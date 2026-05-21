Agribank tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống

Song song với việc mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, Agribank đã chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhận diện thách thức trong bối cảnh mới

Những năm gần đây, thị trường tài chính toàn cầu và trong nước chứng kiến nhiều biến động. Từ áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và thị trường bất động sản, cho đến những khó khăn nội tại của cộng đồng doanh nghiệp sau đại dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi chưa đồng đều… tất cả đều tác động trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng. Đối với Agribank, với đặc thù dư nợ tập trung lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - khu vực vốn dĩ chịu nhiều rủi ro thiên tai, dịch bệnh và biến động giá cả nông sản - vai trò vô cùng quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng càng được khẳng định rõ nét.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank chủ trì điều hành cuộc họp Ban điều hành tháng 01-2026, nhấn mạnh các mục tiêu tăng trưởng dư nợ, kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý và kiểm soát nợ xấu

Ban lãnh đạo Agribank đã xác định: Quản trị rủi ro không đơn thuần là phòng thủ, mà cần chủ động nhận diện và xử lý kịp thời để kiến tạo nền tảng cho sự tăng trưởng chắc chắn. Theo đó, Agribank đã chủ động điều hành hoạt động tín dụng theo hướng tăng trưởng an toàn, kiểm soát chất lượng, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện khung quản lý rủi ro tín dụng, áp dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng như: vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng hướng tới tiêu chuẩn quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế. Việc chủ động nhận diện rủi ro và xử lý kịp thời sẽ giúp nâng cao chất lượng danh mục tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu, ổn định hoạt động hệ thống và nâng cao năng lực tài chính cho ngân hàng.

Tạo "lá chắn" vững chắc từ quy trình nội bộ và ứng dụng công nghệ

Để tăng cường năng lực quản trị, Agribank đã khẩn trương kiện toàn quy trình kiểm soát. Trong năm 2025, Agribank đã ban hành mới, chỉnh sửa kịp thời 10 văn bản định chế quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đảm bảo tuân thủ pháp luật, tuân thủ hệ thống chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cũng như đáp ứng nhu cầu quản trị kinh doanh của Agribank, tạo hành lang pháp lý giúp cho hoạt động quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng được hiệu quả.

Việc ban hành kịp thời các văn bản định chế trong năm 2025 không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN mà còn thể hiện sự chủ động của Agribank trong việc chuẩn hóa khung pháp lý nội bộ, từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như cảnh báo sớm rủi ro, quản lý rủi ro môi trường - xã hội và đo lường rủi ro tín dụng.

Khẳng định cam kết mạnh mẽ về minh bạch, an toàn và hội nhập, Agribank đã hoàn thiện nền tảng quản trị rủi ro theo ba trụ cột của Basel II - tiền đề quan trọng giúp Agribank nâng cao năng lực quản trị rủi ro, củng cố nền tảng tài chính vững mạnh và vững bước tiến đến các chuẩn mực quốc tế cao hơn trong hoạt động ngân hàng. Agribank đã hoàn thiện xây dựng ba tuyến bảo vệ, phân định rõ vai trò giữa khối kinh doanh, khối quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính độc lập và hiệu quả trong kiểm soát nội bộ, giúp việc thẩm định, phê duyệt và giám sát sau cho vay được thực hiện khách quan, minh bạch.

Một trong những bước tiến quan trọng là việc ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Agribank đã thành lập Trung tâm dữ liệu (Big Data) nhằm nâng cao năng lực xử lý dữ liệu và phân tích hiện đại, Agribank chuẩn bị sẵn sàng nguồn dữ liệu chất lượng phục vụ mô hình quản trị rủi ro tiên tiến. Việc số hóa dữ liệu khách hàng giúp ngân hàng nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo từ xa, thay vì khi nợ xấu phát sinh mới xử lý. Trong năm 2025, Agribank đã hoàn thành nâng cấp bộ chỉ tiêu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng đối với khách hàng pháp nhân và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn vận hành và sử dụng chương trình Cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng sau khi được nâng cấp đã góp phần nâng cao khả năng nhận diện sớm khách hàng có dấu hiệu suy giảm chất lượng tín dụng, chuyển từ quản lý rủi ro phản ứng sang quản lý rủi ro chủ động, giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh nợ xấu. Agribank cũng từng bước số hóa quy trình thẩm định, phê duyệt và quản lý khoản vay nhằm tối ưu hóa vận hành, minh bạch thông tin và giảm thiểu rủi ro sai sót.

Ngày 24-12-2025, Agribank và Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng "Cung cấp và triển khai giải pháp quản lý rủi ro hoạt động cho Agribank", đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuẩn hóa công tác quản trị rủi ro của Agribank, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Đại diện Agribank và Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ký kết hợp đồng "Cung cấp và triển khai giải pháp quản lý rủi ro hoạt động cho Agribank"

Nhờ quản trị rủi ro ngày càng hiệu quả, tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, đẩy mạnh phát triển dịch vụ và tối ưu hóa nguồn vốn, kết quả kinh doanh của Agribank tiếp tục tăng trưởng tích cực. Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 ghi nhận những kết quả ấn tượng: Tổng tài sản đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng (tăng hơn 20% so với đầu năm), nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 31.170 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Agribank, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc trích lập dự phòng rủi ro năm 2025 tăng mạnh, đạt 31.612 tỷ đồng (tăng 18%) và vượt kế hoạch cho thấy Agribank đã chủ động gia tăng trích lập dự phòng để ứng phó với rủi ro tín dụng. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 144,3% là mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh năng lực tài chính được củng cố đáng kể.

Các công cụ quản lý rủi ro được hoàn thiện, các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, góp phần củng cố nền tảng hoạt động an toàn, bền vững, Agribank đã hoàn thành đúng lộ trình triển khai Basel do NHNN đề ra, tạo tiền đề quan trọng để hướng tới Basel II theo phương pháp nâng cao và Basel III.

Quản lý rủi ro tín dụng hướng tới phát triển bền vững

Việc tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank không đồng nghĩa với việc thắt chặt dòng vốn một cách cứng nhắc. Ngược lại, các giải pháp quản lý rủi ro hiện đại đã giúp ngân hàng lọc sạch "huyết mạch" tín dụng, đảm bảo vốn được dẫn đến đúng địa chỉ, đúng mục đích, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là cho vay sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ đời sống cư dân nông thôn; tín dụng xanh và phát triển bền vững (tài trợ các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển lâm nghiệp bền vững, khai thác, nuôi trồng và chế biến lâm - thủy sản và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường); xuất nhập khẩu (gạo, thủy sản, cà phê, nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ); công nghiệp chế biến, chế tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Agribank tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, đảm bảo vốn được dẫn đến đúng địa chỉ, đúng mục đích, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên

Song hành cùng việc tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, công tác xử lý nợ xấu cũng được triển khai quyết liệt thông qua việc mua bán nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo đúng quy định pháp luật. Quyết tâm, quyết liệt thực hiện Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nợ xấu của Agribank đã giảm mạnh xuống mức 1,14%, là mức thấp nhất từ trước đến nay. Năm 2025, công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tại Agribank cũng đã được thực hiện theo đúng quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực chất lượng tín dụng, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu, góp phần đảm bảo tài chính toàn hệ thống. Điều này không chỉ giúp làm sạch bảng cân đối kế toán mà còn tạo dư địa để Agribank tiếp tục mở rộng tín dụng trong tương lai.

Có thể khẳng định, chiến lược tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của Agribank đã mang lại những kết quả tích cực. Các chỉ số về nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới ngưỡng an toàn, uy tín của ngân hàng trên thị trường quốc tế liên tục được nâng hạng bởi các tổ chức như Moody’s hay Fitch Ratings. Trong giai đoạn tới, trước những dự báo về một nền kinh tế còn nhiều "ẩn số", được dự báo còn nhiều biến động khó lường, sự chủ động và linh hoạt trong công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng, sẽ tiếp tục là bệ phóng để Agribank khẳng định vị thế trụ cột trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. An toàn để phát triển, và phát triển để phụng sự nền kinh tế - đó chính là con đường bền vững mà Agribank đang kiên trì theo đuổi.



