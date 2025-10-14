Tiêu dùng
14/10/2025 08:00

ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới

ABB ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

Ngày 10-10-2025, ABB đã ra mắt một loạt dòng sản phẩm điện dân dụng mới, bao gồm: tủ điện âm tường Elegant P; cầu dao tự động SJ200; cầu dao chống dòng rò, ngắn mạch và quá tải GSJ201; cầu dao chống cháy AFDD thông qua việc phát hiện hồ quang và công tắc ổ cắm tràn viền Framia. Bộ sản phẩm này mang đến giải pháp tiên tiến, bảo vệ an toàn điện toàn diện với thiết kế hiện đại, da dạng màu sắc phù hợp cho mọi công trình thương mại và dân dụng.

ABB sẽ cùng Công ty Thiết bị Điện Viễn Đông mang công nghệ tin cậy đến gần hơn với khách hàng trên khắp Việt Nam

Tại sự kiện, ABB đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối với Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông, ủy quyền cho nhà phân phối để hỗ trợ, mở rộng khả năng tiếp cận của khách hàng đối với các danh mục giải pháp tòa nhà của ABB trên toàn khu vực miền Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện cùng mạng lưới đại lý rộng khắp, Viễn Đông mang đến lợi thế về am hiểu thị trường và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

M.Huy
từ khóa : an toàn điện, thiết bị điện, ABB, điện âm tường
