Bảo hiểm số OPES chi trả gần 1 tỉ đồng cho gia đình khách mua bảo hiểm

Khoản chi trả góp phần giúp gia đình khách hàng tại TP HCM giảm bớt áp lực tài chính, ổn định cuộc sống sau biến cố.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh, san sẻ gánh nặng sau biến cố

Ngày 1-4-2026, bảo hiểm số OPES phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình Lê Quốc Tuấn (TP HCM) không may tử vong do tai nạn giao thông, với số tiền lên tới 847,5 triệu đồng. Trước đó, anh Tuấn có khoản vay tín dụng tại Ngân hàng OCB và đồng thời tham gia bảo hiểm Bảo an toàn diện của OPES nhằm bảo vệ nghĩa vụ tài chính.

Đại diện OPES và OCB chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh Tuấn

Biến cố xảy ra vào ngày 31-12-2025 tại TP HCM, anh Tuấn gặp tai nạn giao thông do va chạm với người đi bộ trên đường. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não và tụ máu dưới màng cứng. Dù được điều trị tích cực, anh đã không qua khỏi.

Ngay sau đó, OPES tiếp nhận thông tin vụ việc và triển khai quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Trong quá trình xử lý, dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh - do gia đình chưa thông tin tới cơ quan địa phương, nhưng nhờ việc triển khai song song các bước thẩm định và ứng dụng công nghệ trong xử lý hồ sơ, toàn bộ số tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm đã được phê duyệt chi trả, kịp thời san sẻ gánh nặng về tài chính của gia đình sau khi mất đi người trụ cột.

"Có những lúc chúng tôi không biết phải bắt đầu lại như thế nào. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ tận tình và đúng lúc của OPES, gia đình vững vàng hơn đi qua biến cố", chị Xuân (vợ anh Tuấn) nghẹn ngào chia sẻ tại khi gặp mặt đại diện của OPES và OCB tại lễ chi trả bồi thường.

Đại diện Ngân hàng OCB, ông Trần Thanh Toàn - Giám đốc Phòng giao dịch OCB Rạch Dừa cũng cho biết thêm: "Trong bối cảnh rủi ro, tai nạn ngày càng gia tăng, khó lường trước, Bảo hiểm Bảo an toàn diện được xem là giải pháp dự phòng vô cùng cần thiết để giảm bớt gánh nặng cả về tài chính và tinh thần. Trong trường hợp mua bảo hiểm toàn bộ, khách hàng có thể được bồi thường lên tới 100% dư nợ gốc, loại bỏ hoàn toàn khó khăn về mặt tài chính, bảo toàn tài sản cho người vay".

Bảo hiểm - "lá chắn" tài chính khi rủi ro xảy ra

Thời gian qua, bảo hiểm số OPES đã chi trả nhanh chóng cho nhiều khách hàng với giá trị lớn. Đầu năm 2026, OPES cũng chi trả 2 tỉ đồng cho một gia đình khách hàng tại Nghệ An tham gia bảo hiểm sức khỏe người trụ cột, sau một tai nạn sinh hoạt bất ngờ. Trước đó, OPES cũng đã thực hiện chi trả các khoản bồi thường lớn với giá trị từ hàng trăm triệu lên tới hơn 3 tỉ đồng cho nhiều khách hàng tại các địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

Những khoản chi lớn và kịp thời cho gia đình sau biến bố cho thấy vai trò của bảo hiểm trong việc giảm thiểu rủi ro tài chính cho chính người vay và gia đình.

Khoản chi trả từ bảo hiểm giúp gia đình khách hàng thêm động lực đi qua biến cố

Trong thực tế, với các khoản vay tín dụng, nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại ngay cả khi người vay gặp tai nạn hoặc biến cố về sức khỏe dẫn đến thương tật, mất khả năng lao động hoặc tử vong. Khi đó, nếu không có phương án dự phòng, gánh nặng tài chính có thể chuyển sang người thân trong gia đình, khiến khó khăn chồng chất khó khăn, áp lực tinh thần vô cùng lớn.

Nếu có bảo hiểm, quyền lợi chi trả có thể được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ tài chính hoặc hỗ trợ chi phí sinh hoạt, giúp gia đình ổn định cuộc sống sau biến cố. Trường hợp chi trả hơn 847 triệu đồng cho gia đình anh Tuấn vừa qua là một ví dụ điển hình cho vai trò "điểm tựa tài chính" của sản phẩm bảo hiểm.

Theo OPES, việc ứng dụng công nghệ vào quy trình giải quyết quyền lợi - từ tiếp nhận thông tin, thẩm định đến phê duyệt - là yếu tố giúp nâng cao tốc độ xử lý và đảm bảo tính minh bạch. Đây cũng là xu hướng chung của ngành bảo hiểm khi nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh người dân sử dụng đòn bẩy tài chính ngày càng phổ biến, bảo hiểm không chỉ là sản phẩm bổ trợ mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Giá trị của bảo hiểm không chỉ nằm ở số tiền chi trả, mà còn ở khả năng được chi trả đúng lúc, khi gia đình cần hỗ trợ nhất.