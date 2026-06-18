Gần 30.000 khán giả đến “siêu concert” của Sun Group tại Nha Trang

Đặc biệt, với sự đồng hành của Charmora City by Sun Group, "siêu concert" năm nay được nâng tầm bằng hàng loạt điểm nhấn mới, kết hợp giữa sân khấu âm nhạc sôi động và pháo hoa nghệ thuật trên biển mãn nhãn.

Mega Booming 2026 được xem là "phát súng" mở màn cho hành trình cùng Charmora City của Sun Group kiến tạo "downtown không ngủ" tại phân khu Festival Island, góp phần lấp đầy khoảng trống của kinh tế đêm và tái định vị trải nghiệm du lịch tại Nha Trang.

Trải nghiệm không giới hạn từ mặt đất đến không trung

Bầu không khí cuồng nhiệt, những "biển" lightstick rực sáng và tiếng reo hò không ngớt,... kéo dài hơn 4 giờ bên bờ biển Nha Trang, Mega Booming – Charmora City đã đưa gần 30.000 khán giả đi qua hành trình thăng hoa cảm xúc với sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu showbiz Việt như Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, JSOL, Phạm Anh Khoa, Jey B…

Đêm nhạc "Mega Booming - Charmora City" do Sun Group tài trợ tổ chức thu hút gần 30.000 khán giả.

Đặc biệt, Mega Booming – Charmora City còn mang đến dấu ấn khác biệt khi lần đầu tiên tại Khánh Hòa, khán giả được thưởng thức một chương trình giải trí và màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 10 phút, kết hợp giữa hỏa lực tầm thấp và tầm cao.

Sự kiện được đầu tư chỉn chu mang lại trải nghiệm văn hóa - giải trí đáng nhớ.

Chị Olga Petrova, du khách đến từ Nga, chia sẻ: "Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ chỉ có biển, ẩm thực và tham quan. Nhưng buổi tối nay đã mang đến cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn khác với đại nhạc hội và pháo hoa bên biển vô cùng ấn tượng. Nếu có thể duy trì không gian sôi động như vậy hằng đêm, Nha Trang sẽ đạt điểm 10".

Được đầu tư chỉn chu từ công nghệ trình diễn đến các yếu tố văn hóa bản địa, Mega Booming - Charmora City không chỉ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật - giải trí đáng nhớ mà còn tạo nên "cơn bão" thảo luận trên các nền tảng số. Theo dữ liệu từ Kompa, sự kiện đã ghi nhận vị trí Top 2 trong bảng xếp hạng 10 Sự kiện thương hiệu nổi bật nhất tuần (08/06 - 14/06/2026) với tổng số 10.560 lượt tương tác, thảo luận. Chỉ số này là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa mạnh mẽ của một mô hình giải trí độc đáo, chạm đúng thị hiếu của cộng đồng.

Bảng xếp hạng của Kompa ghi nhận Mega Booming - Charmora City lọt Top 2 sự kiện nổi bật nhất tuần.

Kỷ nguyên du lịch trải nghiệm và chu kỳ mới cho bất động sản Nha Trang

Thành công của Mega Booming – Charmora City cùng thông điệp "Đánh thức tâm điểm Nha Trang Downtown" hé lộ những bước đi đầu tiên trong chiến lược kiến tạo trung tâm du lịch, giải trí và trải nghiệm mới của Sun Group tại Nha Trang với đại đô thị Charmora City.

Trên khắp cả nước, Sun Group đã nhiều lần chứng minh năng lực kiến tạo điểm đến bằng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Nổi bật nhất phải kể đến những mùa Fashion Voyage khiến truyền thông và du khách quốc tế choáng ngợp và hệ sinh thái trình diễn pháo hoa, nhạc nước, flyboard cùng các show diễn đẳng cấp tại Phú Quốc. Tại thành phố sông Hàn, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng do Sun Group đồng hành tổ chức luôn nằm trong top lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Trong khi đó, chuỗi hoạt động giải trí được làm mới liên tục tại Hạ Long, Cát Bà, Ninh Bình, các sự kiện không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần gia tăng sức sống và sức hấp dẫn của điểm đến.

Những sự kiện quy mô lớn khẳng định năng lực kiến tạo điểm đến của Sun Group.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ Sun Group không mang một mô hình đi lặp lại ở mọi nơi, mà theo đuổi tư duy kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm gắn với bản sắc riêng của từng vùng đất. Mỗi công trình, sự kiện hay không gian thương mại đều là một phần trong chiến lược xây dựng điểm đến có khả năng thu hút du khách, giữ chân cư dân và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Được định vị là "thành phố đảo quốc tế giữa trung tâm Nha Trang" quy mô 227ha nằm ven sông Quán Trường và sông Tắc, Charmora City sẽ tiếp nối nguồn năng lượng từ Mega Booming bằng hệ sinh thái trải nghiệm tại Festival Island quy mô 116ha. Với vị thế bốn mặt giáp sông, điểm nhấn của phân khu này là hồ sân khấu nước biểu tượng rộng 7,3ha – nơi mang đến các show diễn thực cảnh triệu đô kết hợp công nghệ nghệ thuật trình diễn đa phương tiện, thể thao nước Jetski, Flyboard và pháo hoa rực rỡ hằng đêm. Tại đây, Sun Group thiết lập hệ sinh thái trải nghiệm tuần hoàn dựa trên bốn mảnh ghép cốt lõi gồm Nước, F&B, Show diễn và Lưu trú, tạo ra dòng chảy liên tục của du lịch, giải trí, thương mại và dịch vụ thông qua các tuyến phố ẩm thực vận hành 24/7 cùng chợ đêm VUIFest náo nhiệt.

Phân khu Festival Island được định vị là tâm điểm lễ hội giải trí của Charmora City.

Chân dung đô thị đáng sống và cơ hội khai thác dòng tiền bền vững

Trong kỷ nguyên kinh tế trải nghiệm, giá trị của bất động sản không còn chỉ nằm ở những gì được xây dựng, mà còn ở những gì diễn ra xung quanh. Thuộc hệ sinh thái Charmora City, tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ The Fest tọa lạc ngay tại giao lộ thịnh vượng của Festival Island hứa hẹn hưởng lợi trực tiếp từ dòng chảy thương mại này.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác, các căn hộ tại The Fest được quy hoạch 100% thương mại dịch vụ (TMDV) với pháp lý rõ ràng, phù hợp cho mô hình Airbnb hoặc kinh doanh homestay. Đi kèm với đó là hệ thống tiện ích tiêu chuẩn resort như bể bơi vô cực, vườn dạo bộ, Clubhouse định hướng sảnh lobby cao cấp và đặc quyền khoáng nóng Onsen nội khu. Sự xuất hiện của The Fest hứa hẹn sẽ hoàn thiện bức tranh đô thị nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp bậc nhất khu vực.

Tổ hợp căn hộ The Fest sở hữu tiềm năng khai thác dòng tiền bền vững tại Festival Island.

Khi một điểm đến có thể liên tục tạo ra lý do để du khách tìm đến, cư dân ở lại và dòng tiền lưu chuyển, bất động sản sẽ không chỉ là tài sản sở hữu, mà trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế vận hành thực sự. Sở hữu The Fest ngay tại thời điểm "vàng" này chính là bước đi nhạy bén để các nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới đầy bứt phá của du lịch và bất động sản Nha Trang.