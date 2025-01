42 tập thể và cá nhân Yến sào Khánh Hòa nhận giấy khen của Sở Công Thương

Năm 2024, ngành Công Thương tỉnh đã đạt kết quả tích cực ở cả 3 lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thị trường trong nước. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,15% so với năm 2023; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước thực hiện 2.044,77 triệu USD, tăng 16,54% so với cùng kỳ năm trước, vượt 9,35% so với kế hoạch năm 2024; kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 1.400,36 triệu USD, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,03% kế hoạch năm 2024.

Đóng góp vào thành công của ngành, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu nhiều đơn hàng có giá trị cao đến các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Trên thị trường nội địa, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế khi phân phối rộng gần 60 dòng sản phẩm đến khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, Công ty tiếp tục giữ vững Thương hiệu quốc gia lần thứ 4, khẳng định sự phát triển bền vững và uy tín của thương hiệu. Với chiến lược và sự cam kết mạnh mẽ, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế của mình, mang giá trị yến sào Việt Nam vươn tầm năm châu.

Nhân dịp này, Sở Công thương tặng giấy khen cho 51 tập thể, 89 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024. Trong đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa có 9 tập thể và 11 cá nhân; Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa có 6 tập thể và 16 cá nhân được khen thưởng, ghi nhận những đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.