Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do đợt bão lũ lịch sử gây ra tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, trong hai ngày 26 và 27-11-2025, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank đã trực tiếp dẫn đoàn công tác tới thăm, làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để nắm bắt tình hình, chỉ đạo các giải pháp ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng tham gia đoàn công tác có bà Từ Thị Kim Thanh, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank.

Triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều giải pháp

Theo báo cáo của các đơn vị, báo lũ đã gây thiệt hại lớn cho khách hàng của Agribank - những hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đang vay vốn phục vụ sản xuất. Trong hệ thống Agribank, nhiều trụ sở, phòng giao dịch và tài sản của các đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt tại chi nhánh Phú Yên, Khánh Hòa, hầu hết các điểm giao dịch bị ngập sâu, hạ tầng kỹ thuật hư hỏng hoàn toàn, hệ thống kết nối gián đoạn, nhiều trang thiết bị, máy móc bị nước cuốn trôi hoặc không thể khôi phục, ước tính thiệt hại hơn 6 tỉ đồng.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank đang làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tại chương trình làm việc, các ý kiến đã tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng tình hình thiệt hại, nhận diện rõ từng nhóm rủi ro trọng yếu, đặc biệt liên quan đến an toàn mạng lưới, kho quỹ, vận hành công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận khách hàng và tiến độ khôi phục hoạt động tại các chi nhánh vùng lũ. Đại diện các Ban chuyên môn cũng trực tiếp giải đáp kiến nghị của các chi nhánh về cơ chế giảm lãi suất, gia hạn nợ, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch, xử lý tài sản hư hỏng, công tác chi trả bảo hiểm, phương án hỗ trợ người lao động và khách hàng. Nhiều nội dung đã được tháo gỡ, thống nhất ngay trong cuộc họp, tạo cơ sở quan trọng để các chi nhánh triển khai đồng bộ và kịp thời các giải pháp, hạn chế gián đoạn nhiệm vụ, góp phần khôi phục hoạt động và hỗ trợ người dân vùng lũ hiệu quả nhất.

Kích hoạt trạng thái điều hành đặc biệt

Ông Phạm Toàn Vượng chỉ đạo các chi nhánh cần khẩn trương kích hoạt trạng thái điều hành đặc biệt; rà soát và tăng cường các biện pháp ứng phó, ứng trực, bảo đảm an toàn kho quỹ, hệ thống thanh toán, cung ứng tiền mặt, duy trì hoạt động ngân hàng thông suốt trong điều kiện thiên tai vẫn còn phức tạp. Đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định chính xác nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, căn cứ mức độ thiệt hại, các đơn vị triển khai ngay các gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng, cụ thể điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19-11-2025 đến 18-02-2026.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19-11 đến 31-12-2025, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Cùng với chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như: cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định của pháp luật và Agribank, để kịp thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và hoạt động kinh doanh với thủ tục được rút gọn tối đa, giải ngân nhanh chóng để nguồn vốn kịp thời đến tay khách hàng.

Thực hiện "mục tiêu kép"

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, các chi nhánh bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương, triển khai tốt công tác ASXH, trực tiếp tham gia hỗ trợ, cứu trợ, ủng hộ người dân vùng lũ, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế của bà con; thực hiện tốt "mục tiêu kép": vừa bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, vừa đồng hành, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, góp phần ổn định đời sống và từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Agribank vừa bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, vừa chia sẻ khó khăn với cộng đồng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho 4 khách hàng của Chi nhánh Phú Yên và Chi nhánh Khánh Hòa đang gánh chịu thiệt hại lớn sau bão lũ.

Trước đó, ngày 22-11-2025, Agribank đã trao 13 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nâng tổng số tiền ngân hàng dành cho công tác an sinh tại khu vực miền Trung trong đợt thiên tai này là 26 tỉ đồng, góp phần giúp địa phương có thêm nguồn lực ứng phó và khắc phục hậu quả nghiêm trọng. Để bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng nơi, Agribank giao các chi nhánh phối hợp với Văn phòng đại diện khu vực miền Trung tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến trao tặng tại những xã, phường, điểm bị ngập sâu và chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nguồn kinh phí được ưu tiên sử dụng cho cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ chăm sóc y tế - giáo dục và tạo điều kiện để người dân, khách hàng sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.