một nhịp sống năng động, nơi gia đình và cộng đồng cùng hòa nhịp trong những trải nghiệm giàu năng lượng, góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu.