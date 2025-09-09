ABBANK hỗ trợ doanh nghiệp dệt may tiếp cận vốn với lãi suất từ 2,35%/năm

Nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong ngành may mặc và sản xuất sợi - một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức giới thiệu giải pháp tài chính thiết kế riêng, tích hợp nhiều ưu đãi và công cụ tài chính linh hoạt, phù hợp với đặc thù vận hành của ngành.

Với đặc điểm chuỗi sản xuất phức tạp, vốn lưu động lớn và nhu cầu tài trợ thương mại thường xuyên, các doanh nghiệp dệt may và sản xuất sợi luôn cần một hệ sinh thái tài chính linh hoạt và chuyên biệt. Hiểu rõ điều này, ABBANK đã chính thức giới thiệu gói giải pháp toàn diện được "may đo" dựa trên sự am hiểu sâu sắc về ngành, nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu vốn, tối ưu chi phí giao dịch và hỗ trợ quản lý dòng tiền hiệu quả trên nền tảng số cho doanh nghiệp.

Gói giải pháp tài chính gồm nhiều hình thức cấp tín dụng như: cho vay đa dạng tài sản bảo đảm (TSBĐ) nhận và cấp tín dụng không TSBĐ đến 80% giá trị hạn mức tín dụng, ưu đãi tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C từ 0%, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu lên đến 100% giá trị khoản phải thu và phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp lên đến 2 tỉ đồng.

Doanh nghiệp có doanh thu xuất khẩu bằng USD còn được hưởng mức lãi suất vay VND ưu đãi chỉ từ 2,35%/năm - một trong những mức thấp nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, ABBANK miễn 100% phí thanh toán quốc tế cho các giao dịch đủ điều kiện, góp phần giảm thiểu chi phí tài chính trong bối cảnh chi phí logistics và nhập khẩu nguyên liệu đầu vào vẫn là áp lực lớn với doanh nghiệp ngành dệt may.

Song song với đó, ABBANK cũng triển khai loạt chính sách ưu đãi bổ trợ như: miễn phí toàn bộ giao dịch thanh toán nội địa trên nền tảng ngân hàng số ABBANK BUSINESS, miễn phí 12 tháng dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh, tặng tài khoản số đẹp "Tài lộc Như Ý" và cộng thêm đến 0,5%/năm khi mở hợp đồng tiền gửi online. Các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu còn được hưởng gói phí ưu đãi lên đến 65% cho chuyển tiền TTR và 50% cho dịch vụ L/C, nhờ thu quốc tế và nội địa.

Doanh nghiệp ngành dệt may sẽ được cấp hạn mức cho vay không TSBĐ lên đến 80% giá trị hạn mức tín dụng, cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ khác

Ông Khương Đức Tiệp - Giám đốc Khối SME, ABBANK - cho biết: "Ngành may mặc và sản xuất sợi đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu và phát triển bền vững của nền kinh tế. Chúng tôi xây dựng giải pháp tài chính này dựa trên sự am hiểu sâu sắc về chu kỳ sản xuất, đặc điểm kinh doanh và nhu cầu vận hành thực tiễn của doanh nghiệp trong ngành. Điều này thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường toàn cầu".

Với định hướng thúc đẩy phát triển tài chính bền vững gắn với chiến lược ESG, ABBANK đặt mục tiêu không chỉ mang đến giải pháp tài chính phù hợp mà còn đóng góp vào sự phát triển dài hạn cho doanh nghiệp. Thông qua việc "thiết kế riêng" các sản phẩm tài chính theo đặc thù ngành, ABBANK mong muốn trở thành đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực vận hành và thích ứng với các tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị đang ngày càng được đề cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin và tham gia chương trình có thể liên hệ với ABBANK qua hotline 1800.1159, hoặc đăng ký nhận tư vấn tại đây.