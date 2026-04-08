08/04/2026 12:26

CMES Việt Nam 2026: Triển lãm sản xuất miền Bắc tháng 8 này

Siêu triển lãm Liên kết Công nghiệp 2026 (26–28.8, Hà Nội) quy tụ tự động hóa, robotics, điện tử, vật liệu, thiết bị, nhựa & cao su.

Với mức tăng trưởng GDP 8,02% vào năm 2025, các ngành công nghiệp ô tô và điện tử 3C tại Việt Nam đang bùng nổ, thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ và giải pháp máy móc có độ chính xác cao, tự động hóa và thông minh cho phụ tùng ô tô, điện tử 3C, khuôn mẫu và máy móc nói chung.

Với 22 năm kinh nghiệm triển lãm, CME nâng cấp sự kiện này với không gian 30.000 mét vuông và hơn 700 thương hiệu hàng đầu toàn cầu. Triển lãm này giới thiệu đầy đủ các thiết bị tiên tiến bao gồm máy công cụ 5 trục, máy tiện CNC, máy mài, dây chuyền dập, robot công nghiệp, cánh tay robot, dụng cụ đo lường và máy ép phun, cung cấp các giải pháp địa phương hóa một cửa cho khách hàng công nghiệp.

Hội chợ sẽ tổ chức các diễn đàn cao cấp: Tập trung vào Công nghiệp Việt Nam 4.0: Hội nghị đổi mới sáng tạo số và thông minh cho máy công cụ 2026 và Hội nghị về máy công cụ độ chính xác cao & công nghệ gia công tiên tiến của Việt Nam 2026, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội và lãnh đạo ngành để thảo luận về cơ hội nâng cấp và đầu tư sản xuất.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 30.000 khách tham quan trong các lĩnh vực máy móc, tự động hóa, nhựa, điện tử và các lĩnh vực liên quan.

Cổng đăng ký trước hiện đã mở để khách tham quan đăng ký ưu tiên vào cổng nhanh và đặc quyền. Trân trọng kính mời khách tham quan chuyên môn đăng ký trực tuyến.

Thông tin chi tiết sự kiện:
Triển lãm Máy Công cụ Quốc tế CMES Việt Nam
Ngày: 26–28.8.2026
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội

Nhà triển lãm đăng ký tại:
https://www.cmesvietnam.com/en/regExhibitor?city=vi&src=PR-1&uis=mts

Khách tham quan đăng ký tại:
https://www.cmesvietnam.com/en/regVisitor?city=vi&src=PR-1&uis=mts



K. H
từ khóa : ngành công nghiệp, tự động hóa, ngành công nghiệp ô tô
