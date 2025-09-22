Cầu Khang Hưng – Chương mới đồng hành bền vững giữa Quỹ Nam Phương và DatVietVAC

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Quỹ Nam Phương kiên trì kiến tạo những chiếc cầu yêu thương, nối liền đôi bờ ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Trên hành trình đó, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) - Tổ hợp công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu Việt Nam không ngừng quy tụ và kết nối Quỹ với hàng trăm nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng, cùng lan tỏa thông điệp 1+1>2 – Chung tay vì cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình thiện nguyện thực tế Kiến Tạo Nhịp Cầu được thực hiện bởi Dong Tay Promotion – thành viên DatVietVAC, là một trong số ít các chương trình về thiện nguyện dài tập hiện nay nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo khán giả xem đài. Cùng đó, đội ngũ tình nguyện viên DatVietVAC còn trực tiếp hỗ trợ các sự kiện khởi công và khánh thành cầu của Quỹ Nam Phương tại các địa phương – minh chứng cho sự đồng hành chân thành và bền vững.

DatVietVAC – Hơn cả vai trò nhà bảo trợ truyền thông

Trong hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu Mùa 11, Quỹ Nam Phương nhận được thông tin về nhu cầu cấp thiết được một chiếc cầu mới của người dân ấp Mỹ Tường 2, xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau. Sau hơn 15 năm sử dụng, cầu Ông Thiết tại địa phương hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Trụ cầu đã nứt vỡ, lòi cốt thép. Mặt cầu bong tróc, vỡ từng mảng. Nhịp giữa bị hư hại nghiêm trọng được chắp vá tạm bợ bằng sắt đan, khiến việc qua lại của bà con vô cùng nguy hiểm, nhất là trong những ngày mưa gió khi cầu vốn không có lan can. Mỗi ngày, cây cầu oằn mình gánh hàng trăm lượt qua lại của người dân và các em học sinh, trong nỗi lo lắng thường trực.

Cầu Ông Thiết (cũ)

Sau thực tế ấy, Quỹ Nam Phương đã nhanh chóng khảo sát, lên kế hoạch xây dựng và tìm kiếm đơn vị tài trợ đồng hành cho dự án cầu Khang Hưng. Sau khi nhận được thông tin chia sẻ về ý nghĩa của chiếc cầu với đời sống người dân, DatVietVAC quyết định chung tay cùng Quỹ thực hiện dự án.

Khởi công ngày 21/09/2025, Cầu Khang Hưng sẽ chiều dài 26.2m, rộng 2.5m, trọng tải 1.5 tấn. Tổng chi phí xây dựng cầu là 970 triệu đồng (chi phí này chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khoan địa chất, chi phí thiết kế cầu và phí tư vấn giám sát) được tài trợ 100% bởi DatVietVAC.

Cầu Khang Hưng - biểu tượng cho tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và quan hệ đồng hành bền vững giữa Quỹ Nam Phương và DatVietVAC

"DatVietVAC luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Quỹ Nam Phương trong hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu, biến những giá trị sẻ chia thành những công trình mang ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng như cầu Khang Hưng được khởi công hôm nay. Chúng tôi luôn tin tưởng và hy vọng Quỹ Nam Phương sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng để hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu ngày càng được nối dài và lan tỏa." – Bà Nguyễn Thùy Vinh, Đại diện DatVietVAC chia sẻ tại lễ khởi công cầu Khang Hưng.

Mối quan hệ gắn kết đến giá trị tốt đẹp được gửi trao

Lễ khởi công cầu Khang Hưng càng thêm phần ý nghĩa khi có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời được kết nối bởi DatVietVAC: Em Xinh LyHan, Em Xinh MAIQUINN, Anh Trai CONGB, Anh Trai Mason Nguyễn, Nhạc sĩ DC Tâm, Diễn viên - MC Thiên Thanh mang tới những tiết mục văn nghệ vui tươi như món quà tinh thần ấm áp gửi đến bà con

Dàn Anh Trai và Em Xinh từ Vũ trụ "Say Hi" của DatVietVAC khuấy động không khí buổi lễ

Nhân đôi niềm vui cho bà con địa phương, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Công ty Minh Long 1, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam – VinaSoy, các Nhà hảo tâm của Quỹ Nam Phương trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Anh Trai CONGB (trái) và Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương tặng quà cho các em học sinh

"Chiếc cầu mới không chỉ mang lại điều kiện đi lại an toàn thuận tiện cho người dân và các em học sinh địa phương. Mà còn là biểu tượng cho quan hệ đồng hành bền vững giữa Quỹ Nam Phương và DatVietVAC trong hơn một thập kỷ qua và nhiều năm tới – Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương tự hào khẳng định.

Cầu Khang Hưng sẽ mang đến đổi thay tích cực cho đời sống người dân

Với sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là những doanh nghiệp tiên phong như DatVietVAC, mỗi nhịp cầu là kết tinh của những tấm lòng nhân ái. Cầu Khang Hưng sẽ sớm được hoàn thành, trở thành biểu tượng bền vững cho mối quan hệ đồng hành giữa Quỹ Nam Phương và DatVietVAC, tiếp thêm động lực để hai tổ chức cùng gắn bó lâu dài, mang lại những giá trị thiết thực và lâu bền cho cộng đồng – đúng với thông điệp "1+1>2".