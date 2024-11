BĐS Cần Thơ “khát” sản phẩm đất nền chuẩn chỉnh

Đất nền dự án đứng top đầu mối quan tâm của thị trường

Báo cáo của Hiệp hội bất động sản (BĐS) Cần Thơ đưa ra những con số đáng chú ý. Theo đó, đất nền là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất. Từ cuối quý 2 đến nay, giá đất nền ghi nhận diễn biến tăng từ 5-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo các tháng cuối năm giá đất nền bắt đầu lên quanh ngưỡng 10%, thậm chí một số khu vực có thể tăng 15- 20% so với cùng kỳ do nguồn cung sơ cấp tiếp tục khan hiếm.

Nhìn nhận thực tế trên, ông Lê Phương Đông, Trưởng văn phòng đại diện của Hội Môi giới BĐS Việt Nam tại Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết, Cần Thơ với vị thế trung tâm kinh tế khu vực là một thị trường giàu tiềm năng. Thế nhưng những năm qua, Cần Thơ gần như không có dự án mới, giao dịch chủ yếu diễn ra ở những dự án cũ được mua đi bán lại.

Bối cảnh thị trường hiện tại ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của sức mua khi mới đây, 3 bộ Luật liên quan đến bất động sản chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, bền vững. Tâm điểm của lực cầu tập trung chính ở loại hình bất động sản gắn với nhu cầu tích sản là đất nền, đặc biệt tại các dự án chuẩn chỉnh pháp lý, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và tiện ích.

BĐS Cần Thơ: Đất nền dự án pháp lý rõ ràng với quy hoạch hạ tầng và tiện ích đồng bộ hấp lực dòng tiền đầu tư cuối năm (Nguồn ảnh: Nam Long)

Đáng chú ý, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ siết chặt phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025 cũng là yếu tố quan trọng tác động đến nguồn cung và giá đất nền trong thời gian tới.

Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, với các quy định nhằm đảm bảo thị trường lành mạnh trên, những dự án đất nền được phê duyệt trước mốc thời gian Luật Kinh doanh BĐS chính thức đi vào đời sống sẽ có lợi thế rất lớn. Các dự án đất nền nằm trong khu đô thị hoàn chỉnh về pháp lý, xây dựng càng trở nên có giá trị.

Nam Long II Central Lake "giải cơn khát" của thị trường

Tọa lạc tại Quận Cái Răng, nằm trong vùng phát triển Nam Cần Thơ, Nam Long II Central Lake là nguồn cung đất nền hiếm hoi đang được triển khai tại vùng đất Tây Đô. Giai đoạn 2 của dự án gồm 274 sản phẩm, trong đó cơ cấu sản phẩm đất nền chiếm hơn 90% đã nhanh chóng ghi nhận sự quan tâm mạnh từ thị trường, góp phần giải cơn khát loại hình đất nền nằm trong khu đô thị quy hoạch chuẩn chỉnh, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư tích sản. Ngay trong đợt mở bán đầu tiên diễn ra và giữa tháng 11 vừa qua, hơn 80% sản phẩm đã được hấp thụ chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Sự kiện mở bán Nam Long II Central Lake vào tháng 11 vừa qua tạo cú hích ấn tượng cho thị trường BĐS cuối năm

Nam Long II Central Lake là dự án thứ 3 của chủ đầu tư Nam Long tại Cần Thơ, tiếp nối thành công từ các khu đô thị đã thành công trước đó gồm Nam Long Cần Thơ 1 và Nam Long Hồng Phát.

Khu đô thị có quy mô 43,8 ha được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp tiên tiến trên thế giới. Hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh, công viên hồ trung tâm và tiện ích nội khu, kiến tạo không gian sống xanh, trong lành và tiện nghi chuẩn mực bậc nhất Tây Đô.

Hàng loạt tiện ích quan trọng như clubhouse với hồ bơi, phòng gym, café, sân thể thao ngoài trời, quảng trường trung tâm… đã đi vào vận hành, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu vui chơi, thư giãn của cộng đồng cư dân.

Nam Long II Central Lake sở hữu quỹ đất hơn 9.800m2 dành cho thương mại – dịch vụ; 1,15ha đất giáo dục; 1.700m2 đất y tế… hướng đến hoàn thiện diện mạo một khu đô thị tích hợp kiểu mẫu, nơi cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu chỉ trong khoảng cách đi bộ.

Không chỉ là chốn an cư tiện nghi, đẳng cấp, Nam Long II Central Lake còn được biết đến như một điểm đến trải nghiệm mới của người Tây Đô. Thời gian qua, chủ đầu tư liên tục tổ chức các hoạt động như lễ hội diều led khổng lồ, check-in, ca nhạc… thu hút đông đảo cư dân và người dân khu vực đến vui chơi, trải nghiệm.

Không gian sống hiện đại với hệ tiện ích vượt trội khẳng định vị thế của Nam Long II Central Lake tại Cần Thơ: một nơi an cư lý tưởng và một điểm đến đặc sắc.

Sau thành công đợt mở bán đầu tiên, được biết, trong tháng 12 này, Nam Long sẽ tung ra thị trường giỏ hàng cuối cùng của giai đoạn 2. Trong đó, tâm điểm đang thuộc về sản phẩm phố vườn – thương mại nằm kề cận khu chung cư EHomeS quy mô hơn 1.600 căn hộ, hứa hẹn hình thành một tọa độ dịch vụ sầm uất, hiện đại thời gian tới.

Ở vị trí đắc địa kết nối đa điểm và kề cận ngay các tòa chung cư, dãy phố vườn – thương mại dễ dàng tiếp cận lưu lượng người di chuyển qua dự án và đặc biệt là lượng cư dân lên đến hơn 1.600 gia đình khu căn hộ EHomeS. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng đáp ứng các giá trị an cư và đầu tư, tối đa hóa lợi suất "2 trong 1": vừa ở vừa kinh doanh, đón đầu tiềm năng.