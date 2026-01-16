Doanh nghiệp
16/01/2026 19:07

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội

In bài viết

Tiếp nối thành công của chương trình tại TP HCM, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai tại Hà Nội dành cho các doanh nghiệp miền Bắc.

Nội dung chương trình tập trung cung cấp các tiêu chuẩn của hệ thống AEON, đồng thời chia sẻ về những trở ngại thực tế trong công tác quản lý chất lượng mà doanh nghiệp thường gặp phải khi tiếp cận kênh bán lẻ hiện đại. Các nội dung này được cập nhật theo những quy định hiện hành mới nhất, giúp các đơn vị từng bước rút kinh nghiệm và hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tốt hơn.

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chương trình "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" đã diễn ra thành công tại TP HCM và Hà Nội

Chương trình bước đầu ghi nhận phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp tham gia, với hơn 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát sau chương trình cho biết sẵn sàng giới thiệu chương trình cho bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đáng chú ý, phiên hỏi đáp được đánh giá là đáp ứng đúng kỳ vọng và có thời lượng phù hợp, giúp doanh nghiệp từng bước tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tiếp cận chuỗi bán lẻ hiện đại. Đồng thời, chương trình tại hai thành phố đã thu hút tổng cộng 325 doanh nghiệp đăng ký tham dự, qua đó khẳng định được tính thực tiễn và những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp.

Với chiến lược Phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột là Kinh tế, Môi trường và Xã hội, AEON Việt Nam đặt mục tiêu chung tay đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua đa dạng các hoạt động. Trong đó, ở trụ cột Kinh tế, AEON Việt Nam đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa nhà cung cấp/nhà sản xuất và khách hàng. AEON Việt Nam cam kết không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Kinh tế Việt Nam thông qua hoạt động bán lẻ.

từ khóa : chiến lược phát triển, Phát triển bền vững, cộng đồng doanh nghiệp, Aeon
