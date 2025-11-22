Ngân hàng
22/11/2025 18:27

App LPBank nâng cấp phiên bản mới:Thanh toán học phí, mua sắm bằng thẻ tín dụng và đầu tư "một chạm"

Trong phiên bản cập nhật vừa ra mắt, LPBank cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hầu hết các nhu cầu đời sống ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Từ ngày 2-11-2025, khách hàng sử dụng ứng dụng LPBank có thể tận dụng tối đa hạn mức thẻ tín dụng để thanh toán đa dạng dịch vụ từ học phí đến mua sắm online, đồng thời trải nghiệm tính năng đầu tư trái phiếu siêu tốc nhờ sự hợp tác cùng LPBS.

Trong xu hướng tiêu dùng không tiền mặt, việc tận dụng thời gian miễn lãi của thẻ tín dụng đang trở thành "bí quyết" quản lý tài chính của nhiều người. Thấu hiểu nhu cầu này, trong phiên bản cập nhật 4.2.1 vừa ra mắt, LPBank cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hầu hết các nhu cầu đời sống ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Cụ thể, không chỉ dừng lại ở hóa đơn điện, nước hay internet, giờ đây người dùng có thể dùng thẻ tín dụng để nạp data, đóng học phí, đặt xe công nghệ (Emmdi), mua vé số Vietlott, mua bảo hiểm LPBank và mua sắm trực tuyến tại VnShop. Với thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày và cơ hội tham gia trả góp 0%, khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc chi trả các khoản phí sinh hoạt, giúp "nhẹ gánh" nỗi lo tài chính hằng tháng.

Song song với tiện ích thanh toán, phiên bản mới còn mang đến giải pháp đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Thông qua việc bắt tay với Công ty Chứng khoán LPBS, ứng dụng LPBank hiện cho phép khách hàng mở tài khoản chứng khoán online siêu tốc. Điểm ưu việt của tính năng này là khả năng liên kết trực tiếp giữa tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán. Nhờ đó, các giao dịch nộp/rút tiền hay mua bán trái phiếu, cổ phiếu diễn ra tức thì mà không cần qua trung gian hay đăng nhập nhiều ứng dụng khác nhau. Đây được xem là bước đi nhằm mang lại trải nghiệm đầu tư "all-in-one" (tất cả trong một): Nhanh chóng – An toàn – Bảo mật dành cho mọi khách hàng.

Để trải nghiệm các tính năng mới, khách hàng có thể truy cập App Store hoặc CH Play để cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất hoặc liên hệ tổng đài *8668 để được hỗ trợ.

Minh Quân
