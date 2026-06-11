Hoạt động cộng đồng
11/06/2026 11:21

Chính phủ hoàn thành mục tiêu 334.000 căn nhà tạm được xây mới, HDBank chung tay trên 2.600 căn

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HDBank là một trong những đơn vị tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình mang đến nơi ở ổn định cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" do Văn phòng Chính phủ tổ chức, HDBank vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật cho an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Theo Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xóa nhà tạm, không còn hộ nghèo. Nhờ sự đồng lòng của toàn xã hội, chương trình đã hoàn thành sớm 5 năm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà, huy động gần 25.000 tỷ đồng và hàng triệu ngày công. Trong thành quả chung đó, HDBank cùng các đơn vị thành viên Tập đoàn Sovico đã hỗ trợ gần 2.600 mái ấm.

Ông Đàm Thế Thái – Phó Tổng giám đốc HDBank (đứng thứ 2 từ trái qua) – đại diện Ngân hàng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, khẳng định thêm ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước.

Đồng hành cùng phong trào thi đua do Chính phủ phát động, HDBank coi phát triển cộng đồng là một hoạt động thường xuyên gắn với mục tiêu tài chính toàn diện. Hàng ngàn mái ấm không chỉ xóa nỗi lo về chỗ ở, mà còn là chốn an cư để người dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Song song, HDBank còn triển khai nhiều dự án an sinh xã hội: xây trường học, trao học bổng, tặng thẻ bảo hiểm, hỗ trợ y tế, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và mở rộng tài chính số… Qua đó kiến tạo hình ảnh một HDBank hiện đại, nhân văn- nơi khách hàng, cộng đồng và cán bộ nhân viên cùng vun đắp và sẻ chia hạnh phúc.

Việc được Thủ tướng trao Bằng khen khẳng định vai trò tiên phong của HDBank trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đồng hành cùng Chính phủ đưa tài chính toàn diện đến mọi miền đất nước, vì một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Mai Anh
từ khóa : xây dựng nông thôn mới, Phát triển bền vững, HDBank
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