Anessa VN đã ra thông báo về việc một số đơn vị tự nguyện thu hồi Phiếu công bố sản phẩm ANESSA

Thời gian gần đây, một số đơn vị gồm Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (Hà Nội), Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển HSD (Hưng Yên) và Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BB Việt Nam (Hà Nội) đã tự nguyện thu hồi Phiếu Công Bố sản phẩm ANESSA.

Liên quan đến việc này, Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam (SCV) vừa phát đi thông báo làm rõ các thông tin, nhằm tránh việc người tiêu dùng bị hiểu nhầm về chất lượng và tính pháp lý của các sản phẩm Anessa chính hãng tại Việt Nam, cụ thể:

"Chúng tôi khẳng định rằng các công ty nêu trên không phải là nhà bán lẻ được ủy quyền phân phối chính hãng sản phẩm ANESSA và không có bất kỳ mối liên hệ nào với SCV. Việc thu hồi Phiếu Công Bố sản phẩm từ các công ty này hoàn toàn không liên quan đến các sản phẩm ANESSA chính hãng do SCV cung cấp trên thị trường. Do đó, SCV không chịu trách nhiệm về chất lượng của bất kỳ sản phẩm ANESSA nào không do SCV hoặc các nhà phân phối chính thức của SCV cung cấp tại thị trường Việt Nam"

Sự việc trên đã gây ra những hiểu lầm không đáng có về chất lượng và tính pháp lý của sản phẩm ANESSA chính hãng tại thị trường Việt Nam. Để bảo vệ quyền lợi và củng cố niềm tin của quý khách hàng, SCV cam kết cung cấp thông tin minh bạch và chính xác nhất về các sản phẩm của mình.

ANESSA là nhãn hiệu chống nắng Số 1 Châu Á* thuộc Tập đoàn Mỹ phẩm Shiseido Nhật Bản, thừa hưởng thành tựu hơn 100 năm nghiên cứu khoa học UV. Tại thị trường Việt Nam, SCV là đơn vị duy nhất được ủy quyền nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu ANESSA theo thỏa thuận độc quyền với Tập đoàn Shiseido. SCV tự hào cung cấp các dòng sản phẩm ANESSA đa dạng, từ sản phẩm chống nắng đến các sản phẩm chăm sóc da sau nắng chuyên biệt, hiện diện rộng rãi tại các kênh phân phối uy tín trên toàn quốc.

Đặt sức khỏe và niềm tin của khách hàng lên hàng đầu, mọi sản phẩm ANESSA do SCV nhập khẩu và phân phối đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu chính ngạch, có giấy phép lưu hành hợp lệ từ Bộ Y tế, đi kèm hóa đơn và chứng từ đầy đủ, đồng thời được gắn tem nhãn phụ tiếng Việt đúng chuẩn. Chúng tôi cam kết rằng các sản phẩm này đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao và an toàn cho làn da người dùng."

SCV khẳng định luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tuyệt đối.

Để đảm bảo quyền lợi và sự an tâm khi sử dụng trong bối cảnh thị trường có xuất hiện một số sản phẩm mang thương hiệu ANESSA nhưng không được phân phối bởi SCV hoặc các nhà phân phối được ủy quyền của SCV, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng chỉ mua sản phẩm ANESSA tại các kênh phân phối chính thức được liệt kê trên website https://anessa.vn/cua-hang, các gian hàng chính hãng trên Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki, và các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp uy tín trên toàn quốc. Việc lựa chọn sản phẩm với hóa đơn, chứng từ hợp pháp chính hãng không chỉ đảm bảo chất lượng và an toàn cho làn da mà còn mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Lựa chọn ANESSA được phân phối chính hãng thông qua SCV đồng nghĩa với việc đầu tư cho sự an toàn, hiệu quả và vẻ đẹp bền vững của làn da.

Thông tin liên hệ chính thức:

Email: anessa.vietnam@scv.shiseido.vn

Hotline: 028 6683 3412

Website: www.anessa.vn

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng.

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng,

Nhãn hàng ANESSA – Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam