Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Ngày 3-4-2026, tại Tây Ninh, Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2026 với sự tham dự của ông Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Vinachem; ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Bình Điền bứt phá vượt mốc doanh thu 10.000 tỉ đồng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh, năm 2025, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh, giữ vững và mở rộng thị trường, chăm lo tốt đời sống người lao động. Công ty cũng tạo dấu ấn khi trở thành đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt doanh thu trên 10.000 tỉ đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của thương hiệu Phân bón Bình Điền trên thị trường. Bước sang năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật lao động, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2025, Công ty hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.212,422 tỉ đồng. Sản lượng sản xuất đạt 791.608 tấn. Sản lượng tiêu thụ đạt 790.086 tấn. Tổng doanh thu đạt 10.776,8 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 494,8 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 300,3 tỉ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 25,55 triệu đồng/người/tháng. Với kết quả này, Bình Điền là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt doanh thu trên 10.000 tỉ đồng/năm, đồng thời được vinh danh trong top 5 đơn vị có doanh thu cao nhất và top 5 đơn vị có tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tốt nhất Tập đoàn năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Công ty vẫn giữ vững thị trường trong nước và xuất khẩu. Kết quả này có được nhờ uy tín thương hiệu Phân bón Đầu Trâu, hệ thống phân phối rộng và việc triển khai hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu.

Cùng với kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chương trình marketing gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Công ty tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tài trợ và tham gia Festival Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9.

Công ty cũng chú trọng cải tiến công nghệ, kiểm soát chất lượng và chuyển đổi lò đốt than sang biomass. Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có sản phẩm Đầu Trâu Bio-Canxi. Công tác chuyển đổi số được thúc đẩy. Đời sống người lao động tiếp tục được nâng cao. Các hoạt động an sinh xã hội được duy trì.

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.500 tỉ đồng. Tổng doanh thu đạt 10.990 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 304,596 tỉ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 17 triệu đồng/người/tháng. Trọng tâm là tiếp tục giữ ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp với biến đổi khí hậu, đầu tư công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị.

Tham luận làm rõ định hướng thị trường, kỹ thuật và quản lý sản xuất

Tham luận tại hội nghị, Phòng Marketing cho biết, Công ty đang tập trung phát triển dòng sản phẩm Đầu Trâu Bio gắn với chương trình "Hành trình xanh - Đất khỏe, cây trồng khỏe", đáp ứng yêu cầu canh tác xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua thực tiễn triển khai, sản phẩm đã cho thấy hiệu quả trong cải tạo đất, nâng cao năng suất và từng bước tạo sức lan tỏa trong nông dân. Thời gian tới, Ban Marketing sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với hệ thống đại lý, mở rộng các mô hình trình diễn, qua đó góp phần phát triển thị trường cho dòng sản phẩm Đầu Trâu Bio và khẳng định định hướng nông nghiệp xanh, bền vững của Bình Điền.

Cải tiến công nghệ, giảm chi phí, hướng tới sản xuất xanh. Tham luận của Phòng Kỹ thuật sản xuất nhấn mạnh các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất, như cải tiến dây chuyền tạo hạt công suất 100.000 tấn/năm, đầu tư lò đốt sinh khối thay thế lò than giúp giảm khoảng 10% chi phí năng lượng sau 4 tháng vận hành, lắp đặt điện mặt trời mái nhà công suất 560 kWh với giá điện thấp hơn khoảng 30% so với giá điện thực tế. Giai đoạn 2026–2027, Công ty dự kiến tiếp tục cải tạo dây chuyền, di dời một số hệ trộn, quy hoạch lại kho nguyên liệu và kho thành phẩm để giảm chi phí trung chuyển, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ tự động hóa.

Nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, tiết giảm chi phí. Đại diện Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An cho thấy nhiều chỉ tiêu năm 2025 được cải thiện tích cực. Chi phí sản xuất tại nhà máy giảm còn 960.000 đồng/tấn; chi phí nhân công bốc xếp và thuê ngoài giảm còn 69.955 đồng/tấn; trong khi sản lượng sản xuất đạt 450.584 tấn và sản lượng tiêu thụ đạt 450.697 tấn. Kết quả này có được nhờ đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng cường phối hợp với các phòng ban, quản lý chặt chất lượng sản phẩm, điều hành sản xuất linh hoạt và tiếp tục chú trọng an toàn lao động, môi trường làm việc.

Khẳng định vị thế dẫn đầu, Bình Điền tập trung 5 định hướng lớn năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trong năm 2025. Theo ông, việc Bình Điền trở thành đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt doanh thu trên 10.000 tỉ đồng/năm là dấu mốc rất đáng ghi nhận, khẳng định vị thế hàng đầu của doanh nghiệp và đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn. Từ nền tảng đó, ông đề nghị Công ty tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Thứ nhất, Công ty tập trung phát triển sản phẩm theo hướng chuyên biệt, có hàm lượng chất xám và chiều sâu khoa học cao, thân thiện với môi trường, phù hợp từng loại cây trồng, từng vùng đất; qua đó tạo lợi thế cạnh tranh, giữ vững thị trường cốt lõi và mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với nâng cao chất lượng hệ thống phân phối.

Thứ hai, về công tác đầu tư, Công ty nâng cao hiệu quả quản trị, gắn với đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tự động hóa và ưu tiên đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại, đồng bộ, qua đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Thứ ba, trong đảm bảo nguyên vật liệu, Công ty chủ động rà soát, đánh giá sát tình hình tồn kho, nguồn hàng và khả năng cung ứng để có phương án chuẩn bị phù hợp, không để bị động trước biến động thị trường. Đồng thời, Công ty cần đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng nguyên liệu thay thế, giảm chi phí, hạ mức tiêu hao và từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn tiên tiến trong quản lý nguyên vật liệu.

Thứ tư, Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Công ty tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các khâu quản trị, quản lý chất lượng, bán hàng và hậu bán hàng, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, tăng khả năng kiểm soát và giảm chi phí. Ông cũng nhấn mạnh vai trò định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Công ty trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Thứ năm, đối với công tác nhân sự, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị Công ty đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có chiều sâu, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ kế cận, bảo đảm tính kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị, tạo nền tảng cho Bình Điền phát triển bứt phá trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị đã công bố, trao các danh hiệu thi đua cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị khép lại trong không khí phấn khởi, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.