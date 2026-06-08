SAWACO đồng hành phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, Ngày hội Công nhân 2026

Sáng 7-6, tại Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031 và Ngày hội Công nhân năm 2026 do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai nhằm chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2026).

Tại chương trình, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vinh dự có 2 đại diện là Nguyễn Minh Hoàng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 – năm 2024 và anh Nguyễn Trọng Nhân – Tổ Trưởng Tổ Vận hành Thiết bị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 – năm 2023 tham gia tại Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031 và Ngày hội Công nhân năm 2026.

Lãnh đạo Tổng Công ty tham dự Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031 và Ngày hội Công nhân năm 2026

Theo đó, phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031, anh Nguyễn Minh Hoàng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 – năm 2024, chia sẻ 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề và làm chủ công nghệ. Anh ý thức sâu sắc rằng, để có "năng suất cao" và "thu nhập tốt" thì điều kiện tiên quyết là người lao động phải "giỏi". Người lao động sẽ chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian, tối ưu hóa công đoạn và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, hăng hái thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mỗi đoàn viên sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới tư duy, tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí, tăng năng suất lao động. Sự thịnh vượng của doanh nghiệp chính là tiền đề vững chắc để đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho chính chúng tôi.

Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển, luôn đồng hành cùng lãnh đạo, chủ doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức trong giai đoạn mới; tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động và an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hoặc tay nghề còn yếu, tạo nên sức mạnh tập thể vững chắc cho từng công đoàn cơ sở.

Anh Nguyễn Minh Hoàng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 – năm 2024, chia sẻ tại Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chương trình "Ngày hội sáng tạo" năm 2026. Đại diện Công đoàn Tổng Công ty có mô hình sáng kiến của anh Nguyễn Trọng Nhân – Tổ trưởng Tổ Vận hành thiết bị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 – năm 2023 đã tham gia triển lãm với mô hình "Tủ tín hiệu DMA thông minh".

Mô hình sáng kiến của anh Nhân là "Sử dụng bộ xoay Servo để thay đổi áp lực". Cụ thể, sáng kiến này sử dụng bộ xoay Robot để kết nối vào bộ điều khiển van điều áp – Pilot và sử dụng công nghệ Modbus, truyền thông Nb-IoT. Trước đây, để thay đổi áp lực: một là tinh chỉnh thủ công trực tiếp, hai là sử dụng thiết bị có nguyên lý thủy lực hoặc khí nén.

Hiệu quả của sáng kiến mang lại: Là thiết bị ghi nhận dữ liệu có tính năng điều khiển đầu tiên của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tự phát triển, có khả năng đọc được Modbus từ đồng hồ điện từ, có khả năng cảnh báo hệ số K khi có sự thay đổi trên hệ thống, có khả năng tương thích với phần lớn các bộ điều khiển Pilot đang có trên thị trường.

Anh Nguyễn Trọng Nhân – Tổ Trưởng Tổ Vận hành Thiết bị, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 – năm 2023 giới thiệu mô hình "Tủ tín hiệu DMA thông minh" tại triển lãm.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tham gia triển lãm tại Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026 – 2031 và Ngày hội Công nhân năm 2026 theo sự phân công của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh





