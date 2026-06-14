Tài chính
14/06/2026 18:48

Agribank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân

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Agribank dành 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay trung, dài hạn sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng cá nhân với nhiều ưu đãi hấp dẫn về lãi suất

Nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khách hàng mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Agribank dành 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay trung, dài hạn sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng cá nhân "Vốn lớn dài lâu - Kinh doanh bền vững" với nhiều ưu đãi hấp dẫn về lãi suất, phí dịch vụ và giải pháp tài chính linh hoạt. 

Theo đó, từ nay đến 31-10-2026, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, khả thi, có nguồn trả nợ phù hợp, đáp ứng điều kiện cho vay hiện hành của Agribank và điều kiện của Chương trình sẽ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Agribank.

Chương trình áp dụng đối với 02 đối tượng khách hàng:

• Đối tượng 1: Khách hàng mới, là khách hàng không có dư nợ vay tại Agribank trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng; khách hàng được phân loại VIP hạng Platinum theo quy định của Agribank tại thời điểm giải ngân.

• Đối tượng 2: Các khách hàng còn lại đáp ứng điều kiện của Chương trình.

Mục đích vay vốn: phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: đầu tư, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ, dây chuyền sản xuất; đầu tư hạ tầng, kho bãi, cơ sở bảo quản, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu vốn đầu tư hợp pháp khác phục vụ trực tiếp phương án/dự án sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn vay: Cho vay trung hạn và dài hạn.

Phương thức vay: Cho vay từng lần.

Lãi suất ưu đãi: chỉ từ 7,0%/năm.

Ưu đãi phí dịch vụ: Khách hàng tham gia Chương trình được tặng và miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Thủ tục thuận tiện - Giải ngân nhanh chóng: Agribank tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn trung, dài hạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

Thông qua Chương trình "Vốn lớn dài lâu - Kinh doanh bền vững", Agribank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng cá nhân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát triển bền vững.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.


Nguồn Agribank
từ khóa : Phát triển bền vững, hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất, khách hàng cá nhân, tăng trưởng kinh tế, Agribank
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