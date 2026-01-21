Bảo hiểm
21/01/2026 18:35

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, mang đến cho các thành viên trong gia đình giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước rủi ro sức khỏe

Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời đóng vai trò là một giải pháp tối ưu giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài, ổn định và linh hoạt

Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời bao gồm 4 kế hoạch: Cơ bản, Nâng cao, Toàn diện và Hoàn hảo với số tiền bảo hiểm lên đến 1,2 tỉ đồng/năm (kế hoạch Hoàn hảo) giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương án bảo vệ hợp lý không chỉ cho bản thân mà còn cho các thành viên khác trong gia đình bao gồm cả trẻ em và người lớn tuổi.

Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời nằm ở độ tuổi bảo vệ kéo dài xuyên suốt cuộc đời từ 30 ngày tuổi đến 100 tuổi. Đây là yếu tố định vị chiến lược giúp sản phẩm vượt trội về mặt quyền lợi. Trong bối cảnh tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, từ thời điểm vượt ngưỡng 65 tuổi vào năm 1989 cho đến 74,7 tuổi vào năm 2024, nhu cầu về bảo vệ sức khỏe và khám, chữa bệnh cũng ngày một tăng.

Với Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, khách hàng sẽ được bảo vệ lên đến 1,2 tỉ đồng/năm (kế hoạch Hoàn hảo)

Với Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, khách hàng sẽ được bảo vệ lên đến 1,2 tỉ đồng/năm (kế hoạch hoàn hảo) và không có hạn mức phụ cho mỗi lần điều trị bao gồm chi phí phẫu thuật, chi phí điều trị trước nhập viện và sau xuất viện theo quy định của hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được nhân đôi hạn mức bảo vệ khi điều trị tại bệnh viện công lập. Ngoài ra, khách hàng cũng được hỗ trợ chi phí nằm viện khi sử dụng bảo hiểm y tế ở các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân.

Quyền lợi đặc biệt của Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời còn nằm ở việc khuyến khích lối sống khỏe mạnh thông qua chương trình AIA Vitality, theo đó khách hàng có thể được nhận khoản thưởng tối đa đến 60% trung bình phí bảo hiểm đã đóng cho 3 năm hợp đồng trước đó nhờ duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe tích cực mỗi ngày. Mỗi bước chân, mỗi nỗ lực chăm sóc sức khỏe bản thân đều được ghi nhận và tưởng thưởng bằng các ưu đãi đến từ hệ sinh thái sống khỏe Vitality thông qua các đối tác như Tiki, Shopee, Grab, Big C, Medlatec, Samsung, Garmin.

Bài và ảnh: Bình Minh
