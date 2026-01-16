Doanh nghiệp
16/01/2026 13:54

200 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Bảo hiểm Xã hội TP HCM thông báo danh sách 200 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 03 tháng trở lên và có số tiền lớn.

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31-12-2025, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 13-01-2026.

Stt BHXH cơ sở quản lý Tên đơn vị chậm đóng Địa chỉ Số lao động Số tháng nợ Tỷ lệ nợ Số tiền chậm đóng
1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình 235 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 1006 22 22.075 57,057,777,570
2 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 30 93 92.754 41,124,886,929
3 BHXH cơ sở Bình Dương Công ty Cp Xuất Nhập Khẩu Hoàng Sinh Đường D4 KCN Phú Tân, Khu 4, Phường Bình Dương, TP.HCM 4 33 33 32,434,484,892
4 BHXH cơ sở Tân Định Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn cầu Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM 537 20 20.158 29,920,353,915
5 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty TNHH Việt Thắng Jean 38 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 127 69 69.386 18,385,040,792
6 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty Cổ Phần Trần Đức Bình Phước A, Phường An Phú, TP.HCM 1411 5 4.884 17,189,183,427
7 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế 137 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, TP.HCM 175 28 28.345 15,896,569,906
8 BHXH cơ sở Nhà Bè Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM 128 49 49.216 15,620,204,168
9 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty TNHH Thảo Hà 01 Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP.HCM 90 53 53.181 15,517,301,878
10 BHXH cơ sở An Lạc Công ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, Phường An Lạc, TP.HCM 31 62 61.888 15,323,861,895
11 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt 66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM 7 76 76 15,228,199,501
12 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T 98 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP.HCM 104 62 61.622 13,405,654,043
13 BHXH cơ sở Dĩ An Công ty CP Xây Dựng Công Trình và khai thác đá 621 Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM 4 110 109.802 13,247,682,249
14 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp 92A-94 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 3 117 117.039 13,005,547,044
15 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM 11 71 71.018 12,932,391,319
16 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty CP Dược Phẩm Pha No Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM 10 57 57.494 12,668,459,728
17 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH In Di Co 215 Trường Chinh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM 4 62 62.41 12,401,770,861
18 BHXH cơ sở Phú Mỹ Công ty TNHH Gạch men Nhà ý Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM 195 32 32.042 12,258,939,447
19 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty TNHH Intershop 272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, TP.HCM 145 35 35.352 12,012,135,421
20 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam Lầu 7, Thiên Son Tower, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 13 17 17 11,969,544,813
21 BHXH cơ sở Hòa Hưng CT CP Phong Phú Sắc Việt Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP.HCM 79 19 18.515 11,844,327,075
22 BHXH cơ sở Thới An Công ty Cổ Phần Best Quality Construction 1700/3, QL1A, Phường An Phú Đông, TP.HCM. 9 39 39.063 11,041,373,215
23 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh 8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM 130 36 36.47 10,836,944,567
24 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 2 62 61.68 10,696,618,260
25 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tam Quan Số 53 Đường Số 10, Phường An Khánh, TP.HCM 240 20 20.465 10,590,214,432
26 VP TP. HCM Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8 400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 6 144 144.143 10,440,737,618
27 BHXH cơ sở Bà Rịa NM luyện phôi Thép - CN Công ty CP Thép Pomina KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP.HCM 4 39 39 10,432,367,585
28 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 1 67 66.5 10,258,237,537
29 BHXH cơ sở Tân An Hội Công ty TNHH Hanjoo Trade Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM 157 39 39.085 9,937,666,344
30 BHXH cơ sở Nhà Bè Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM 1 57 56.561 9,888,078,624
31 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý CTM 816/27 Trường Sa, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM 146 25 24.947 9,875,002,416
32 BHXH cơ sở Tân Định CT TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 88 48 48.482 9,438,633,595
33 BHXH cơ sở Tân Định Trung tâm Bưu chính Sài Gòn 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 1 62 61.994 9,244,205,681
34 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ Phần TINI Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 181 15 14.792 8,780,875,613
35 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 107 18 17.651 8,662,798,488
36 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 313 12 11.748 8,221,148,708
37 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương 143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP.HCM 106 33 32.789 8,133,168,669
38 BHXH cơ sở Nhà Bè Công ty TNHH Kondo Vietnam Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM 107 22 22.377 8,094,132,863
39 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty Tnhh May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM 227 20 19.618 7,891,935,512
40 BHXH cơ sở Tân Phú Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 26 55 55.301 7,812,717,758
41 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 352 13 13.201 7,802,477,668
42 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A) 212/2B Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 10 83 83 7,761,608,583
43 BHXH cơ sở Bình Tiên Công ty Cổ phần Ba Huân 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM 376 10 9.915 7,287,306,126
44 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông Số 12A12, đường Mê Linh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 3 109 109 7,199,788,283
45 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tín Thành 71 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 1 40 39.864 7,172,297,779
46 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP An ánh Hùng 178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM 4 58 57.631 7,141,018,066
47 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty TNHH Indi Games Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM 23 26 26.329 7,052,744,378
48 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Yujin Vina Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM 385 10 9.567 7,014,557,525
49 BHXH cơ sở Phú Mỹ Công ty Cổ phần Kết cấu thép QH PLUS Đường số 3, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, phường Phú Mỹ, TP.HCM 943 3 3 6,996,970,269
50 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM 104 23 22.569 6,902,259,270
51 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 308 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM 22 58 58.349 6,884,760,166
52 BHXH cơ sở Hóc Môn Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh 26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Sơn 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM 28 74 74.328 6,623,944,903
53 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân 15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM 59 54 54.408 6,448,116,902
54 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Đại Nam Việt 104 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, TP.HCM 2 124 123.853 6,419,332,024
55 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 253 4 3.99 6,369,272,026
56 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt 9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, Phường Thủ Đức, TP.HCM 3 62 61.532 6,326,063,598
57 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa Quốc Tế 729 Đường Ba Tháng Hai , Phường Diên Hồng, TP.HCM 3 68 67.849 6,298,344,400
58 BHXH cơ sở An Lạc Công ty CP 499 Số 230 đường 7A, KP 7, Phường An Lạc, TP.HCM 19 70 70.285 6,224,901,191
59 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi 179 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 265 20 20.431 6,180,436,291
60 BHXH cơ sở An Lạc Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 11 54 53.517 6,140,503,171
61 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty CP HƯNG THỊNH LAND 53 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 331 4 4.439 6,086,408,543
62 VP TP. HCM Công ty TNHH Grandhome Stone Vina 14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM 104 35 35.399 6,043,516,649
63 VP TP. HCM Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lữ Nhạc Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM 104 14 14.441 6,040,434,061
64 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ MPC Logistics T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM 146 20 19.671 6,032,019,388
65 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Sao Kim 177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 80 30 29.96 5,734,996,739
66 VP TP. HCM Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM 5 104 104 5,724,579,920
67 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH Việt Nam Phát 47B Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TP.HCM 2 97 97.4 5,555,506,029
68 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Đ.H.C Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM 16 85 85.464 5,444,786,384
69 BHXH cơ sở Lái Thiêu Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương Khu phố 1A, Phường An Phú, TP.HCM 4 41 40.794 5,383,998,707
70 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt 189A Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 48 39 38.844 5,370,504,295
71 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh 339 Huỳnh Văn Bánh phường Phú Nhuận, TP.HCM 33 56 56 5,184,950,884
72 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn 242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM 30 58 58.057 5,070,487,160
73 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty CP Quốc Tế Quang Điện Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 1 58 58.194 5,069,374,086
74 BHXH cơ sở Phú Mỹ Công ty cổ phần công nghệ VTS Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM 10 38 38.144 4,870,142,117
75 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM 899 4 3.98 4,817,766,398
76 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch 415/17 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM 139 24 24.303 4,753,491,174
77 VP TP. HCM Công Ty CP ÊĐEN 117 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP.HCM 9 60 60 4,739,940,530
78 BHXH cơ sở An Lạc Công ty TNHH TMDV Minh Nam Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 91 31 30.651 4,721,067,013
79 VP TP. HCM Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, TP.HCM 1 110 109.812 4,718,330,818
80 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH Brancher.X Việt Nam Tầng 19, P.1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức, Phường Sài Gòn, TP.HCM 110 6 6.058 4,680,671,822
81 BHXH cơ sở Bà Rịa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons Số 37 đường 3 tháng 2, Phường Tam Thắng, TP.HCM 87 37 37 4,617,356,122
82 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty Cổ phần ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông 46A Đường 27, Phường Hiệp Bình, TP.HCM 2 172 172 4,614,287,860
83 VP TP. HCM Công ty Cổ phần Tàu Cuốc A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM 24 85 84.746 4,560,457,621
84 BHXH cơ sở Thới An Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên 233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM 3 117 116.767 4,540,677,299
85 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty CP Dream Viet Education P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM 284 11 11.098 4,464,241,108
86 BHXH cơ sở An Lạc Công ty TNHH SX Bao Bì Kim Lọai & In Trên Kim Loại Lô 37 đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 94 13 13.383 4,458,385,111
87 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam Số 6 Phan Đình Giót , Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 84 19 18.506 4,416,539,115
88 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.HCM 84 16 16.015 4,385,335,773
89 BHXH cơ sở Thới An Công ty TNHH Grand Legend Vina 09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM 391 6 6.153 4,370,908,934
90 BHXH cơ sở Tân Nhựt Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình B6/21W1 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM 55 35 34.778 4,343,831,538
91 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons 53 Trần Quốc Thảo Phường Xuân Hòa TP.HCM 210 6 6.099 4,324,117,126
92 BHXH cơ sở Bình Dương Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8,phường Thủ Dầu Một, TP.HCM 52 36 35.902 4,306,457,747
93 BHXH cơ sở Tân Định Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Trí Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, Phường Sài Gòn, TP.HCM 8 98 98.133 4,293,339,740
94 BHXH cơ sở Bà Rịa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Kim Ngọc Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP.HCM 1 127 127 4,137,390,598
95 BHXH cơ sở Nhà Bè Công ty Cổ phần TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM 47 26 25.559 4,099,371,628
96 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công ty TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM 64 27 26.561 4,048,004,605
97 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH Gỗ Thịnh An Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, Phường An Phú, TP.HCM 8 74 74.439 4,031,573,285
98 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc 70 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP.HCM 127 13 13.459 3,984,218,944
99 BHXH cơ sở Bà Rịa Công ty CP Lạc Việt 159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM 249 10 9.696 3,948,674,992
100 BHXH cơ sở Tân Phú Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 5 71 71.404 3,948,435,341
101 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công Ty Cổ Phần Color Man Food Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM 3 44 43.976 3,947,834,977
102 VP TP. HCM Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM 41 69 69.467 3,895,745,710
103 BHXH cơ sở Bình Tiên Công ty Chế biến Thực phẩm XK Hùng Vương lô 21-23, đường 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 56 25 25.234 3,772,380,502
104 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường Thuận Giao, TP.HCM 153 14 14.283 3,763,611,725
105 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH TM SX KT Trường An 229/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM 6 125 125 3,749,073,574
106 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network Số 33, đường Vạn Kiếp, Phường Gia Định, TP.HCM 14 44 43.655 3,724,476,043
107 BHXH cơ sở An Lạc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Triệu Du Bổn Số 15 -17 Đường 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 15 78 78.034 3,700,675,762
108 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Á Đông HPP 299B11 Khu biệt thự Sông Giồng, đường Thân Văn Nhiếp, Phường Bình Trưng, TP.HCM 4 55 55.494 3,676,167,408
109 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa 277B CMT8, Phường Hòa Hưng, TP.HCM 1 38 38.004 3,604,136,215
110 BHXH cơ sở Tân Định CÔNG TY CÔ PHÂN TẬP ĐOÀN NRC Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM 14 30 29.756 3,535,181,735
111 BHXH cơ sở Tân Phú Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế giới Kỹ Thuật 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 8 64 63.652 3,531,753,742
112 BHXH cơ sở Tân Nhựt Công ty CP SX và TM thép Nguyễn Minh D6/31 Kp 4, Xã Tân Nhựt, TP.HCM 30 30 29.506 3,518,170,656
113 VP TP. HCM Công ty Cổ phần Shark Market 117/7C Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM 11 37 37 3,477,461,213
114 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty TNHH Lô Gi Stíc Đông Dương và Viễn Đông Tầng 4, Tòa Nhà Xuri, 112 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP.HCM 9 86 86.127 3,461,871,222
115 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP.HCM 83 16 16.424 3,366,863,525
116 VP TP. HCM Công ty CP Điện Máy TP. HCM 455 - 457 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 4 49 48.918 3,348,881,128
117 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty TNHH Vận Tải Liên Hiệp Huy Hoàng Số 340/44, đường Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 1 49 48.874 3,288,112,669
118 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam 104 – 106 Trần Lựu, Phường Bình Trưng, TP.HCM 324 7 6.922 3,282,812,274
119 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Vũ Minh Số 235, đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM 2 157 157 3,273,216,068
120 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty TNHH SX TM DV AMITY 142B Đường số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, Phường Bình Trưng, TP.HCM 183 10 9.733 3,243,533,719
121 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp Điện Thế Minh 41 Đường 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP.HCM 1 33 33 3,224,093,370
122 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Socon Việt Nam Tầng 5. Tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Sài Gòn, TP.HCM 1 84 83.99 3,208,194,439
123 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty TNHH Phát Triển KT XD TECHDCONS 447/3 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 19 78 78.425 3,141,090,877
124 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công Ty Cổ Phần DKRA Group 63-67 An Điềm, Phường Chợ Lớn, TP.HCM 63 22 21.656 3,131,061,411
125 BHXH cơ sở Bình Dương Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dương Ô 6, lô C, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM 31 31 30.726 3,120,429,874
126 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Nam Thành 42/28 Nguyễn Minh Hoàng, Phường Bảy Hiền, TP.HCM 3 69 69.487 3,086,515,665
127 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Kiến trúc MH 18 bis/22/1D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Định, TP.HCM 58 9 8.513 3,056,441,439
128 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty TNHH A I Ơ I Studios The Verosa Park, Số 39 Đường số 10, Phường Long Trường, TP.HCM 36 14 13.947 3,053,951,200
129 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn Số 30, đường Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP.HCM 27 30 29.929 3,040,849,076
130 BHXH cơ sở Đất Đỏ Chi nhánh Công ty Cổ phần nông nghiệp Hòa Lâm Tỉnh lộ 328, ấp Bàu Chiên, xã Bàu Lâm, TP.HCM 38 41 41.363 3,023,410,478
131 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty cổ phần Hải Đăng 38 đường 94, Phường Cát Lái, TP.HCM 103 10 10 3,000,071,069
132 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ phần Many Touches Tầng 7, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP.HCM 4 28 28 2,952,625,192
133 BHXH cơ sở Cát Lái Trường Quốc tế TAS 177A, 172,180 Nguyễn Văn Hưởng , Phường An Khánh, TP.HCM 71 3 3.331 2,941,252,467
134 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty cổ phần Fine Hospitality Furnishings T1/21M Tổ 1, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM 245 5 5.23 2,930,514,919
135 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty Cổ phần LAVELA 1B32 Đường 24, Khu phố 7, Phường Bình Trưng, TP.HCM 167 9 8.921 2,923,561,464
136 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty CP TV và ĐT Việt Úc 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM 18 44 44.031 2,918,740,295
137 BHXH cơ sở Tân An Hội Công ty TNHH Thương mại May mặc Vigawell 11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM 275 6 6.053 2,914,152,706
138 BHXH cơ sở Tân Uyên Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM 156 9 9 2,899,303,365
139 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty Cổ phần Xây Dựng 41 50C Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long, TP.HCM 1 100 100 2,884,014,610
140 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH Thế Giới HQ 383/33A Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 6 82 82.48 2,879,182,006
141 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan Khang 431A Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM 7 95 95.183 2,871,123,328
142 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Vui 139B Pasteur Phường Xuân Hòa , TP.HCM 4 110 110.078 2,845,228,866
143 BHXH cơ sở Bình Tiên Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG INVESTMENT 110-112 Đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP.HCM 23 30 30.142 2,841,551,116
144 VP TP. HCM Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn 56 Giải Phóng, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, 4 113 112.687 2,822,665,474
145 BHXH cơ sở An Lạc Công ty TNHH Ta Shuan Lô 7-9-11 Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 29 49 48.802 2,818,251,454
146 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TP.HCM 215 8 7.791 2,813,306,988
147 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí PVE 801 Tầng 8, Ct Plaza, 60A Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 14 45 45.379 2,808,385,617
148 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH KNT Phoong Tín Vina 4 Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM 426 4 3.737 2,784,377,934
149 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công ty CP Công nghệ An Toàn 41-43 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 1 103 103 2,773,727,871
150 BHXH cơ sở Bình Thạnh Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Công trình Bình An Số 401/21, đường Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM 1 132 131.757 2,761,807,910
151 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất IPC 86/1A Đường 3, Tổ 6, Khu Phố 8, Phường Thủ Đức, TP.HCM 13 55 55 2,729,700,925
152 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công Ty Tnhh Forever Bride (Việt Nam) Đơn vị 3A, Tầng 3, Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn Số 2, Đường 15, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM 48 22 22.351 2,720,261,802
153 BHXH cơ sở Hóc Môn Công ty TNHH SNC Garment International 450/64 tổ 14 ấp 1, xã đông thạnh TP.HCM 292 7 7.242 2,718,064,773
154 BHXH cơ sở Bình Thới Công ty Cổ Phần HOTDEAL 332 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, TP.HCM 10 58 58.193 2,687,234,302
155 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty Cổ phần Licogi 13 - Đầu Tư Xây Dựng Và Hạ Tầng Lầu 2, Số 35 Đường Số 2, Khu Phố 4, Phường An Khánh, TP.HCM 8 85 85 2,635,185,492
156 BHXH cơ sở Dĩ An Công ty CP Khí CN Cơ Điện Lạnh Tỉnh Thành Phát 345/14 Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM 2 101 100.701 2,625,864,343
157 BHXH cơ sở Tân Định Công ty Cổ phần DRH Holdings 67 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM 35 20 19.774 2,623,340,454
158 BHXH cơ sở Bình Thạnh Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một - Việt Nguyên Số 60 đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM 98 15 15.305 2,612,805,132
159 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty Cổ phần XD Trang Trí Nội Thất TM Tín Thành 62, Đường 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Khu Phố 5 Phường Hiệp Bình, TP.HCM 20 62 62 2,598,872,213
160 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Htf Holdings Số 8, Đường 11, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình, TP.HCM 23 46 46 2,561,203,958
161 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty CP Phần Mềm Hoàn Cầu 235 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP.HCM 34 33 33.34 2,560,597,557
162 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH KT Tư Vấn Độc Lập Tầng 1, Tòa nhà Vietphone Building -2, 21 Phan Kế Bính, Phường Tân Định, TP.HCM 14 132 132.289 2,546,592,473
163 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty TNHH SX-TM-DV HHLDECOR 52 ĐƯỜNG 24A, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM 5 66 66.158 2,541,514,106
164 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH LEGATO TECHNOLOGIES 45 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, TP.HCM 14 20 20.034 2,519,790,436
165 BHXH cơ sở Nhà Bè Công ty TNHH Thương Mại Nhất Thống Số 40, ấp 4, Xã Nhà Bè, TP.HCM 17 48 48.177 2,494,759,903
166 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công ty TNHH Nhựa Phước Thành 1250-1252 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Lớn, TP.HCM 4 38 37.866 2,492,163,470
167 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH TM-DV May Mặc Hòa Sơn Số 8, Đường ĐT743, Khu Phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, TP.HCM 8 56 55.749 2,474,361,626
168 BHXH cơ sở Hóc Môn Công ty TNHH MTV SX TM TP Công Danh 101-4 đường nb, cụm công nghiệp nhị xuân, xã xuân thới sơn, TP.HCM. 14 65 64.934 2,449,038,960
169 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH PASSIO 15F - 15G Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM 1 83 82.807 2,409,855,803
170 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công ty TNHH SENS Tầng 16 Tòa nhà Phượng Long, 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM 8 41 41.124 2,409,058,363
171 BHXH cơ sở Thới An Công ty TNHH SX-TM-DV XNK Tiến Minh 61/47, đường TTH01, KP4A, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM 40 28 28 2,403,318,053
172 BHXH cơ sở An Lạc Công ty Cổ phần sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân 1016A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM 401 4 3.975 2,399,492,726
173 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Hiệp Quang AGRO Tầng 6 Tòa nhà YourOffice, Số 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP.HCM 1 74 74.129 2,382,653,119
174 BHXH cơ sở Cát Lái Công ty TNHH Revolution Paint Số 64 Nguyễn Quý Đức, Phường Bình Trưng, TP.HCM 5 54 53.783 2,371,564,089
175 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đá Nữ Hoàng 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP.HCM 83 17 17.147 2,358,364,739
176 BHXH cơ sở Thới An Công ty TNHH TC and B Việt Nam 162/2 Quốc Lộ 1 A, Phường Thới An, Phường Thới An, TP.HCM 57 8 8.248 2,340,485,580
177 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nội Thất Hoàng Triều 19/7 Võ Văn Ngân, Khu Phố 2, Phường Thủ Đức, TP.HCM 4 62 61.697 2,340,060,587
178 BHXH cơ sở Hóc Môn Công ty TNHH SX Tm giày da Trung Việt 31/13 ấp 04, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM 1 64 64.24 2,329,036,985
179 BHXH cơ sở Tân Phú Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trang Minh 61 Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 22 46 45.906 2,326,041,162
180 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH MTV Giống Gia Súc Vietswan Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, Phường Lái Thiêu, TP.HCM 175 6 5.875 2,306,345,294
181 BHXH cơ sở Tân Định Công ty Cổ Phần Thực Phẩm & Đồ Uống SW Tầng trệt và 1, số 45 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP.HCM 58 19 18.725 2,294,962,029
182 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công ty TNHH GN - VT QT Đa Phương Thức Thông Minh Tầng 5 Tòa Nhà Đinh Lễ Số 1 Đinh Lễ, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM 57 16 16.097 2,277,944,650
183 BHXH cơ sở An Lạc Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam Số 95 đường số 3, Phường An Lạc, TP.HCM 16 62 61.504 2,277,709,615
184 BHXH cơ sở Tân An Hội Công ty TNHH SX TM Nguyễn Hoàng Hải 71 Sông Lu, tổ 1 ấp 5, xã Bình Mỹ, TP.HCM 35 25 24.64 2,257,254,033
185 BHXH cơ sở Bến Cát Công ty CP DV XD Địa ốc Đất Nguồn Ô P1B, Lô NP32, Khu tái định cư Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP.HCM 6 47 46.866 2,228,904,337
186 BHXH cơ sở Bình Dương Công ty CP SX Lọc Khí Việt Lô C3.4, Đường N14, Khu Công Nghiệp Đồng An 2, Phường Bình Dương, TP.HCM 46 16 16.414 2,200,969,320
187 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công ty TNHH Alpha Won Garment Số 32/3 DT743, Bình Quới A, Phường Thuận Giao, TP.HCM 1 57 56.979 2,198,291,325
188 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty TNHH Xe nâng Tín Quang 180 Đường 11 Khu Phố 5, Phường Linh Xuân, TP.HCM 74 10 9.518 2,192,954,946
189 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty Cổ phần V Lotus Holdings Số 10 Đường 23, Khu Phố 2, Phường An Khánh, TP.HCM 445 4 3.655 2,185,860,057
190 BHXH cơ sở Tân Định Công ty TNHH HALO Group Số 1 Sương Nguyệt ánh, Phường Bến Thành, TP.HCM 3 62 61.935 2,151,335,866
191 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công ty TNHH Đại Tân Khu A, Lô G.27c-28b, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM 159 7 7 2,138,987,951
192 BHXH cơ sở Tân Định Công ty CP Quốc Tế Truyền Thông 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM 48 9 8.844 2,136,165,266
193 BHXH cơ sở Thới An Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh 528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, phường An Phú Đông, TP.HCM 33 56 55.73 2,131,382,682
194 BHXH cơ sở Hạnh Thông Công Ty TNHH Sản Xuất Hữu Nghị 17/6A Đường Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP.HCM 194 7 6.542 2,129,369,695
195 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công ty Cổ phần DKRA VEGA 36 Tăng Bạt Hổ, Phường Chợ Lớn, TP.HCM 104 14 14.165 2,125,821,820
196 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty TNHH Xây Dựng Giao Thông MBM 163/20 Tân Phước, Phường Diên Hồng, TP.HCM 22 38 38.18 2,119,970,565
197 BHXH cơ sở Thủ Đức Công ty Cổ phần Sadec District Số 63 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP.HCM 3 71 71 2,114,709,054
198 BHXH cơ sở Tân Phú Công Ty TNHH TV Kiến Trúc Và XD Trùng Dương 160B/41 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 12 69 69.262 2,112,160,527
199 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Công nghiệp Miền Nam PP10 Đường Ba Vì, Phường Hòa Hưng, TP.HCM 32 40 40.439 2,108,656,614
200 BHXH cơ sở Tân Phú Công ty TNHH XD Và KD Nhà Phú An Hưng 02 Trịnh Lỗi, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 1 147 146.564 2,093,062,100
