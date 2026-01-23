Ngân hàng
23/01/2026 20:12

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững

In bài viết

Ngày 23-1 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn KN Holdings ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Theo thỏa thuận hợp tác, BIDV và KN Holdings sẽ tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên. BIDV cam kết cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của KN Holdings… Bên cạnh đó, BIDV cũng sẽ triển khai chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên của KN Holdings, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng.

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Dũng (Phó Tổng Giám đốc KN Holdings) và ông Đoàn Việt Nam (Phó Tổng Giám đốc BIDV) đại diện hai đơn vị ký kết Thỏa thuận hợp tác

Về phía KN Holdings, doanh nghiệp sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của đơn vị và hệ sinh thái các công ty thành viên. Hai bên đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - nhấn mạnh: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và KN Holdings là minh chứng cho sự tin cậy, đồng hành và định hướng phát triển bền vững giữa hai bên. Sự kiện không chỉ là một dấu mốc chiến lược, mà còn là nền tảng để hai bên cùng hướng tới giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội đất nước.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings - chia sẻ: Với gần 50 năm hình thành và phát triển, KN Holdings đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn đa ngành tiêu biểu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược như bất động sản, dịch vụ, khu công nghiệp và logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. KN Holdings tin tưởng rằng, Thỏa thuận hợp tác toàn diện với BIDV hôm nay sẽ giúp hai bên khai thác tối ưu tiềm năng, phát huy thế mạnh, mang lại giá trị thiết thực và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và KN Holdings khẳng định tinh thần hợp tác cùng phát triển, dựa trên nền tảng tin cậy, đồng hành và hướng tới tương lai bền vững. Sự kiện cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của BIDV trong việc đồng hành với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của đất nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ông Hoàng Trọng Hoàn (Phó Tổng Giám đốc KN Holdings kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Xuân Quế) và ông Nguyễn Đình Dương (Giám đốc BIDV Hà Nội) đại diện hai đơn vị ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (Giai đoạn 1)

Nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác, ngay trong chương trình, BIDV Hà Nội và Công ty CP Khu công nghiệp Xuân Quế (thành viên của KN Holdings) đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (Giai đoạn 1) tại xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai. Dự án góp phần hình thành một khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất - kinh doanh, từ đó gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, mở rộng nguồn thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Minh Quân
