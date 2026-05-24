ABBank: Khi ngân hàng chọn “phụng sự” thay vì chỉ “phục vụ”

Trong cuộc đua chinh phục khách hàng của các ngân hàng, câu hỏi không còn là ai cung cấp nhiều sản phẩm hơn, mà là ai thực sự thấu hiểu nhu cầu và có thể đồng hành suốt hành trình tài chính, hiện diện đúng lúc trong những thời điểm quan trọng.

ABBank đang trả lời câu hỏi này bằng chiến lược cốt lõi: nhấn mạnh tinh thần "phụng sự" - một cách tiếp cận rộng hơn về vai trò của ngân hàng, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Chiến lược đồng hành trọn vẹn

Trên thực tế, khách hàng đang được tận hưởng những trải nghiệm giao dịch tài chính ngày càng tốt hơn, khi các ngân hàng không ngừng thúc đẩy tiện ích theo hướng nhanh hơn, thuận tiện hơn và cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, giao dịch chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hành trình tài chính.

Một cá nhân không chỉ cần chuyển tiền nhanh, mà còn phải đưa ra những quyết định lớn như mua nhà, đầu tư hay quản lý tài sản. Một doanh nghiệp nhỏ không chỉ cần tài khoản thanh toán, mà còn cần giải pháp về dòng tiền, vốn và mở rộng thị trường.

Ở những điểm này, trải nghiệm tốt là chưa đủ. Điều khách hàng cần là một tổ chức có thể thấu hiểu và xuất hiện đúng lúc họ cần ra quyết định - bài toán khó cho bất kỳ ngân hàng nào muốn thực sự chiếm lĩnh trái tim người dùng.

ABBank là một cái tên đáng chú ý khi lựa chọn "giải" bài toán thách thức này bằng "phụng sự" khách hàng. Nếu "phục vụ" gắn với từng điểm chạm dịch vụ, thì "phụng sự" hướng đến mối quan hệ dài hạn, nơi ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm, mà tham gia vào hành trình phát triển và xuất hiện kịp lúc tại thời điểm cần nhất.

Khách hàng cần một ngân hàng có thể thấu hiểu và xuất hiện đúng lúc

Một doanh nghiệp được hưởng lợi từ tinh thần phụng sự này của ABBank là công ty Novamed Việt Nam - thuộc lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thiết bị, vật tư y tế. Năm 2024, không chỉ phê duyệt hạn mức tín dụng 50 tỉ đồng, ABBank còn linh hoạt rút ngắn quy trình và đơn giản hóa thủ tục cấp vốn nhằm đáp ứng nhu cầu nhập hàng cấp bách của Novamed. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp doanh nghiệp giao dịch thành công đơn hàng đưa sản phẩm vào các bệnh viện đúng thời điểm, sau đó dần tạo được vị thế trên thị trường cho đến nay.

Với Tập đoàn kinh tế đa ngành Picenza Việt Nam - một khách hàng doanh nghiệp khác của ABBank, bài toán nằm ở việc duy trì dòng tiền trong giai đoạn nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Thời điểm này doanh nghiệp cần một đối tác tài chính hiểu đặc thù dòng tiền và ngành nghề, sẵn sang thấu hiểu, đồng hành khi thị trường biến động. Các chính sách linh hoạt của ABBank như ưu đãi lãi suất, gia hạn khoản vay… đã góp phần giúp Picenza vượt qua giai đoạn khó khăn và thách thức nhất.

"Nếu chỉ làm tốt giao dịch, ngân hàng có thể mang lại sự hài lòng trong ngắn hạn. Nhưng để khách hàng gắn bó, chúng tôi cần hiện diện ở nhiều thời điểm quan trọng hơn trong hành trình tài chính của họ", đại diện ABBank chia sẻ.

Khi giải pháp quan trọng hơn sản phẩm

Tinh thần này được thể hiện rõ trong cách ABBank phát triển sản phẩm theo hướng giải pháp tích hợp

ABBank là một trong những đơn vị tiên phong triển khai tính năng mở tài khoản cho hộ kinh doanh trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số. Giải pháp giúp tách bạch tài chính cá nhân - kinh doanh, đồng thời kết nối với eTax Mobile để hỗ trợ kê khai, nộp thuế nhanh chóng, minh bạch. Bên cạnh đó là các công cụ như Loa Lộc Vang thông báo tiền về bằng âm thanh, phần mềm Sổ Bán hàng giúp số hóa quản lý giao dịch. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái giúp người kinh doanh kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực, hạn chế sai sót và tăng tính an toàn.

Với khách hàng cá nhân, các gói tài chính được ABBank tích hợp từ thanh toán, tiêu dùng đến tiết kiệm, đầu tư với quy trình đơn giản hóa. Ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng không chỉ cung cấp vốn mà còn tham gia vào bài toán vận hành, từ quản lý dòng tiền đến kết nối hệ thống thanh toán. Cách tiếp cận theo chuỗi giá trị giúp ABBank làm việc không chỉ với một doanh nghiệp, mà với cả hệ sinh thái xung quanh doanh nghiệp đó.

Những ví dụ trên cho thấy, trong chiến lược thiết kế sản phẩm - dịch vụ tài chính, ABBank đang theo đuổi giải pháp tích hợp trọn gói, đón đầu mọi nhu cầu trong suốt hành trình tài chính của khách hàng. Bởi, khi nhu cầu tài chính liên tục thay đổi và mở rộng, nếu ngân hàng không thể đi cùng một cách trọn vẹn, khoảng cách sẽ xuất hiện rất sớm.

"Phụng sự" và câu chuyện ngoài không gian tài chính

Làm tốt với khách hàng mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Phụng sự còn là tạo ra giá trị bền vững cho cả những người không trực tiếp sử dụng dịch vụ. Khi lựa chọn tinh thần "phụng sự", ABBank đang mở rộng phạm vi quan tâm ra khỏi dịch vụ tài chính thông thường, trở thành một phần trong hệ sinh thái phát triển chung của cộng đồng.

Từ năm 2025, ABBank thành lập Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững ESG, đồng thời triển khai các chương trình thúc đẩy tài chính xanh và hợp tác nâng cao năng lực ngân hàng xanh. Song song là các hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường. Trong năm 2025, ngân hàng triển khai nhiều chương trình cộng đồng như xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng cao, cải tạo không gian cho bệnh nhi và dự án trồng 100.000 cây xanh tại Yên Bái. Mới đây nhất, ABBank vừa khởi công công trình phòng học dành tặng cho Trường mầm non Hnol tại Gia Lai, phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, với tổng kinh phí 1 tỉ đồng bao gồm sự đóng góp của chính cán bộ nhân viên (CBNV) ngân hàng.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ cộng đồng quy mô lớn, ABBank còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động gần gũi, thường xuyên như "Ngày cuối tuần hạnh phúc" - chuỗi thiện nguyện được triển khai định kỳ trong thời gian tới với sự tham gia của CBNV trên toàn hệ thống. Dự kiến 45 hành trình thiện nguyện vì trẻ em sẽ được CBNV ABBank tổ chức, gồm những hoạt động thiết thực và đa dạng như dạy học, vui chơi, tặng quà…

Đồng hành cùng cộng đồng hướng tới sự phát triển bền vững là điều mà ABBank luôn chú trọng

Cùng với việc tái định vị thương hiệu đầu năm 2026, cách tiếp cận "phụng sự khách hàng" cho thấy một bước chuyển của ABBank: từ một ngân hàng cung cấp dịch vụ sang vai trò đối tác đồng hành. Từ "phục vụ" trong vận hành, đến "đồng hành" trong hành trình khách hàng, và nay là "phụng sự" trong triết lý phát triển.

Trong một ngành mà sự khác biệt ngày càng thu hẹp, có lẽ điều còn lại không nằm ở sản phẩm, mà ở cách một ngân hàng lựa chọn đứng về phía khách hàng đến đâu.