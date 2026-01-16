200 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31-12-2025, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 13-01-2026.
|Stt
|BHXH cơ sở quản lý
|Tên đơn vị chậm đóng
|Địa chỉ
|Số lao động
|Số tháng nợ
|Tỷ lệ nợ
|Số tiền chậm đóng
|1
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình
|235 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|1006
|22
|22.075
|57,057,777,570
|2
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn
|10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|30
|93
|92.754
|41,124,886,929
|3
|BHXH cơ sở Bình Dương
|Công ty Cp Xuất Nhập Khẩu Hoàng Sinh
|Đường D4 KCN Phú Tân, Khu 4, Phường Bình Dương, TP.HCM
|4
|33
|33
|32,434,484,892
|4
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn cầu
|Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|537
|20
|20.158
|29,920,353,915
|5
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty TNHH Việt Thắng Jean
|38 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|127
|69
|69.386
|18,385,040,792
|6
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty Cổ Phần Trần Đức
|Bình Phước A, Phường An Phú, TP.HCM
|1411
|5
|4.884
|17,189,183,427
|7
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
|137 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, TP.HCM
|175
|28
|28.345
|15,896,569,906
|8
|BHXH cơ sở Nhà Bè
|Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần
|Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
|128
|49
|49.216
|15,620,204,168
|9
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty TNHH Thảo Hà
|01 Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP.HCM
|90
|53
|53.181
|15,517,301,878
|10
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái
|Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, Phường An Lạc, TP.HCM
|31
|62
|61.888
|15,323,861,895
|11
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
|66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|7
|76
|76
|15,228,199,501
|12
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T
|98 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP.HCM
|104
|62
|61.622
|13,405,654,043
|13
|BHXH cơ sở Dĩ An
|Công ty CP Xây Dựng Công Trình và khai thác đá 621
|Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM
|4
|110
|109.802
|13,247,682,249
|14
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp
|92A-94 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|3
|117
|117.039
|13,005,547,044
|15
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân
|97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM
|11
|71
|71.018
|12,932,391,319
|16
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty CP Dược Phẩm Pha No
|Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|10
|57
|57.494
|12,668,459,728
|17
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty TNHH In Di Co
|215 Trường Chinh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
|4
|62
|62.41
|12,401,770,861
|18
|BHXH cơ sở Phú Mỹ
|Công ty TNHH Gạch men Nhà ý
|Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|195
|32
|32.042
|12,258,939,447
|19
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty TNHH Intershop
|272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, TP.HCM
|145
|35
|35.352
|12,012,135,421
|20
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam
|Lầu 7, Thiên Son Tower, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|13
|17
|17
|11,969,544,813
|21
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|CT CP Phong Phú Sắc Việt
|Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP.HCM
|79
|19
|18.515
|11,844,327,075
|22
|BHXH cơ sở Thới An
|Công ty Cổ Phần Best Quality Construction
|1700/3, QL1A, Phường An Phú Đông, TP.HCM.
|9
|39
|39.063
|11,041,373,215
|23
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh
|8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
|130
|36
|36.47
|10,836,944,567
|24
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên
|LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|2
|62
|61.68
|10,696,618,260
|25
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tam Quan
|Số 53 Đường Số 10, Phường An Khánh, TP.HCM
|240
|20
|20.465
|10,590,214,432
|26
|VP TP. HCM
|Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8
|400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|6
|144
|144.143
|10,440,737,618
|27
|BHXH cơ sở Bà Rịa
|NM luyện phôi Thép - CN Công ty CP Thép Pomina
|KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM
|4
|39
|39
|10,432,367,585
|28
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên
|Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|1
|67
|66.5
|10,258,237,537
|29
|BHXH cơ sở Tân An Hội
|Công ty TNHH Hanjoo Trade
|Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM
|157
|39
|39.085
|9,937,666,344
|30
|BHXH cơ sở Nhà Bè
|Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước
|Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|1
|57
|56.561
|9,888,078,624
|31
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý CTM
|816/27 Trường Sa, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
|146
|25
|24.947
|9,875,002,416
|32
|BHXH cơ sở Tân Định
|CT TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam
|108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|88
|48
|48.482
|9,438,633,595
|33
|BHXH cơ sở Tân Định
|Trung tâm Bưu chính Sài Gòn
|10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|1
|62
|61.994
|9,244,205,681
|34
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công Ty Cổ Phần TINI
|Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|181
|15
|14.792
|8,780,875,613
|35
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health
|Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|107
|18
|17.651
|8,662,798,488
|36
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam
|Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|313
|12
|11.748
|8,221,148,708
|37
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
|Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương
|143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
|106
|33
|32.789
|8,133,168,669
|38
|BHXH cơ sở Nhà Bè
|Công ty TNHH Kondo Vietnam
|Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|107
|22
|22.377
|8,094,132,863
|39
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty Tnhh May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé
|Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|227
|20
|19.618
|7,891,935,512
|40
|BHXH cơ sở Tân Phú
|Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật
|25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|26
|55
|55.301
|7,812,717,758
|41
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL
|Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|352
|13
|13.201
|7,802,477,668
|42
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)
|212/2B Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|10
|83
|83
|7,761,608,583
|43
|BHXH cơ sở Bình Tiên
|Công ty Cổ phần Ba Huân
|22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM
|376
|10
|9.915
|7,287,306,126
|44
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông
|Số 12A12, đường Mê Linh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|3
|109
|109
|7,199,788,283
|45
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tín Thành
|71 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|1
|40
|39.864
|7,172,297,779
|46
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP An ánh Hùng
|178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM
|4
|58
|57.631
|7,141,018,066
|47
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty TNHH Indi Games
|Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|23
|26
|26.329
|7,052,744,378
|48
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Yujin Vina
|Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM
|385
|10
|9.567
|7,014,557,525
|49
|BHXH cơ sở Phú Mỹ
|Công ty Cổ phần Kết cấu thép QH PLUS
|Đường số 3, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|943
|3
|3
|6,996,970,269
|50
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings
|3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM
|104
|23
|22.569
|6,902,259,270
|51
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|308 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM
|22
|58
|58.349
|6,884,760,166
|52
|BHXH cơ sở Hóc Môn
|Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh
|26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Sơn 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
|28
|74
|74.328
|6,623,944,903
|53
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân
|15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM
|59
|54
|54.408
|6,448,116,902
|54
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Đại Nam Việt
|104 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, TP.HCM
|2
|124
|123.853
|6,419,332,024
|55
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh
|191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|253
|4
|3.99
|6,369,272,026
|56
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt
|9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, Phường Thủ Đức, TP.HCM
|3
|62
|61.532
|6,326,063,598
|57
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa Quốc Tế
|729 Đường Ba Tháng Hai , Phường Diên Hồng, TP.HCM
|3
|68
|67.849
|6,298,344,400
|58
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty CP 499
|Số 230 đường 7A, KP 7, Phường An Lạc, TP.HCM
|19
|70
|70.285
|6,224,901,191
|59
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi
|179 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|265
|20
|20.431
|6,180,436,291
|60
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt
|Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|11
|54
|53.517
|6,140,503,171
|61
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty CP HƯNG THỊNH LAND
|53 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|331
|4
|4.439
|6,086,408,543
|62
|VP TP. HCM
|Công ty TNHH Grandhome Stone Vina
|14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
|104
|35
|35.399
|6,043,516,649
|63
|VP TP. HCM
|Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lữ Nhạc
|Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM
|104
|14
|14.441
|6,040,434,061
|64
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ MPC Logistics
|T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|146
|20
|19.671
|6,032,019,388
|65
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Sao Kim
|177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|80
|30
|29.96
|5,734,996,739
|66
|VP TP. HCM
|Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc
|15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
|5
|104
|104
|5,724,579,920
|67
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH Việt Nam Phát
|47B Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TP.HCM
|2
|97
|97.4
|5,555,506,029
|68
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Đ.H.C
|Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
|16
|85
|85.464
|5,444,786,384
|69
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương
|Khu phố 1A, Phường An Phú, TP.HCM
|4
|41
|40.794
|5,383,998,707
|70
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt
|189A Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|48
|39
|38.844
|5,370,504,295
|71
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh
|339 Huỳnh Văn Bánh phường Phú Nhuận, TP.HCM
|33
|56
|56
|5,184,950,884
|72
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
|Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
|242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM
|30
|58
|58.057
|5,070,487,160
|73
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty CP Quốc Tế Quang Điện
|Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|1
|58
|58.194
|5,069,374,086
|74
|BHXH cơ sở Phú Mỹ
|Công ty cổ phần công nghệ VTS
|Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|10
|38
|38.144
|4,870,142,117
|75
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence
|27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|899
|4
|3.98
|4,817,766,398
|76
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
|415/17 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM
|139
|24
|24.303
|4,753,491,174
|77
|VP TP. HCM
|Công Ty CP ÊĐEN
|117 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP.HCM
|9
|60
|60
|4,739,940,530
|78
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty TNHH TMDV Minh Nam
|Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|91
|31
|30.651
|4,721,067,013
|79
|VP TP. HCM
|Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương
|31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
|1
|110
|109.812
|4,718,330,818
|80
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH Brancher.X Việt Nam
|Tầng 19, P.1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|110
|6
|6.058
|4,680,671,822
|81
|BHXH cơ sở Bà Rịa
|Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons
|Số 37 đường 3 tháng 2, Phường Tam Thắng, TP.HCM
|87
|37
|37
|4,617,356,122
|82
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty Cổ phần ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông
|46A Đường 27, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
|2
|172
|172
|4,614,287,860
|83
|VP TP. HCM
|Công ty Cổ phần Tàu Cuốc
|A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM
|24
|85
|84.746
|4,560,457,621
|84
|BHXH cơ sở Thới An
|Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên
|233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM
|3
|117
|116.767
|4,540,677,299
|85
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công Ty CP Dream Viet Education
|P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|284
|11
|11.098
|4,464,241,108
|86
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty TNHH SX Bao Bì Kim Lọai & In Trên Kim Loại
|Lô 37 đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|94
|13
|13.383
|4,458,385,111
|87
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam
|Số 6 Phan Đình Giót , Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|84
|19
|18.506
|4,416,539,115
|88
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh
|64-68 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|84
|16
|16.015
|4,385,335,773
|89
|BHXH cơ sở Thới An
|Công ty TNHH Grand Legend Vina
|09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM
|391
|6
|6.153
|4,370,908,934
|90
|BHXH cơ sở Tân Nhựt
|Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình
|B6/21W1 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
|55
|35
|34.778
|4,343,831,538
|91
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons
|53 Trần Quốc Thảo Phường Xuân Hòa TP.HCM
|210
|6
|6.099
|4,324,117,126
|92
|BHXH cơ sở Bình Dương
|Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long
|Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8,phường Thủ Dầu Một, TP.HCM
|52
|36
|35.902
|4,306,457,747
|93
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Trí
|Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|8
|98
|98.133
|4,293,339,740
|94
|BHXH cơ sở Bà Rịa
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Kim Ngọc
|Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP.HCM
|1
|127
|127
|4,137,390,598
|95
|BHXH cơ sở Nhà Bè
|Công ty Cổ phần TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt
|Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|47
|26
|25.559
|4,099,371,628
|96
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|Công ty TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA
|384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM
|64
|27
|26.561
|4,048,004,605
|97
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH Gỗ Thịnh An
|Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, Phường An Phú, TP.HCM
|8
|74
|74.439
|4,031,573,285
|98
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc
|70 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
|127
|13
|13.459
|3,984,218,944
|99
|BHXH cơ sở Bà Rịa
|Công ty CP Lạc Việt
|159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM
|249
|10
|9.696
|3,948,674,992
|100
|BHXH cơ sở Tân Phú
|Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật
|25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|5
|71
|71.404
|3,948,435,341
|101
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|Công Ty Cổ Phần Color Man Food
|Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM
|3
|44
|43.976
|3,947,834,977
|102
|VP TP. HCM
|Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương
|15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
|41
|69
|69.467
|3,895,745,710
|103
|BHXH cơ sở Bình Tiên
|Công ty Chế biến Thực phẩm XK Hùng Vương
|lô 21-23, đường 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|56
|25
|25.234
|3,772,380,502
|104
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh
|Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|153
|14
|14.283
|3,763,611,725
|105
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH TM SX KT Trường An
|229/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
|6
|125
|125
|3,749,073,574
|106
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network
|Số 33, đường Vạn Kiếp, Phường Gia Định, TP.HCM
|14
|44
|43.655
|3,724,476,043
|107
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Triệu Du Bổn
|Số 15 -17 Đường 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|15
|78
|78.034
|3,700,675,762
|108
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Á Đông HPP
|299B11 Khu biệt thự Sông Giồng, đường Thân Văn Nhiếp, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|4
|55
|55.494
|3,676,167,408
|109
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa
|277B CMT8, Phường Hòa Hưng, TP.HCM
|1
|38
|38.004
|3,604,136,215
|110
|BHXH cơ sở Tân Định
|CÔNG TY CÔ PHÂN TẬP ĐOÀN NRC
|Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM
|14
|30
|29.756
|3,535,181,735
|111
|BHXH cơ sở Tân Phú
|Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế giới Kỹ Thuật
|25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|8
|64
|63.652
|3,531,753,742
|112
|BHXH cơ sở Tân Nhựt
|Công ty CP SX và TM thép Nguyễn Minh
|D6/31 Kp 4, Xã Tân Nhựt, TP.HCM
|30
|30
|29.506
|3,518,170,656
|113
|VP TP. HCM
|Công ty Cổ phần Shark Market
|117/7C Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM
|11
|37
|37
|3,477,461,213
|114
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty TNHH Lô Gi Stíc Đông Dương và Viễn Đông
|Tầng 4, Tòa Nhà Xuri, 112 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
|9
|86
|86.127
|3,461,871,222
|115
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
|Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
|136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP.HCM
|83
|16
|16.424
|3,366,863,525
|116
|VP TP. HCM
|Công ty CP Điện Máy TP. HCM
|455 - 457 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|4
|49
|48.918
|3,348,881,128
|117
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty TNHH Vận Tải Liên Hiệp Huy Hoàng
|Số 340/44, đường Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|1
|49
|48.874
|3,288,112,669
|118
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam
|104 – 106 Trần Lựu, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|324
|7
|6.922
|3,282,812,274
|119
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Vũ Minh
|Số 235, đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM
|2
|157
|157
|3,273,216,068
|120
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty TNHH SX TM DV AMITY
|142B Đường số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|183
|10
|9.733
|3,243,533,719
|121
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp Điện Thế Minh
|41 Đường 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
|1
|33
|33
|3,224,093,370
|122
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Socon Việt Nam
|Tầng 5. Tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|1
|84
|83.99
|3,208,194,439
|123
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty TNHH Phát Triển KT XD TECHDCONS
|447/3 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|19
|78
|78.425
|3,141,090,877
|124
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
|Công Ty Cổ Phần DKRA Group
|63-67 An Điềm, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
|63
|22
|21.656
|3,131,061,411
|125
|BHXH cơ sở Bình Dương
|Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dương
|Ô 6, lô C, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM
|31
|31
|30.726
|3,120,429,874
|126
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Nam Thành
|42/28 Nguyễn Minh Hoàng, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
|3
|69
|69.487
|3,086,515,665
|127
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Kiến trúc MH
|18 bis/22/1D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Định, TP.HCM
|58
|9
|8.513
|3,056,441,439
|128
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty TNHH A I Ơ I Studios
|The Verosa Park, Số 39 Đường số 10, Phường Long Trường, TP.HCM
|36
|14
|13.947
|3,053,951,200
|129
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn
|Số 30, đường Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP.HCM
|27
|30
|29.929
|3,040,849,076
|130
|BHXH cơ sở Đất Đỏ
|Chi nhánh Công ty Cổ phần nông nghiệp Hòa Lâm
|Tỉnh lộ 328, ấp Bàu Chiên, xã Bàu Lâm, TP.HCM
|38
|41
|41.363
|3,023,410,478
|131
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty cổ phần Hải Đăng
|38 đường 94, Phường Cát Lái, TP.HCM
|103
|10
|10
|3,000,071,069
|132
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công Ty Cổ phần Many Touches
|Tầng 7, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP.HCM
|4
|28
|28
|2,952,625,192
|133
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Trường Quốc tế TAS
|177A, 172,180 Nguyễn Văn Hưởng , Phường An Khánh, TP.HCM
|71
|3
|3.331
|2,941,252,467
|134
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty cổ phần Fine Hospitality Furnishings
|T1/21M Tổ 1, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|245
|5
|5.23
|2,930,514,919
|135
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty Cổ phần LAVELA
|1B32 Đường 24, Khu phố 7, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|167
|9
|8.921
|2,923,561,464
|136
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty CP TV và ĐT Việt Úc
|402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
|18
|44
|44.031
|2,918,740,295
|137
|BHXH cơ sở Tân An Hội
|Công ty TNHH Thương mại May mặc Vigawell
|11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM
|275
|6
|6.053
|2,914,152,706
|138
|BHXH cơ sở Tân Uyên
|Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden
|Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM
|156
|9
|9
|2,899,303,365
|139
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty Cổ phần Xây Dựng 41
|50C Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long, TP.HCM
|1
|100
|100
|2,884,014,610
|140
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH Thế Giới HQ
|383/33A Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|6
|82
|82.48
|2,879,182,006
|141
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan Khang
|431A Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
|7
|95
|95.183
|2,871,123,328
|142
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Vui
|139B Pasteur Phường Xuân Hòa , TP.HCM
|4
|110
|110.078
|2,845,228,866
|143
|BHXH cơ sở Bình Tiên
|Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG INVESTMENT
|110-112 Đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP.HCM
|23
|30
|30.142
|2,841,551,116
|144
|VP TP. HCM
|Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn
|56 Giải Phóng, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM,
|4
|113
|112.687
|2,822,665,474
|145
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty TNHH Ta Shuan
|Lô 7-9-11 Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|29
|49
|48.802
|2,818,251,454
|146
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1
|127 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TP.HCM
|215
|8
|7.791
|2,813,306,988
|147
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí PVE
|801 Tầng 8, Ct Plaza, 60A Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|14
|45
|45.379
|2,808,385,617
|148
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH KNT Phoong Tín Vina 4
|Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|426
|4
|3.737
|2,784,377,934
|149
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|Công ty CP Công nghệ An Toàn
|41-43 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|1
|103
|103
|2,773,727,871
|150
|BHXH cơ sở Bình Thạnh
|Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Công trình Bình An
|Số 401/21, đường Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
|1
|132
|131.757
|2,761,807,910
|151
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất IPC
|86/1A Đường 3, Tổ 6, Khu Phố 8, Phường Thủ Đức, TP.HCM
|13
|55
|55
|2,729,700,925
|152
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|Công Ty Tnhh Forever Bride (Việt Nam)
|Đơn vị 3A, Tầng 3, Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn Số 2, Đường 15, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM
|48
|22
|22.351
|2,720,261,802
|153
|BHXH cơ sở Hóc Môn
|Công ty TNHH SNC Garment International
|450/64 tổ 14 ấp 1, xã đông thạnh TP.HCM
|292
|7
|7.242
|2,718,064,773
|154
|BHXH cơ sở Bình Thới
|Công ty Cổ Phần HOTDEAL
|332 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, TP.HCM
|10
|58
|58.193
|2,687,234,302
|155
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty Cổ phần Licogi 13 - Đầu Tư Xây Dựng Và Hạ Tầng
|Lầu 2, Số 35 Đường Số 2, Khu Phố 4, Phường An Khánh, TP.HCM
|8
|85
|85
|2,635,185,492
|156
|BHXH cơ sở Dĩ An
|Công ty CP Khí CN Cơ Điện Lạnh Tỉnh Thành Phát
|345/14 Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM
|2
|101
|100.701
|2,625,864,343
|157
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty Cổ phần DRH Holdings
|67 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|35
|20
|19.774
|2,623,340,454
|158
|BHXH cơ sở Bình Thạnh
|Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một - Việt Nguyên
|Số 60 đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM
|98
|15
|15.305
|2,612,805,132
|159
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty Cổ phần XD Trang Trí Nội Thất TM Tín Thành
|62, Đường 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Khu Phố 5 Phường Hiệp Bình, TP.HCM
|20
|62
|62
|2,598,872,213
|160
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Htf Holdings
|Số 8, Đường 11, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
|23
|46
|46
|2,561,203,958
|161
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty CP Phần Mềm Hoàn Cầu
|235 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP.HCM
|34
|33
|33.34
|2,560,597,557
|162
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH KT Tư Vấn Độc Lập
|Tầng 1, Tòa nhà Vietphone Building -2, 21 Phan Kế Bính, Phường Tân Định, TP.HCM
|14
|132
|132.289
|2,546,592,473
|163
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty TNHH SX-TM-DV HHLDECOR
|52 ĐƯỜNG 24A, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|5
|66
|66.158
|2,541,514,106
|164
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH LEGATO TECHNOLOGIES
|45 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, TP.HCM
|14
|20
|20.034
|2,519,790,436
|165
|BHXH cơ sở Nhà Bè
|Công ty TNHH Thương Mại Nhất Thống
|Số 40, ấp 4, Xã Nhà Bè, TP.HCM
|17
|48
|48.177
|2,494,759,903
|166
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
|Công ty TNHH Nhựa Phước Thành
|1250-1252 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
|4
|38
|37.866
|2,492,163,470
|167
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH TM-DV May Mặc Hòa Sơn
|Số 8, Đường ĐT743, Khu Phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, TP.HCM
|8
|56
|55.749
|2,474,361,626
|168
|BHXH cơ sở Hóc Môn
|Công ty TNHH MTV SX TM TP Công Danh
|101-4 đường nb, cụm công nghiệp nhị xuân, xã xuân thới sơn, TP.HCM.
|14
|65
|64.934
|2,449,038,960
|169
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH PASSIO
|15F - 15G Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|1
|83
|82.807
|2,409,855,803
|170
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|Công ty TNHH SENS
|Tầng 16 Tòa nhà Phượng Long, 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM
|8
|41
|41.124
|2,409,058,363
|171
|BHXH cơ sở Thới An
|Công ty TNHH SX-TM-DV XNK Tiến Minh
|61/47, đường TTH01, KP4A, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM
|40
|28
|28
|2,403,318,053
|172
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty Cổ phần sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
|1016A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM
|401
|4
|3.975
|2,399,492,726
|173
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Hiệp Quang AGRO
|Tầng 6 Tòa nhà YourOffice, Số 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP.HCM
|1
|74
|74.129
|2,382,653,119
|174
|BHXH cơ sở Cát Lái
|Công ty TNHH Revolution Paint
|Số 64 Nguyễn Quý Đức, Phường Bình Trưng, TP.HCM
|5
|54
|53.783
|2,371,564,089
|175
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đá Nữ Hoàng
|27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
|83
|17
|17.147
|2,358,364,739
|176
|BHXH cơ sở Thới An
|Công ty TNHH TC and B Việt Nam
|162/2 Quốc Lộ 1 A, Phường Thới An, Phường Thới An, TP.HCM
|57
|8
|8.248
|2,340,485,580
|177
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nội Thất Hoàng Triều
|19/7 Võ Văn Ngân, Khu Phố 2, Phường Thủ Đức, TP.HCM
|4
|62
|61.697
|2,340,060,587
|178
|BHXH cơ sở Hóc Môn
|Công ty TNHH SX Tm giày da Trung Việt
|31/13 ấp 04, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
|1
|64
|64.24
|2,329,036,985
|179
|BHXH cơ sở Tân Phú
|Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trang Minh
|61 Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|22
|46
|45.906
|2,326,041,162
|180
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH MTV Giống Gia Súc Vietswan
|Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, TP.HCM
|175
|6
|5.875
|2,306,345,294
|181
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty Cổ Phần Thực Phẩm & Đồ Uống SW
|Tầng trệt và 1, số 45 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|58
|19
|18.725
|2,294,962,029
|182
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|Công ty TNHH GN - VT QT Đa Phương Thức Thông Minh
|Tầng 5 Tòa Nhà Đinh Lễ Số 1 Đinh Lễ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM
|57
|16
|16.097
|2,277,944,650
|183
|BHXH cơ sở An Lạc
|Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam
|Số 95 đường số 3, Phường An Lạc, TP.HCM
|16
|62
|61.504
|2,277,709,615
|184
|BHXH cơ sở Tân An Hội
|Công ty TNHH SX TM Nguyễn Hoàng Hải
|71 Sông Lu, tổ 1 ấp 5, xã Bình Mỹ, TP.HCM
|35
|25
|24.64
|2,257,254,033
|185
|BHXH cơ sở Bến Cát
|Công ty CP DV XD Địa ốc Đất Nguồn
|Ô P1B, Lô NP32, Khu tái định cư Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP.HCM
|6
|47
|46.866
|2,228,904,337
|186
|BHXH cơ sở Bình Dương
|Công ty CP SX Lọc Khí Việt
|Lô C3.4, Đường N14, Khu Công Nghiệp Đồng An 2, Phường Bình Dương, TP.HCM
|46
|16
|16.414
|2,200,969,320
|187
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
|Công ty TNHH Alpha Won Garment
|Số 32/3 DT743, Bình Quới A, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|1
|57
|56.979
|2,198,291,325
|188
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty TNHH Xe nâng Tín Quang
|180 Đường 11 Khu Phố 5, Phường Linh Xuân, TP.HCM
|74
|10
|9.518
|2,192,954,946
|189
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty Cổ phần V Lotus Holdings
|Số 10 Đường 23, Khu Phố 2, Phường An Khánh, TP.HCM
|445
|4
|3.655
|2,185,860,057
|190
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty TNHH HALO Group
|Số 1 Sương Nguyệt ánh, Phường Bến Thành, TP.HCM
|3
|62
|61.935
|2,151,335,866
|191
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|Công ty TNHH Đại Tân
|Khu A, Lô G.27c-28b, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM
|159
|7
|7
|2,138,987,951
|192
|BHXH cơ sở Tân Định
|Công ty CP Quốc Tế Truyền Thông
|62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM
|48
|9
|8.844
|2,136,165,266
|193
|BHXH cơ sở Thới An
|Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh
|528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, phường An Phú Đông, TP.HCM
|33
|56
|55.73
|2,131,382,682
|194
|BHXH cơ sở Hạnh Thông
|Công Ty TNHH Sản Xuất Hữu Nghị
|17/6A Đường Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP.HCM
|194
|7
|6.542
|2,129,369,695
|195
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
|Công ty Cổ phần DKRA VEGA
|36 Tăng Bạt Hổ, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
|104
|14
|14.165
|2,125,821,820
|196
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty TNHH Xây Dựng Giao Thông MBM
|163/20 Tân Phước, Phường Diên Hồng, TP.HCM
|22
|38
|38.18
|2,119,970,565
|197
|BHXH cơ sở Thủ Đức
|Công ty Cổ phần Sadec District
|Số 63 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP.HCM
|3
|71
|71
|2,114,709,054
|198
|BHXH cơ sở Tân Phú
|Công Ty TNHH TV Kiến Trúc Và XD Trùng Dương
|160B/41 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|12
|69
|69.262
|2,112,160,527
|199
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
|Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Công nghiệp Miền Nam
|PP10 Đường Ba Vì, Phường Hòa Hưng, TP.HCM
|32
|40
|40.439
|2,108,656,614
|200
|BHXH cơ sở Tân Phú
|Công ty TNHH XD Và KD Nhà Phú An Hưng
|02 Trịnh Lỗi, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|1
|147
|146.564
|2,093,062,100