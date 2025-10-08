Cao Lãnh “cháy phòng”, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tạo sức bật du lịch Đồng Tháp

Không chỉ là giải chạy, sự kiện đã tạo nên một lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc quy mô lớn, đưa Đồng Tháp trở thành tâm điểm của Tây Nam bộ.

"Cháy phòng" toàn khu vực - du lịch Đồng Tháp bứt tốc

Phố đèn lồng được dựng lên tại quảng trường Văn Miếu, Cao Lãnh

Một tuần trước ngày khai mạc, trung tâm Cao Lãnh đã bừng sáng với "Con đường ánh sáng" - không gian được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn lồng và hoa thịnh vượng, phủ khắp tuyến đường. Dòng người đổ về check-in, chụp ảnh và tham gia các hoạt động đường phố đông nghẹt, tạo nên không khí lễ hội sôi động hiếm có.

Không gian đại cảnh "Siêu Trăng Đồng Tháp" đường kính 2 m trở thành biểu tượng mới của mùa giải, thu hút hàng ngàn lượt check-in mỗi ngày. Tại khu vực phố đi bộ, hàng loạt workshop "làm đèn lồng giấy", "làm quạt giấy", biểu diễn múa lân và các tiết mục hoạt náo theo giờ khiến không khí càng thêm sôi động.

Phố đèn lồng thu hút đông đảo người dân địa phương tới check-in

Trong tuần diễn ra giải chạy, các khách sạn tại thành phố Cao Lãnh đều đạt công suất phòng 100%, các cơ sở lưu trú "cháy phòng" khi hàng ngàn vận động viên và người thân đổ về. Các dịch vụ ăn uống, vận tải và lưu trú dự kiến tăng doanh thu 50%-60% so với cùng kỳ.

Hàng loạt quán cà phê, homestay, cửa hàng lưu niệm trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách. Nhiều tuyến xe trung chuyển từ TP HCM, Cần Thơ, An Giang hoạt động xuyên đêm để phục vụ nhu cầu đi lại. Một số doanh nghiệp lữ hành thậm chí mở tour "Chạy giữa mùa sen nở", kết hợp tham quan các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như Đồng Sen Tháp Mười, Làng hoa Sa Đéc, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và Khu du lịch Tràm Chim.

Sự kiện VPBank Marathon Đất Sen Hồng đã trở thành cú hích lớn cho du lịch địa phương. Ước tính tổng doanh thu ngành dịch vụ - du lịch dịp này tăng hơn 50% so với cùng kỳ, khẳng định sức lan tỏa của mô hình kết hợp thể thao, văn hóa và âm nhạc.

Đồng Tháp sẵn sàng "bùng nổ" du lịch cuối tuần này

Trong 3 ngày "chính hội", từ ngày 10 đến 12-10, hàng loạt hoạt động văn hóa - thể thao - ẩm thực sẽ diễn ra tại Cao Lãnh, biến nơi đây thành "lễ hội thịnh vượng miền Tây" đúng nghĩa.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 là sự kiện thể thao, văn hóa tâm điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long

Tâm điểm là giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 với sự tham gia của hơn 12.000 vận động viên đến từ khắp mọi miền đất nước và 20 quốc gia/vùng lãnh thổ. Các runner sẽ được chiêm ngưỡng những con đường rợp bóng cây xanh, các tuyến phố trung tâm sôi động đậm sắc màu miền Tây và cầu Cao Lãnh - biểu tượng của Đồng Tháp - trong hành trình chạy qua các cung đường đẹp nhất miền Tây.

Ngay trước đó, đại tiệc âm nhạc VPBank Prime’s Night quy tụ dàn line up hot hit: ISAAC - MONO - CAPTAIN BOY - DLow - Vũ Phụng Tiên mang đến những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động suốt đêm khai mạc. Khu phố ẩm thực "Hương vị Đồng Tháp" sẽ giới thiệu hàng chục món đặc sản như bánh dân gian, bún mắm, bánh xèo bánh khọt, sữa sen; kết hợp cùng các gian hàng OCOP trưng bày đặc sản địa phương do VPBank hỗ trợ quảng bá.

Sự đồng hành của VPBank không dừng ở vai trò nhà tài trợ chính, mà còn là người kiến tạo trải nghiệm cộng đồng. Tại Đồng Tháp, VPBank phối hợp cùng ban tổ chức và chính quyền địa phương để xây dựng chuỗi hoạt động "Marathon kết nối thịnh vượng" gồm các phiên chợ đặc sản, triển lãm ảnh, hoạt động thiện nguyện và không gian âm nhạc đường phố.

Với chuỗi sự kiện hứa hẹn trở thành tâm điểm cuối tuần này, Đồng Tháp đang khẳng định vị thế "điểm đến thể thao - du lịch - văn hóa mới" của khu vực Tây Nam bộ. Hàng ngàn runner, du khách và người dân địa phương sẽ cùng hòa vào không khí rực rỡ của cuộc đua, âm nhạc, ánh sáng và ẩm thực - nơi thể thao, văn hóa và du lịch giao thoa trong tinh thần thịnh vượng.

Sự kiện VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người tham dự, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, lan tỏa hình ảnh miền Tây năng động, mến khách. Và trong hành trình đó, VPBank tiếp tục đóng vai trò người bạn đồng hành bền bỉ - kiến tạo giá trị, kết nối con người và nuôi dưỡng thịnh vượng từ bên trong.