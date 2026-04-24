Agribank tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy kết nối tài chính

Diễn đàn thu hút hơn 500 đại biểu cấp cao cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tham dự Diễn đàn, Agribank đã có cơ hội tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2026 được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, với chủ đề "Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ". Đây là Diễn đàn cấp cao nhằm kết nối chính sách với doanh nghiệp, tạo nền tảng cho các bước hợp tác thực chất, có chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu, đóng góp tích cực vào nâng cao năng lực công nghệ, sản xuất và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Chey Tae Won, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cho biết, trong hơn 30 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến hợp tác giữa các cấp chính quyền. Sự tin cậy giữa hai Chính phủ cùng môi trường đầu tư ngày càng cải thiện tại Việt Nam đã giúp cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động hiệu quả. Trong thời gian tới, hai bên cần tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng - những lĩnh vực vừa đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, vừa mở ra cơ hội kinh doanh mới.

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng (thứ hai từ trái sang) cùng các doanh nghiệp nhận văn bản ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và tổ chức hai nước

Hiện, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 98 tỉ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư các dự án FDI còn hiệu lực.

Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai trong số hơn 220 thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam. Tính riêng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 28,9 tỉ USD và nhập khẩu từ Hàn Quốc 60,5 tỉ USD. Tổng kim ngạch song phương giữa hai quốc gia sẽ phấn đấu đạt mục tiêu 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.

Agribank hiện thực hóa kết nối bằng hợp tác cụ thể

Trong dòng chảy hợp tác đó, Agribank đã chủ động chuyển hóa các cơ hội kết nối thành hành động cụ thể. Trước thềm Diễn đàn, ngày 22-4-2026, Agribank và NongHyup Bank đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai định chế tài chính hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của hai quốc gia.

Agribank và NongHyup Bank ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 22-4-2026

Thỏa thuận không chỉ là dấu mốc hợp tác song phương mà còn là minh chứng rõ nét cho việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đang được triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả. Theo đó, hai ngân hàng tập trung vào 5 trụ cột hợp tác mang tính chiến lược. Thứ nhất là phát triển tài chính số, ngân hàng số thông qua chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm từ đó đưa các dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường tài chính xanh, tín dụng nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị nông sản - lĩnh vực được xem là thế mạnh chung của cả hai bên.

Thứ ba, tăng cường hợp tác khách hàng doanh nghiệp, việc phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc được xác định là ưu tiên, cùng với khả năng triển khai các dự án đồng tài trợ quy mô lớn.

Thứ tư, hợp tác phát triển nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội đầu tư, đặc biệt trong tiến trình cổ phần hóa, cũng được hai bên chú trọng nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững.

Thứ năm, mở rộng hợp tác đầu tư, Agribank sẵn sàng trao đổi thông tin với NongHyup để nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp trong quá trình cổ phần hóa, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và định hướng phát triển của hai bên.

Có thể thấy, việc chủ động tham gia và hiện thực hóa các cơ hội hợp tác quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế của Agribank trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp, đồng thời góp phần mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.