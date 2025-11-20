Ngân hàng
20/11/2025 16:31

BIDV được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm thứ ba liên tiếp

Danh hiệu được trao tại Lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt nam 2025" do Anphabe tổ chức tại TP HCM ngày 19-11

BIDV được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm thứ ba liên tiếp - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc BIDV Hoàng Việt Hùng đại diện ngân hàng nhận Danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận uy tín từ thị trường lao động mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của BIDV trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh. Trên hành trình ấy, con người BIDV là trung tâm của mọi hoạt động, phát triển nhân sự là động lực của đổi mới và đào tạo là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai bền vững.

BIDV theo đuổi triết lý phát triển nhân sự toàn diện, kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc - an tâm - giàu cơ hội, nơi mỗi cán bộ được truyền cảm hứng để cống hiến, gắn bó và tỏa sáng. Chính sách thu nhập cạnh tranh, cơ chế đánh giá minh bạch theo hiệu quả cùng hệ phúc lợi toàn diện xoay quanh 4 trụ cột: sức khỏe - tinh thần - an ninh tài chính - gắn kết cộng đồng, là nền tảng để nuôi dưỡng sự an tâm và động lực bền vững cho đội ngũ.

BIDV được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm thứ ba liên tiếp - Ảnh 2.

BIDV tạo môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, cùng phát triển

Khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nhân sự ngành ngân hàng, BIDV đã triển khai lộ trình phát triển nghề nghiệp tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế, bao gồm:

- Lộ trình Chuyên gia hướng đến các lĩnh vực chuyên sâu về Công nghệ, Dữ liệu & AI, Quản trị rủi ro...

- Lộ trình Lãnh đạo dành cho những nhân sự có năng lực và khát vọng dẫn dắt sự đổi mới trong ngành tài chính - ngân hàng.

Với cả hai lộ trình này, BIDV cam kết đầu tư nguồn lực mạnh mẽ, tạo cơ hội thăng tiến minh bạch, công bằng, gắn liền với hệ sinh thái học tập số hiện đại.

BIDV được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm thứ ba liên tiếp - Ảnh 3.

BIDV tạo điều kiện cho cán bộ được học tập và thăng tiến theo nguyện vọng của cá nhân, phù hợp với yêu cầu của tổ chức

Trong công tác quản trị nhân sự, BIDV đang thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần Trẻ - Mở - Số thông qua chuẩn hóa trải nghiệm ứng viên và cán bộ mới, ứng dụng dữ liệu trong tuyển dụng - đánh giá - quy hoạch đội ngũ, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến "Xanh - ESG" trong môi trường làm việc.

Đại diện BIDV chia sẻ: "Danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" là sự ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi bền bỉ và chiến lược nhân sự nhất quán mà chúng tôi kiên trì theo đuổi. BIDV cam kết xây dựng một nơi làm việc hạnh phúc, hiện đại và bền vững - nơi mỗi cán bộ được tạo điều kiện tối đa để phát triển, đổi mới và kiến tạo giá trị lâu dài cho khách hàng và xã hội. Đó cũng chính là triết lý mà chúng tôi theo đuổi: Vững gốc tri thức - Vững tâm cống hiến - Vững bước tương lai".

Trong giai đoạn tiếp theo, BIDV sẽ tiếp tục hoàn thiện kiến trúc nhân tài gắn với chiến lược chuyển đổi số, mở rộng không gian nghề nghiệp cho lực lượng nhân sự chất lượng cao, kiên định mục tiêu trở thành Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh, đồng thời tiếp tục nâng tầm môi trường làm việc hạnh phúc, hiện đại và bền vững.

Minh Quân
