Ba thế hệ, một hành trình: Green Walk Family và lời gợi mở về một chuẩn sống mới tại Cần Giờ

Trên cung đường xuyên rừng chạm biển, người tham gia vừa vận động, vừa trải nghiệm nhịp sống gắn với thiên nhiên - nơi sức khỏe, sự gắn kết và tính bền vững trở thành giá trị cốt lõi.

Hành trình gắn kết ba thế hệ giữa thiên nhiên nguyên bản

3 ngày trước khi giải đi bộ Green Walk Family diễn ra tại Cần Giờ, gia đình anh Thanh Bình (Vinhomes Central Park, TP HCM) đã bắt đầu "khởi động" theo cách riêng. Những buổi tối vốn dành cho màn hình điện thoại được thay bằng những bước đi nhẹ nhàng quanh khu đô thị, như một cách làm quen với nhịp sống mới.

"Sự kiện này tạo cơ hội để cả gia đình mình thay đổi thói quen, sống chậm lại và gần nhau hơn", anh Bình chia sẻ.

Giải đi bộ Green Family Walk sẽ diễn ra tại Vinhomes Green Paradise vào ngày 19-4-2026

Diễn ra ngày 19-4 tại Cần Giờ - "lá phổi xanh" của TP HCM, Green Walk Family dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia. Hai cung đường được thiết kế riêng biệt: 2 km dành cho người cao tuổi và 3,04 km cho các gia đình, mở ra không gian vận động phù hợp cho mọi độ tuổi.

Không dừng lại ở một hoạt động thể chất, sự kiện còn được thiết kế như một "hành trình trải nghiệm" đa lớp. Ông bà có cơ hội tiếp cận mô hình an dưỡng giữa thiên nhiên; cha mẹ tranh thủ trải nghiệm sớm siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam; trẻ nhỏ được khuyến khích khám phá thế giới xung quanh qua các hoạt động như phân loại rác, tái chế, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn…

"Bọn trẻ nhà tôi rất háo hức vì lần đầu được vừa đi bộ, vừa khám phá thiên nhiên, học thêm các kỹ năng mới. Còn cha mẹ tôi thì chỉ cần một không gian thoáng đãng để vận động nhẹ nhàng là đã thấy vui", anh Bình nói.

Thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của môi trường sống xanh đối với các nhóm nhạy cảm nhất trong gia đình. Trẻ em lớn lên gần thiên nhiên có nguy cơ rối loạn tâm lý thấp hơn tới 55%, trong khi người cao tuổi giảm đáng kể nguy cơ trầm cảm và các bệnh suy giảm nhận thức. Điều này lý giải vì sao nhiều gia đình khi đến với Green Walk Family không chỉ để tìm kiếm những trải nghiệm ngắn hạn, mà còn hướng tới một môi trường an cư bền vững hơn cho tất cả thành viên.

"Những gì diễn ra trong một ngày ở Cần Giờ, tôi mong có thể trở thành thói quen lâu dài cho cả gia đình", anh Bình chia sẻ kế hoạch chuyển tới sống tại Vinhomes Green Paradise tới đây.

Vịnh Ngọc - Ốc đảo xanh, tiện nghi cho gia đình đa thế hệ

Với các gia đình đa thế hệ như gia đình anh Thanh Bình, khu Vịnh Ngọc tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise là một lựa chọn an cư lý tưởng. Ẩn mình giữa miền xanh, nơi biển gặp rừng Cần Giờ, Vịnh Ngọc được ví như một ốc đảo xanh - lời đáp cho nhu cầu sống chất lượng của các gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống.

Tựa lưng vào hệ sinh thái rừng ngập mặn 75.000 ha, đón trọn luồng gió biển, Vịnh Ngọc sở hữu "lá chắn tự nhiên" giúp nền nhiệt luôn thấp hơn trung tâm TP HCM khoảng 2-3°C. Trong bối cảnh đô thị TP HCM ngày càng ngột ngạt, Vịnh Ngọc trao cho cư dân đặc quyền hiếm có: sống giữa thiên nhiên nguyên bản song vẫn đầy đủ tiện ích và kết nối.

Tại Vịnh Ngọc, mỗi ngày trôi qua mang dáng dấp của một kỳ nghỉ bất tận. Những căn biệt thự sang trọng đều sở hữu bãi biển riêng sau nhà. Nguồn nước mặn được xử lý bằng công nghệ hiện đại, giữ độ trong tự nhiên quanh năm, mang lại trải nghiệm tắm biển riêng tư mà không cần di chuyển xa.

Bước ra khỏi không gian sống, mỗi thế hệ đều tìm thấy "lãnh địa" của riêng mình. Trẻ nhỏ thay vì chìm đắm trong vòng vây của các thiết bị điện tử, sẽ được tự do chạy nhảy trên bãi cắt trắng dải dài hay bơi lội giữa làn nước xanh mát; vui chơi tại bộ đôi công viên Ngọc Trai 1,4 ha, Vịnh Ngọc 1,24 ha… Mỗi trải nghiệm ngoài trời trở thành một "lớp học mở", nơi trẻ học cách quan sát, tương tác và phát triển thể chất một cách tự nhiên. Đặc biệt, nhà thi đấu đa năng Sportia Complex cũng góp phần hình thành thói quen vận động cho trẻ từ sớm.

Với người trưởng thành, nhịp sống tại Vịnh Ngọc cân bằng giữa công việc và tận hưởng. Các tuyến phố thương mại, dãy nhà phố Prime Boulevard trên trục Tương Lai, 2 trung tâm thương mại Vincom, tổ hợp vui chơi - giải trí 24/7 Cosmo Bay… tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ sôi động, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh doanh ngay trong lòng đô thị. Nhịp sống có thể sôi động khi cần, nhưng cũng dễ dàng "hạ nhiệt" chỉ sau vài bước chân về phía biển.

Trong khi đó, người cao tuổi tìm thấy tại Vịnh Ngọc một không gian an dưỡng đúng nghĩa. Không khí trong lành, mặt nước và mảng xanh rộng lớn tạo nên môi trường thư giãn tự nhiên, trong khi bệnh viện 5 sao Vinmec Cleveland Clinic và đô thị dưỡng lão Vin New Horizon đóng vai trò như những điểm tựa chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện.

Green Walk Family vì thế không đơn thuần là một sự kiện lớn về quy mô. Chính những trải nghiệm giản dị của cả gia đình - cùng nhau bước đi, cùng nhau khám phá thiên nhiên - lại là nền tảng để định hình một chuẩn sống mới.

Tại Vịnh Ngọc, chuẩn sống ấy được hiện thực hóa mỗi ngày: nơi mỗi thế hệ có không gian riêng, nhưng vẫn kết nối trong những trải nghiệm chung; nơi thiên nhiên không chỉ là phông nền, mà trở thành một phần của đời sống.