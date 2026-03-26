Chọn iDepo VIB cho Quỹ gia đình: Lợi nhuận tốt, linh hoạt cao

Khi nhu cầu tài chính ngày càng linh hoạt, việc khóa tiền khiến nhiều gia đình phải lựa chọn: hoặc tối ưu lợi nhuận, hoặc giữ quyền chủ động dòng tiền.

Thay vì chỉ gửi tiết kiệm theo thói quen, hiện nay, nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm những giải pháp giúp tiền vận hành chủ động hơn - iDepo của VIB đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong xu hướng này.

Trong xu hướng này, iDepo của VIB được thiết kế như một công cụ tích lũy dành cho các khoản tiền trung và dài hạn, nhưng với cách vận hành khác biệt so với tiết kiệm thông thường. Sản phẩm cho phép khách hàng gửi theo mệnh giá từ 50 triệu đồng, với các kỳ hạn phổ biến 24 hoặc 36 tháng, mức lãi suất hiện đang áp dụng lên đến 8,3%/năm (tùy phân khúc). Người dùng có thể lựa chọn hình thức phù hợp, tạo thêm lợi ích cho dòng tiền phục vụ chi tiêu gia đình.

Điểm tạo nên khác biệt lớn nhất của iDepo nằm ở tính năng chuyển nhượng linh hoạt. Khi phát sinh nhu cầu tài chính trước hạn, khách hàng không cần tất toán và mất phần lãi tích lũy. Thay vào đó, khoản iDepo có thể được chuyển nhượng, giúp người sở hữu bảo toàn lợi nhuận đã hình thành.

Toàn bộ quy trình gửi, theo dõi và chuyển nhượng đều có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng MyVIB, biến việc quản lý quỹ gia đình thành một trải nghiệm số liền mạch thay vì những thủ tục tài chính phức tạp.

Sau khi chuyển sang sử dụng iDepo VIB, gia đình thay đổi cách tổ chức dòng tiền. Thay vì một khoản gửi, họ chia số tiền thành nhiều iDepo tương ứng với từng mục tiêu: tiền cho giáo dục, tiền cho y tế sức khỏe, tiền cho trải nghiệm mới... Mỗi khoản vận hành độc lập nhưng cùng nằm trong một chiến lược tài chính chung. Khi cần sử dụng một phần tiền sớm hơn dự kiến. Thay vì phá vỡ toàn bộ kế hoạch tích lũy, họ chuyển nhượng đúng khoản iDepo liên quan, nhận lại vốn gốc cùng phần lãi đã tích lũy, trong khi các khoản còn lại vẫn tiếp tục sinh lời theo lộ trình ban đầu.

Với khả năng sinh lời hấp dẫn, cơ chế chuyển nhượng linh hoạt và trải nghiệm quản lý hoàn toàn trên nền tảng số, iDepo VIB đang mở ra một cách tiếp cận mới cho tích lũy gia đình: tiền không chỉ được giữ cho tương lai, mà còn linh hoạt sinh lời mỗi ngày cho một tương lai bền vững, an toàn.

Minh Quân
VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

Doanh nghiệp 08:00

VietinBank tung gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu – SME Global Boost, hỗ trợ tối đa chi phí giao dịch ngoại tệ và tài trợ thương mại.

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Ngân hàng 18:11

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi "khủng"

Tài chính 16:43

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng 11:13

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

MB đồng hành cùng Sở Xây dựng TP HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

Ngân hàng 11:13

Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hạ tầng giao thông, nâng cao trải nghiệm người dân và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Nam A Bank và Proparco ký biên bản ghi nhớ hợp tác: thúc đẩy nguồn lực tài chính xanh tại Việt Nam

Ngân hàng 09:43

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững của Nam A Bank.


