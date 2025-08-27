Chiến lược nhân sự toàn diện giúp Suntory PepsiCo thắng lớn HR Asia

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025

Quan tâm, chăm sóc nhân viên toàn diện

Suntory PepsiCo được ghi nhận là Công ty quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời ("Most Caring Company") ba năm liền với cách tiếp cận phúc lợi toàn diện, xoay quanh bốn trụ cột: thể chất, tinh thần, tài chính và xã hội.

Nhận thức được sức khỏe là nền tảng tiên quyết, công ty triển khai gói bảo hiểm sức khỏe cho cả nhân viên và gia đình, bao gồm vợ/chồng và con cái, không giới hạn số lượng, ở tất cả các cấp bậc. Công ty cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua chuỗi hội thảo trực tuyến, triển khai ứng dụng MindFi và chương trình hỗ trợ (EAP) với hơn 200 buổi tư vấn cá nhân cùng chuyên gia tâm lý. Bên cạnh đó, chính sách làm việc linh hoạt và các kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe, an toàn với sự tham gia của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng được duy trì thường xuyên. Những chương trình chăm sóc này được xây dựng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm nhân viên khác nhau.

Suntory PepsiCo xem Đa dạng – Công bằng – Dung hợp (DEI) là một giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, đây cũng là một trong sáu trụ cột phát triển bền vững mà công ty kiên định theo đuổi. Hội đồng DEI được thành lập nhằm lắng nghe góc nhìn đa dạng từ đội ngũ và liên tục cải tiến môi trường làm việc. Các khóa đào tạo về lãnh đạo dung hợp, thiên kiến vô thức hay trí tuệ cảm xúc được triển khai rộng rãi từ cấp quản lý đến nhân viên, giúp mọi người hiểu rõ giá trị của sự khác biệt và biến khác biệt thành động lực đổi mới.

DEI không chỉ mang ý nghĩa nội bộ mà còn lan tỏa vào các hoạt động cộng đồng. Điển hình, chương trình giáo dục bảo tồn nguồn nước được triển khai rộng khắp, phù hợp với từng nhóm giáo viên và học sinh; hay hoạt động hỗ trợ nữ lao động thu gom ve chai, góp phần nâng cao hiệu quả thu gom – tái chế và bảo vệ môi trường.

Tại HR Asia Awards năm nay, Suntory PepsiCo được vinh danh ở hạng mục Dẫn đầu công nghệ (Tech Empowerment), ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ để tối ưu quy trình và khuyến khích sáng tạo. Công ty đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số với nhiều sáng kiến như hệ thống quản lý EHS, giải pháp bán hàng, tự động hóa sản xuất – vận hành, công cụ kiểm soát chất lượng số hóa, nền tảng đào tạo trực tuyến và các ứng dụng AI hỗ trợ công việc. Những giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao an toàn, hiệu quả và tính bền vững trong toàn bộ hoạt động.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết: "Được vinh danh ở tất cả các hạng mục giải thưởng tại HR Asia năm nay không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Suntory PepsiCo trong ngành nước giải khát, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài và bền vững của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc gắn kết bền vững, nơi mọi người được tôn trọng, hỗ trợ và có cơ hội phát triển. Công ty không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cho Việt Nam và cho khu vực."

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam

Tầm nhìn dài hạn: phát triển vì những điều tốt đẹp

Suntory PepsiCo Việt Nam cho thấy chiến lược nhân sự toàn diện đã giúp giữ chân nhân tài và tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành nước giải khát. Song song với sản xuất kinh doanh, công ty triển khai chiến lược phát triển bền vững, gắn với giá trị "Phát triển vì những điều tốt đẹp" cho nhân viên, môi trường và cộng đồng.

Chương trình "Mizuiku – Em yêu nước sạch" được triển khai từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước cho học sinh tiểu học và được đưa vào giảng dạy chính khóa trên toàn quốc từ năm 2023. Suntory PepsiCo cũng là đơn vị đầu tiên hợp tác công – tư với Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên & Môi trường triển khai "Water of Life: Bảo tồn nguồn nước – vì một Việt Nam xanh", phủ xanh gần 260 ha rừng đầu nguồn từ 2021 đến nay. Tháng 7 vừa qua, sáng kiến "Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku" ra mắt, mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế tại các vườn quốc gia.

Sáng kiến "Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku" được triển khai năm 2025

Thành công của Suntory PepsiCo là minh chứng rõ ràng cho chiến lược xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được quan tâm, tôn trọng và có cơ hội phát triển.