Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Tên gọi "Cloud9" gợi liên tưởng đến thành ngữ tiếng Anh "on cloud nine", diễn tả trạng thái thư thái, tự do và hạnh phúc trọn vẹn. Đây cũng là cảm hứng xuyên suốt trong định hướng phát triển tòa tháp, với không gian sống ven sông Giồng Ông Tố, thiết kế xoay khoảng 45° nhằm mở rộng tầm nhìn, tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, cùng hệ tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao hướng đến trải nghiệm sống lâu dài.

Trong tổng thể The Privé, Cloud9 Tower được nhiều khách hàng quan tâm nhờ sự kết hợp giữa vị trí, thiết kế và không gian sống. Những yếu tố này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của tòa tháp trong phân khúc căn hộ hạng sang tại khu Đông TP HCM.

Thiết kế xoay 45°: Quyết định kiến trúc tạo ra sự khác biệt thực sự

Điểm tạo nên khác biệt của Cloud9 Tower là thiết kế xoay 45° so với các tháp còn lại. Không đơn thuần là dấu ấn kiến trúc, đây là giải pháp được tính toán nhằm tối đa hóa số lượng căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, đồng thời mở ra góc nhìn đa lớp ôm trọn cảnh quan nội khu với hồ bơi, sân vườn và mảng xanh. Nhờ đó, giá trị trải nghiệm của từng căn hộ được nâng lên rõ rệt.

Phối cảnh Cloud9 Tower tại dự án The Prive

Khoảng cách giữa các tòa được duy trì ở mức hợp lý, tạo điều kiện để gió và ánh sáng tự nhiên lan tỏa sâu vào từng căn hộ. Tòa tháp cũng được đặt lùi khỏi các trục giao thông chính, giảm thiểu tác động của tiếng ồn mà không tách rời khỏi nhịp vận hành chung của toàn khu vực. Đây là sự cân bằng giữa riêng tư và kết nối mà thiết kế đô thị cao cấp thường nhắm đến nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.

Cloud9 Tower sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với hồ bơi Palm Breeze – một trong ba hồ bơi chủ đề của dự án, ứng dụng công nghệ điện phân muối. Nguồn nước không sử dụng clo trực tiếp, dịu nhẹ hơn với da và mắt, mang lại trải nghiệm thư giãn ngang tiêu chuẩn resort.

Bên cạnh công nghệ, giá trị của Palm Breeze còn nằm ở vị trí đón trọn luồng gió từ sông Giồng Ông Tố, hình thành vi khí hậu mát lành tự nhiên. Đây là yếu tố không chỉ nâng cao chất lượng sống mỗi ngày mà còn tạo nên lợi thế khác biệt khó sao chép cho Cloud9 Tower.

Phối cảnh hồ bơi Palm Breeze – nơi cư dân có thể dễ dàng tiếp cận ngay dưới chân tòa tháp

Từ Cloud9 Tower, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến hệ tiện ích đa dạng của dự án, từ golf 3D, phòng tiệc fine dining 5 phong cách quốc tế, cinema, karaoke đến sân chơi trẻ em kết hợp vườn trên cao. Hệ tiện ích được tổ chức theo hướng tạo sự cân bằng giữa trải nghiệm sử dụng và cảm giác riêng tư, hai tiêu chí ngày càng được đề cao trong chuẩn mực sống thượng lưu hiện đại.

Giá trị của Cloud9 Tower không chỉ đến từ hệ tiện ích hay những thông số thiết kế, mà còn thể hiện ở cách không gian được kiến tạo để mang lại cảm giác thư thái và riêng tư cho người ở. Sự sang trọng được thể hiện một cách tiết chế, qua chất liệu hoàn thiện, ánh sáng tự nhiên và sự kết nối hài hòa với cảnh quan bên ngoài. Đây cũng là tinh thần của xu hướng "quiet luxury", đề cao những giá trị bền vững và trải nghiệm sống hơn là sự phô trương.

Hệ cửa kính lớn kết hợp ban công rộng mở giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra sông và mảng xanh nội khu. Ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên vì thế được thu hẹp, tạo nên cảm giác thoáng đãng và dễ chịu trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.

Bên cạnh đó, vật liệu bàn giao được lựa chọn từ các thương hiệu quốc tế, hướng đến cả yếu tố thẩm mỹ lẫn độ bền trong quá trình sử dụng. Đây là điểm ngày càng được người mua nhà cao cấp quan tâm, bởi một không gian sống chất lượng không chỉ tạo ấn tượng khi tham quan mà còn cần duy trì giá trị và trải nghiệm ổn định trong nhiều năm.

"On Cloud Nine": Khi tên gọi gợi mở một chuẩn sống



Bên cạnh không gian riêng tư với tầm nhìn thoáng mở, cư dân vẫn dễ dàng kết nối với hệ tiện ích nội khu chỉ trong vài phút di chuyển. Sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, thư giãn và các hoạt động cộng đồng tạo nên nhịp sống linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của những người thành đạt trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Tên gọi Cloud9 Tower được lấy cảm hứng từ thành ngữ tiếng Anh "on cloud nine" – diễn tả trạng thái hạnh phúc, thư thái và viên mãn. Đây cũng là tinh thần mà tòa tháp hướng đến: kiến tạo một không gian sống nơi cư dân có thể tạm rời nhịp sống tất bật của đô thị để tận hưởng sự cân bằng và riêng tư trong từng khoảnh khắc.

Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt trong cách quy hoạch và thiết kế. Từ vị trí tiếp giáp sông, kiến trúc xoay 45° nhằm mở rộng tầm nhìn, đến hồ bơi Palm Breeze ứng dụng công nghệ điện phân muối và đón gió tự nhiên từ sông Giồng Ông Tố, mọi chi tiết đều hướng đến việc nâng cao trải nghiệm sống hằng ngày thay vì chỉ gia tăng số lượng tiện ích.

Không tạo dấu ấn bằng quy mô, Cloud9 Tower chinh phục người mua bằng những lựa chọn thiết kế được tính toán ngay từ đầu, từ quy hoạch tổng thể đến từng trải nghiệm sống mỗi ngày. Mỗi chi tiết đều hướng đến việc nâng cao chất lượng an cư, mang lại không gian sống tiện nghi, riêng tư và bền vững theo thời gian. Nhờ đó, Cloud9 Tower trở thành một trong những tòa tháp nổi bật tại The Privé, phù hợp với những khách hàng mua để ở coi trọng chất lượng sống, đồng thời cũng hấp dẫn các nhà đầu tư hướng đến nhóm khách thuê là chuyên gia và doanh nhân.

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