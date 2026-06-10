Tài chính
10/06/2026 18:49

Agribank cho vay ưu đãi khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập từ lương

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Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai Chương trình cho vay đối với khách hàng cá nhân “Lương ổn định - Ưu đãi nhân đôi” với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập ổn định từ tiền lương hoặc lương hưu, hỗ trợ khách hàng chủ động tài chính và đáp ứng kịp thời các nhu cầu đời sống hợp pháp, Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai Chương trình cho vay đối với khách hàng cá nhân "Lương ổn định - Ưu đãi nhân đôi" với nhiều ưu đãi hấp dẫn về lãi suất, phí dịch vụ và phương thức vay vốn linh hoạt.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31-12-2026, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống, có nguồn trả nợ từ tiền lương hoặc lương hưu hợp pháp, ổn định, đáp ứng điều kiện cho vay hiện hành của Agribank và điều kiện của Chương trình sẽ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Agribank.

Chương trình áp dụng đối với 02 đối tượng khách hàng:

• Đối tượng 1: Khách hàng nhận lương/lương hưu qua tài khoản thanh toán mở tại Agribank tại thời điểm quyết định cho vay/giải ngân.

• Đối tượng 2: Khách hàng có nguồn thu nhập định kỳ hợp pháp, ổn định từ tiền lương hoặc lương hưu nhưng chưa nhận khoản thu nhập này qua tài khoản thanh toán mở tại Agribank tại thời điểm quyết định cho vay/giải ngân.

Mục đích vay vốn: phục vụ nhu cầu đời sống hợp pháp của khách hàng và gia đình khách hàng, bao gồm: mua phương tiện đi lại; mua sắm vật dụng, trang thiết bị gia đình; chi phí học tập, y tế và các nhu cầu tiêu dùng hợp pháp khác.

Thời hạn vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phương thức vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán.

Lãi suất ưu đãi: chỉ từ 6,8%/năm

Ưu đãi phí dịch vụ: Khách hàng tham gia Chương trình được tặng và miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Thủ tục thuận tiện - Giải ngân nhanh chóng: Agribank tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đáp ứng kịp thời các nhu cầu tiêu dùng, học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm phương tiện, trang thiết bị gia đình và các nhu cầu đời sống hợp pháp khác.

Với Chương trình "Lương ổn định - Ưu đãi nhân đôi", Agribank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng cá nhân, đặc biệt là nhóm khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chủ động tài chính và tiếp cận nguồn vốn ngân hàng an toàn, thuận tiện.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.


Nguồn Agribank
từ khóa : khách hàng cá nhân, ưu đãi lãi suất, Agribank
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