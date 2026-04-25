Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỉ lệ đến 67%, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu khối ngân hàng

Với việc chốt phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm thứ 3 liên tiếp, kết hợp tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và triển khai chương trình ESOP, Techcombank đang củng cố vững chắc nền tảng vốn để bứt phá mạnh mẽ.

Xác lập vị thế là ngân hàng tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống

Tâm điểm tại ĐHĐCĐ năm 2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) tổ chức ngày 25-4 chính là phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỉ lệ lên tới 67%.

Theo đó, cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 với tỉ lệ 7% trên mệnh giá (tương đương 700 đồng/cổ phiếu). Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank duy trì đều đặn dòng tiền chi trả cho cổ đông. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động, quyết định này không chỉ khẳng định tính thanh khoản dồi dào cùng sức mạnh nội tại vững vàng, mà còn thể hiện sự tự tin của Ban lãnh đạo vào triển vọng hoạt động sắp tới.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự trân trọng và cam kết mang lại giá trị thực chất, ổn định của HĐQT đối với các nhà đầu tư. Thời điểm và tiến độ chi trả cụ thể sẽ được HĐQT quyết định linh hoạt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông.

Song song với dòng tiền mặt, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng 2 hình thức.

Thứ nhất, Techcombank sẽ phát hành cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu (chia cổ tức bằng cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 60%. Đây được xem là mũi tên "trúng hai đích", khi nhà đầu tư vừa được gia tăng số lượng tài sản nắm giữ, Ngân hàng vừa giữ lại được nguồn lực để tái đầu tư. Sau đợt phát hành này, Techcombank sẽ chính thức xác lập vị thế là ngân hàng tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Cùng với đó, Đại hội cũng phê duyệt phương án phát hành 35.871.290 cổ phiếu (tương đương 0,31638% số lượng đang lưu hành) theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Động thái này đóng vai trò như "thỏi nam châm" để Techcombank thu hút, khích lệ và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và AI. Nguồn nhân lực tinh hoa này sẽ trực tiếp vận hành hệ thống, kiến tạo trải nghiệm khách hàng và đảm bảo Ngân hàng bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Như vậy, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ tăng lên 113,7 ngàn tỉ sau hai đợt phát hành.

Nguồn vốn khổng lồ mới sẽ tạo thành "bộ đệm" hoàn hảo, giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, gia tăng sức cạnh tranh, từ đó mạnh tay mở rộng tín dụng và tham gia sâu hơn vào các dự án trọng điểm của nền kinh tế.

Có thể thấy, việc áp dụng chiến lược phân bổ vốn thông minh này giúp Techcombank vừa làm hài lòng những nhà đầu tư ưa thích dòng tiền đều đặn, vừa đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng tài sản của những cổ đông nắm giữ dài hạn.

Trợ lực từ nền tảng tài chính vững chắc và lãi kỷ lục quý I-2026

Sức hấp dẫn ở Techcombank không chỉ đến từ tỉ lệ chia cổ tức khủng mà còn được bảo chứng bởi nền tảng tài chính vững chắc. Năm 2025 vừa qua đánh dấu việc Techcombank khép lại thành công rực rỡ hành trình chuyển đổi chiến lược 5 năm (2021-2025). Sau khi xác lập vị thế dẫn đầu thị trường, ngân hàng đã chuyển mình tạo nên hệ sinh thái tài chính toàn diện, vận hành trên nền tảng số hiện đại.

Mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 32.538 tỉ đồng năm vừa qua là minh chứng rõ nhất. Tất nhiên, với phương châm "Vượt trội hơn mỗi ngày" Techcombank tiếp tục thể hiện phong độ ngay trong những tháng đầu năm 2026.

Theo đó, kết quả kinh doanh quý I-2026 của Techcombank đã làm nức lòng cổ đông khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 8.900 tỉ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý I cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng. Cùng với đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) bùng nổ ấn tượng, tăng 47% lên 3.600 tỉ đồng. Đáng chú ý, thu phí dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tăng phi mã 103,4% chỉ sau 3 tháng triển khai toàn diện. Đồng thời, hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II tiếp tục được cải thiện lên mức 15,2%, củng cố vị thế vốn dẫn đầu hệ thống. Những con số này là minh chứng cho tính hiệu quả của hệ sinh thái toàn diện mà Techcombank đang xây dựng.

Dựa trên nền tảng tài chính vững chắc cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ của quý I, ĐHĐCĐ vừa qua cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026. Thể hiện tầm nhìn chủ động và năng lực quản trị rủi ro, Ban lãnh đạo Techcombank đã cẩn trọng xây dựng mục tiêu theo 2 kịch bản nhằm ứng phó linh hoạt với những biến động của bối cảnh địa chính trị toàn cầu.

Cụ thể, trong kịch bản tích cực, khi các xung đột được giải quyết nhanh chóng và chuỗi cung ứng ổn định, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 37.500 tỉ đồng (tăng 15% so với năm 2025), đi kèm tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 1,5%.

Trong khi đó, ở kịch bản thận trọng, nếu xung đột kéo dài làm giá năng lượng biến động mạnh, Ngân hàng vẫn tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận lên tới 35.000 tỉ đồng (tăng 7,6%) và kiểm soát chặt chẽ nợ xấu dưới 2%.

Đáng chú ý, dù ở kịch bản nào, mức tăng trưởng tín dụng cũng được dự báo bám sát định mức 12% do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hiện tại, kết hợp với tổng huy động tăng trưởng tương ứng nhằm tối ưu hóa bảng cân đối kế toán. Sự minh bạch, linh hoạt và chủ động trong việc lập dự phóng này đã mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư về quỹ đạo phát triển vững chắc của Ngân hàng.