Bảo đảm cung ứng điện tăng trưởng hai con số

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, do đó việc bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng.

Quy mô đứng thứ 2 Đông Nam Á

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với vai trò là doanh nghiệp nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong việc cung ứng điện cho nền kinh tế và xã hội. Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sắc, liên tục của Trung ương, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, EVN đã từng bước vượt qua khó khăn và khắc phục những yếu kém nội tại để bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế, ở tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực.

Hiện nay, hệ thống điện của Việt Nam có quy mô đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên thế giới với tổng công suất lắp đặt là 87.600 MW. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện Việt Nam hiện nay đang duy trì ở top 4 ASEAN.

Riêng về chỉ số tiếp cận điện năng, báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới đã xếp chất lượng dịch vụ điện của Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore. Kết quả này phản ánh những nỗ lực cải thiện liên tục của EVN trong công tác dịch vụ khách hàng.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Toàn bộ 12/12 dịch vụ điện đã được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 4. Từ năm 2021, các giao dịch dịch vụ điện được thực hiện hoàn toàn theo phương thức không tiếp xúc trực tiếp. Tỉ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,95%, với các phương thức thanh toán đa dạng, thuận tiện. Cùng với quá trình chuyển đổi này, khoảng 8.000 nhân lực thu tiền điện theo phương thức truyền thống trước đây cũng không còn duy trì.

Trong 5 năm qua, giai đoạn 2021-2025, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, EVN đã duy trì tốc độ đầu tư ở mức cao nhằm phát triển hạ tầng nguồn và lưới điện. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn này đạt gần 500.000 tỉ đồng, với nhiều công trình quy mô lớn được triển khai ở cả lĩnh vực nguồn và lưới điện. Riêng năm 2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 112.892 tỉ đồng và năm 2025 đạt 125.778 tỉ đồng.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 có công suất 87,5 MW

Mục tiêu vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Trong thời gian tới, EVN xác định nhiệm vụ trọng tâm vẫn là bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Cùng với đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các dự án được giao.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, bám sát tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, EVN đã xác định một số mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn tới.

Trước hết, đến năm 2030, thậm chí có thể sớm hơn, EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp nằm trong danh sách Forbes Global 500. Với triển vọng tích cực, mục tiêu này nhiều khả năng sẽ được hiện thực hóa trước mốc năm 2030.

Cùng với đó, Tập đoàn sẽ chuyển đổi sang áp dụng các chuẩn mực quản trị theo thông lệ của OECD, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. Về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, EVN đặt mục tiêu vươn lên top 3 khu vực ASEAN, trong đó một số chỉ tiêu phấn đấu đạt top 2 ASEAN.

Đặc biệt, EVN tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, mỗi năm Tập đoàn bố trí nguồn vốn đầu tư xấp xỉ 5 tỉ USD. Theo đó, tổng mức đầu tư cho giai đoạn 5 năm tới dự kiến duy trì khoảng 25 tỉ USD, triển khai các dự án nguồn và lưới điện quy mô lớn, tiêu biểu như Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án điện gió ngoài khơi…

Chế tạo thành công máy biến áp 500 KV EVN định hướng mở rộng danh mục sản phẩm nhằm từng bước tự chủ thiết bị cho hệ thống điện. Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á chế tạo thành công máy biến áp 500 KV. EVN đã thiết kế, chế tạo và bước đầu xuất khẩu sang thị trường Úc cũng như một số quốc gia Đông Nam Á.





