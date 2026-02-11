Ngân hàng
11/02/2026 16:49

Chạm Vietcombank Visa để đến FIFA World Cup 2026™

Từ những giao dịch quen thuộc, Vietcombank Visa mở ra cơ hội để người hâm mộ chạm tới đỉnh cao cảm xúc - trực tiếp hòa mình vào không khí FIFA World Cup 2026™

Với hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên thế giới, được trực tiếp hòa mình vào không khí trận Chung kết FIFA World Cup™ tại sân vận động luôn là một giấc mơ có một không hai. Được trực tiếp có mặt tại sân vận động, theo dõi những diễn biến quan trọng của trận chung kết và chứng kiến thời khắc nhà vô địch được vinh danh là trải nghiệm đáng nhớ đối với bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào.

Chạm Vietcombank Visa - Chạm giấc mơ FIFA World Cup 2026™

Giờ đây giấc mơ ấy không còn quá xa vời với thẻ Vietcombank Visa, chỉ với những cú "chạm" thường ngày, Vietcombank mang tới cho bạn cơ hội trải nghiệm đỉnh cao của bóng đá thế giới qua chương trình quay số trúng thưởng.

Giải thưởng đặc biệt - hành trình đến nước Mỹ

2 Giải Đặc biệt của chương trình là chuyến đi 5 ngày 4 đêm đến Mỹ dành cho 2 người, nơi người chiến thắng sẽ:

  • Trực tiếp xem trận Chung kết FIFA World Cup 2026™ tại sân vận động.
  • Nhận vé máy bay khứ hồi chi phí thị thực và lưu trú tại khách sạn 4 sao.
  • Sở hữu thẻ Visa Prepaid trị giá 600 USD cho chi tiêu.
  • Tham gia các trải nghiệm văn hóa, phòng chờ Visa Everywhere.
  • Được hỗ trợ toàn diện về sự kiện, y tế và an ninh theo tiêu chuẩn Visa.

Tham gia với Vietcombank Visa, cơ hội trúng thưởng mỗi ngày

Bên cạnh Giải Đặc biệt, chương trình còn mang đến 16.000 Giải May mắn là điểm thưởng VCB Loyalty trị giá lên tới 1.000.000 VND mỗi giải, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,62 tỉ đồng.

Trong thời gian từ 9-2-2026 đến 31-3-2026, khách hàng sẽ nhận được lượt quay thưởng khi:

  • Phát hành mới thẻ thanh toán Vietcombank Visa: 1 lượt quay.
  • Phát hành mới thẻ tín dụng Vietcombank Visa: 3 lượt quay.
  • Mỗi 500.000 VND chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Visa/ngày: 1 lượt quay.

Khách hàng quay thưởng online hằng ngày trên Landing Page của Vietcombank tại địa chỉ: https://football2026.vietcombank.com.vn để nhận Giải May mắn hoặc đăng ký tham gia xét thưởng cuối kỳ cho Giải Đặc biệt.

Thời gian quay thưởng trong khung giờ 9 giờ - 21 giờ, từ ngày 26-2-2026 đến 8-4-2026.

Thy Nga
