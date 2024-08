WinCommerce kết nối người tiêu dùng với hàng Việt

Trong tháng 7-2024, với tăng trưởng doanh thu LFL (Like for Like - mức doanh thu trên cơ sở so sánh tương đương tại các cửa hàng hiện hữu) của cửa hàng minimart so với tháng 6 đạt mức 4%, WinCommerce đã tiếp tục mang về lợi nhuận ròng tháng thứ 2 liên tiếp, cho thấy cơ hội cải thiện biên lợi nhuận đáng kể trong quý III/2024 sắp tới và bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận chung của Tập đoàn Masan.