Bước đi chiến lược của Xiaomi trong mảng gia dụng thông minh

Từ vị thế khởi điểm khiêm tốn, Xiaomi đã vươn lên vị trí vững chắc trong top 3 thị trường, có thời điểm chỉ xếp sau Samsung.

Xiaomi liên tục nâng cấp trải nghiệm người dùng qua các dòng Xiaomi T-series, Xiaomi Series và đặc biệt là phiên bản Ultra; tuy nhiên Redmi vẫn đóng vai trò tăng trưởng chủ lực của thương hiệu.

Dòng sản phẩm gia dụng Mijia

Không dừng lại ở mảng smartphone, Xiaomi đang mở rộng tầm ảnh hưởng bằng việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm toàn diện. Cuối tháng 9, Xiaomi giới thiệu dòng sản phẩm Mijia - mảng gia dụng cỡ lớn, đồng thời khai trương chuỗi cửa hàng bán lẻ trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam.

Xiaomi đã chính thức đăng ký dòng sản phẩm Mijia tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với các sàn thương mại điện tử để gỡ bỏ những sản phẩm mang nhãn hiệu này vốn là hàng xách tay - bước chuẩn bị cho việc phân phối chính hãng các thiết bị gia dụng trong nước. Cuối tháng 9, Xiaomi giới thiệu ba sản phẩm Mijia đầu tiên gồm: máy giặt, tủ lạnh và điều hòa, đánh dấu bước tiến vào thị trường gia dụng cỡ lớn. Trước đó, thương hiệu này đã quen thuộc với người tiêu dùng thông qua các thiết bị nhỏ như nồi chiên không dầu, máy lọc không khí, robot hút bụi, máy cạo râu hay tăm nước.

Để xây dựng chuỗi phân phối và mở rộng ngành hàng, thông thường phải mất hàng chục năm. Tuy nhiên, chỉ sau 10 năm hiện diện ở Việt Nam, Xiaomi đã trở thành một trong những thương hiệu smartphone hàng đầu, đồng thời nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực gia dụng.

Xiaomi giới thiệu dòng sản phẩm Mijia - mảng gia dụng cỡ lớn Ảnh: Xiaomi

Tại Trung Quốc, Mijia là dòng sản phẩm khiến nhiều "ông lớn" gia dụng phải chú ý. Nhờ ứng dụng Mijia (phiên bản quốc tế là Xiaomi Home), hãng đã nhiều lần lập kỷ lục doanh số và chiếm thị phần ở các phân khúc cạnh tranh như máy lạnh và điều hòa. Điểm mạnh của Mijia nằm ở khả năng kết nối liền mạch trong hệ sinh thái Xiaomi Smart Home. Trong bối cảnh nhu cầu nhà thông minh tăng nhanh, người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng đồng bộ và điều khiển tập trung giữa các thiết bị. Hệ sinh thái của Xiaomi mang đến trải nghiệm toàn diện - từ điều khiển từ xa, tự động hóa các tác vụ trong nhà, giám sát năng lượng cho đến chăm sóc sức khỏe. Tất cả trong cùng một nền tảng duy nhất. Đáng chú ý, Xiaomi Smart Home vừa được vinh danh là "Hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện xuất sắc" tại Better Choice Awards 2025, khẳng định năng lực kết nối, tính ổn định và trải nghiệm đồng bộ mà Xiaomi đã xây dựng trên quy mô toàn cầu.

Trước khi Mijia ra mắt, cộng đồng người dùng Xiaomi tại Việt Nam đã sớm hình thành thói quen "xây dựng ngôi nhà thông minh" từ các thiết bị nhỏ như đèn, robot hút bụi, cảm biến hay camera an ninh. Sự xuất hiện của các thiết bị gia dụng lớn giúp hệ sinh thái Xiaomi Smart Home trở nên hoàn chỉnh hơn - không chỉ ở tính năng như điều hòa gió dịu, tủ lạnh dung tích lớn với ngăn đông mềm hay máy giặt động cơ truyền động trực tiếp, mà còn ở giá trị đồng bộ và khả năng mở rộng.

Ở mảng gia dụng - nơi trải nghiệm thực tế và dịch vụ hậu mãi đóng vai trò quan trọng - Xiaomi Mijia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục và kênh bán hàng trong năm tới, hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện tại Việt Nam.

Trực tiếp bán hàng

Xiaomi cũng khai trương chuỗi Xiaomi Store chuyên biệt, trưng bày và bán toàn bộ sản phẩm của hãng. Cửa hàng đầu tiên đặt tại Crescent Mall (TP HCM) do Xiaomi trực tiếp vận hành, và được mở rộng trong thời gian tới.

Việc mở cửa hàng độc lập không chỉ là nơi trưng bày và bán trực tiếp mà còn giúp người dùng tương tác thực tế với sản phẩm. Xiaomi có lợi thế rõ rệt ở độ phủ danh mục sản phẩm. Trong cùng một cửa hàng, người dùng có thể trải nghiệm từ smartphone, máy tính bảng, TV đến các thiết bị gia dụng lớn như máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, hay những sản phẩm nhỏ hơn như nồi chiên không dầu, máy sấy tóc. Sự đa dạng này giúp điểm bán có doanh thu ổn định và tăng sức hấp dẫn với khách hàng.

Tại Trung Quốc, chiến lược mở rộng kênh bán hàng ngoại tuyến từng giúp Xiaomi tăng mạnh thị phần di động và tạo lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho định hướng mở rộng sang các lĩnh vực mới như nhà thông minh (Home) và xe điện (Car) trong tương lai.



