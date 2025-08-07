Agribank tiếp sức khách hàng cá nhân hiện thực hóa ước mơ an cư, phát triển kinh tế

Chủ động bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh kinh tế đang trên đà phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý để an cư, mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống ngày càng trở nên cấp thiết. Từ đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã triển khai đồng bộ nhiều Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư và phát triển kinh tế bền vững.

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ khách hàng cá nhân phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank đã triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất, với tổng quy mô lên đến 50.000 tỉ đồng. Triển khai từ nay đến hết ngày 30-9-2025, chương trình áp dụng linh hoạt các hình thức vay như cho vay từng lần, vay theo hạn mức hoặc thấu chi trên tài khoản thanh toán. Mức lãi suất được điều chỉnh hấp dẫn, thấp hơn tối đa 0,5%/năm so với lãi suất thông thường: từ 4,3%/năm với kỳ hạn đến 3 tháng, từ 4,5%/năm với kỳ hạn trên 3 đến 6 tháng, và từ 5,0%/năm với kỳ hạn trên 6 đến 12 tháng. Với thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng, chương trình vay vốn dễ dàng, vững vàng kinh doanh cho các khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng cá nhân chủ động kế hoạch tài chính trong lĩnh vực nhà ở và cải thiện điều kiện sống, Agribank cũng triển khai chương trình cho vay trung và dài hạn với quy mô 10.000 tỉ đồng. Từ ngày 20-7-2025 đến hết ngày 31-12-2025, khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo hoặc hoàn thiện nhà ở có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi theo hình thức cho vay từng lần. Lãi suất áp dụng cố định ở các mức phù hợp theo thời hạn vay: Từ 5,5%/năm trong 6 tháng đầu đối với khoản giải ngân tối thiểu 18 tháng; từ 6,2%/năm trong 12 tháng đầu với khoản giải ngân tối thiểu 36 tháng; và từ 6,5%/năm trong 24 tháng đầu khoản giải ngân tối thiểu từ 60 tháng trở lên. Chương trình này được xem là nhu cầu tài chính bền vững, giúp khách hàng ổn định nơi ở, nâng cấp chất lượng nhà ở, từ đó nâng cao chất lượng sống một cách toàn diện.

Với mong muốn hiện thực hóa giấc mơ an cư, Agribank đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân mua căn hộ tại Dự án chung cư Tân An, tọa lạc tại phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh (trước đây thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), do Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư. Khách hàng được vay với hạn mức tối đa 75% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán khi thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay. Đặc biệt, trường hợp khách hàng có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, khách hàng có thể vay với hạn mức lên tới 100% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Thời hạn vay tối đa 35 năm, cùng thời gian ân hạn gốc tối đa 12 tháng. Agribank áp dụng mức lãi suất ưu đãi cố định trong thời gian đầu với các lựa chọn linh hoạt: 5,5%/năm trong 6 tháng đầu tiên (với thời hạn vay tối thiểu của khoản giải ngân 18 tháng), 6,2%/năm trong 12 tháng đầu tiên (với thời hạn vay tối thiểu của khoản giải ngân 36 tháng), và 6,5%/năm trong 24 tháng đầu tiên (với thời hạn vay tối thiểu của khoản giải ngân 60 tháng). Đây là một trong những chính sách nổi bật, góp phần đưa giấc mơ sở hữu nhà ở chất lượng với chi phí hợp lý trở nên gần hơn với nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm lao động trẻ và các gia đình mới lập nghiệp.

Việc triển khai đồng thời nhiều chương trình tín dụng ưu đãi là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Agribank trong việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Không chỉ là hỗ trợ tài chính, các gói vay của Agribank còn là cam kết đồng hành với khách hàng - từ giấc mơ có một mái ấm ổn định, đến phát triển kinh doanh hay hướng tới cuộc sống đủ đầy và chất lượng hơn mỗi ngày. Đây cũng chính là cách Agribank khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng thương mại Việt Nam gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, mang đến các giải pháp tài chính phù hợp, thiết thực và kịp thời cho khách hàng trên hành trình phát triển kinh tế - ổn định cuộc sống.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể liên hệ ngay qua Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.