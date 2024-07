Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể g&h mới

14:59

Mới đây, Tạp chí The Asian Banking and Finance, đơn vị tổ chức giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ, đã công bố F88 nhận được giải thưởng Sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng năm 2024 (Customer Experience Initiative of the Year).