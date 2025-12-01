Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

Trong quá trình phát triển, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái đa tầng nhằm tạo giá trị bền vững cho khách hàng. Xuất phát là ngân hàng phục vụ lực lượng quân đội, MB kế thừa giá trị "kỷ luật, tận tâm, tin cậy" và chuyển hóa những giá trị cốt lõi này thành DNA vận hành toàn hệ thống.

Yếu tố này tạo nền móng giúp MB khi bước ra phục vụ các phân khúc mới, ngân hàng vẫn giữ được chiều sâu, không mất đi bản sắc, đồng thời củng cố lòng tin với khách hàng.

Trong hơn 30 năm qua, ngân hàng phát triển những gói sản phẩm theo sát nhu cầu từng tệp người dùng, giúp giải quyết những "bài toán" đặc thù.

Với lực lượng vũ trang, MB xây dựng "Combo sản phẩm dành cho quân nhân" như một hệ giải pháp tài chính giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ từ tiết kiệm ưu đãi, vay thấu chi, thẻ quân nhân đa năng đến ngân hàng số. Giải pháp thể hiện chiến lược: không bán một sản phẩm mà thiết kế một cấu phần tài chính trọn hành trình sống.

"Combo sản phẩm dành cho Quân nhân" do MB thiết kế riêng cho nhóm khách hàng thuộc lực lượng vũ trang. Ảnh: MB

Không dừng lại ở nhóm truyền thống, MB xây dựng hệ sinh thái tài chính trải rộng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Ứng dụng App MBBank hiện có gần 35 triệu tài khoản. Riêng nhóm khách hàng ưu tiên, MB cung cấp sản phẩm MB Priland - giải pháp tài chính cho nhu cầu cấp vốn mua bất động sản, chính sách vay ưu đãi và tư vấn chuyên biệt. Giải pháp là một trong những dịch vụ của MB giúp khách hàng nâng cấp chất lượng tài sản gia đình - một nhu cầu ngày càng rõ rệt trong xã hội đô thị mới.

Gói vay MB PriLand dành riêng cho nhóm khách hàng vay mua bất động sản hạng sang và siêu sang. Ảnh: MB

Những nỗ lực đó giúp MB giữ vững vị thế trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về hiệu quả hoạt động và chuyển đổi số. Năm 2025, MB lần đầu tiên lọt Top 5 ngân hàng đóng góp ngân sách nhà nước nhiều nhất, với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 15.900 tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả chiến lược đầu tư đúng đắn của MB chứ không chỉ tăng trưởng bề nổi.

Đại diện MB cho biết, chiến lược hệ sinh thái đa tầng không phải mở rộng để "ôm tất cả", mà là đầu tư đúng trọng tâm vào các điểm tạo giá trị dài hạn cho nền kinh tế. "Chúng tôi không xem ngân hàng là nơi chỉ cung ứng vốn, MB đặt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống tài chính của mỗi người dân, nơi người dân", đại diện ngân hàng nói.