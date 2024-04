Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết từ thế kỷ 17-18, cây quế Trà My đã trở thành một sản phẩm hàng hóa được thế giới ưa chuộng. Với nhiều hoạt động giao thương, mua bán sôi nổi thông qua thương cảng Hội An, các thương nhân đến từ Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc thu mua quế Trà My để chế biến thành dược liệu và đem bán cho nhiều nước trên thế giới.

Quế Trà My góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Ngày nay, sự phát triển một cách ồ ạt, không có sự quản lý, định hướng, khiến giống quế Trà My bị lai tạp, lẫn lộn với nhiều loại quế khác trên thị trường, chất lượng không cao. Giá trị cây quế giảm sút, ảnh hưởng đến thương hiệu. Trước thực trạng đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện dự án "Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế của tỉnh Quảng Nam" và được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Trà My tỉnh Quảng Nam năm 2011 và sản phẩm vỏ quế năm 2015 với logo riêng.

Các sản phẩm được chiết xuất từ quế Trà My

Theo Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, để cây quế Trà My thành cây kinh tế chủ lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm quế Trà My, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ra thị trường trong và ngoài nước. Huyện tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp từ quế, phát triển mạnh thương mại điện tử trong sản xuất - kinh doanh sản phẩm từ quế như tham gia các sàn giao dịch điện tử, chợ điện tử Lazada, Shopee, phát triển các trang mạng xã hội, các web bán hàng như QNB Mart, Postmart, Facebook, Zalo.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2030, huyện Bắc Trà My sẽ trồng mới thêm hàng ngàn hecta để đạt mục tiêu 7.000 ha quế cho khai thác làm dược liệu và du lịch xanh.