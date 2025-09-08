Chiêm ngưỡng căn hộ “sang xịn” tại khu đô thị sân bay tại Cần Thơ

Một góc căn hộ mẫu Stella Icon tại Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Sau giai đoạn sáp nhập, Thành phố Cần Thơ trở thành có diện tích hơn 6.300 km2 với dân số hơn 4 triệu người đóng vai trò thành phố trung tâm, là cực tăng trưởng năng động tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, ngày càng nhiều người trẻ chọn Thành phố Cần Thơ là nơi học tập, sinh sống và phát triển bản thân bởi nơi đây hội tụ đầy đủ lợi thế về giáo dục, y tế, giao thông, du lịch với hạ tầng giao thông thuận tiện kết hợp đường hàng không trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều gia đình chọn căn hộ cao cấp tại các khu đô thị quy hoạch bài bản làm mái ấm lâu dài bởi họ quan tâm đến giá trị sống chất lượng, không gian sống trong lành hiện đại, tiện nghi và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về chăm sóc sức khỏe, học tập, làm việc, mua sắm và vui chơi giải trí cho các gia đình.

Mới đây, KITA Group đã khai trương Trung tâm trải nghiệm và giới thiệu căn hộ mẫu Stella Icon - dự án căn hộ cao cấp sở hữu không gian sống hội tụ đầy đủ những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" tại phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ năng động. Dự án nằm giữa 2 trục đường chính là Lê Hồng Phòng và Võ Văn Kiệt nằm cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 2km. Đặc biệt, Stella Icon có 4 mặt tiền đường rộng lớn, từ 14m đến 36m giữa đô thị sân bay KITA Airport City.

Stella Icon hội tụ đầy đủ những yếu tố kiến tạo không gian sống trọn vẹn

Tham quan trực tiếp căn hộ mẫu Stella Icon, chị Lotta - giáo viên đến từ Philippines đang sinh sống tại Việt Nam chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ khi thấy không gian ở Stella Icon vừa ấm cúng như ở nhà, lại toát lên sự sang trọng và tinh tế. Dù tôi thường sống một mình và chỉ cần một phòng nhỏ, nhưng ngay cả căn hộ một phòng ngủ cũng rộng rãi, thoải mái. Điều tôi ấn tượng nhất là sự đa dạng trong phong cách thiết kế, bố cục và cách tận dụng không gian – tất cả đều rất hài hòa, dễ chịu."

Căn hộ Stella Icon có diện tích đa dạng với căn hộ Studio 1 phòng ngủ dành cho sinh viên, chuyên gia, khách du lịch; căn hộ 2 phòng ngủ cho vợ chồng trẻ, gia đình nhỏ, viên chức; căn hộ 3 phòng ngủ cho gia đình đa thế hệ hoặc doanh nhân muốn kết hợp không gian sống với văn phòng làm việc. Tất cả các căn hộ đều có logia và đặc biệt là có đến hơn 55% căn hộ trong dự án còn có thêm ban công. Ngoài ra tỷ lệ các căn hộ có ban công đi kèm có đến hơn 95%, tạo không gian thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên cho cư dân.

Cư dân Stella Icon tận hưởng không gian xanh mát trải rộng khắp khu đô thị KITA Airport City

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Thuận Thái, Tổng Giám đốc CEN HCM khu vực miền Nam nhận định Stella Icon nổi bật nhờ pháp lý hoàn chỉnh, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua. Với thiết kế sang trọng khác biệt, Stella Icon phù hợp với Gen Z có điều kiện kinh tế, cán bộ công chức sau sáp nhập, và cả các gia đình 2–3 thế hệ muốn tìm nơi sống an toàn, trong lành, đầy đủ tiện ích.

Hiện KITA Group đang dành cho khách hàng nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ thanh toán linh hoạt để giảm tải áp lực tài chính cho người mua. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ cho đến khi nhận bàn giao, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 20 tháng. Các phương thức thanh toán được thiết kế đa dạng, kèm mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 7%. Bên cạnh đó, khách hàng thân thiết hoặc mua sỉ còn được hưởng ưu đãi cộng thêm 1%, cùng với chính sách miễn phí quản lý vận hành trong 24 tháng.

Hiện nay, tòa tháp Stella Icon đã hoàn thiện kết cấu tầng 2 và công tác đổ bê tông sàn tầng 3. Với tiến độ này, dự kiến khách hàng sẽ nhận bàn giao căn hộ vào quý I/2027.